Ben Affleck a vorbit pentru prima dată despre moartea părinților săi. I-a pierdut la doar două luni distanță

Ben Affleck a vorbit pentru prima dată despre moartea părinților săi. I-a pierdut la doar două luni distanță
Galerie Foto 5
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ben Affleck a vorbit pentru prima dată despre moartea ambilor săi părinți, pe care i-a pierdut la doar două luni distanță. Actorul a mărturisit că experiența l-a determinat să privească diferit propria copilărie și să înțeleagă mai bine sacrificiile făcute de mama sa pentru el și fratele său, Casey Affleck.

Actorul în vârstă de 54 de ani a abordat subiectul în timpul unei apariții în podcastul „Street You Grew Up On”, realizat de Kerry Washington, potrivit Entertainment Weekly.

Tatăl său, Timothy Affleck, a murit în aprilie, iar mama actorului, Chris Anne Affleck, a murit două luni mai târziu, pe 2 iunie, la vârsta de 83 de ani.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Părinții mei tocmai au murit. Amândoi. În aprilie și în iunie. Este un lucru uriaș și m-a făcut să încep să mă gândesc la propria copilărie într-un mod puțin diferit”, a mărturisit Ben Affleck.

Sursa foto: Profimedia

Ben Affleck a descoperit scrisorile mamei sale după moartea acesteia

După moartea mamei sale, actorul a descoperit mai multe scrisori pe care aceasta le trimisese propriilor părinți când era tânără.

Documentele i-au permis să descopere o latură a mamei sale pe care nu o cunoscuse până atunci. Chris Anne era o tânără plină de ambiții și visuri, care se gândea dacă să devină asistent social sau profesoară și care avea propria viață cu mult înainte de nașterea celor doi fii.

„Sună nebunesc să spun asta, dar a fost foarte ciudat pentru mine să citesc aceste scrisori. Era această femeie tânără, plină de viață, ambiții și visuri. Dar, desigur, lucrul care m-a impresionat a fost că toate acestea nu aveau nimic de-a face cu mine. Femeia aceasta avusese propria viață timp de 30 de ani, care nu avea absolut nicio legătură cu mine”, a povestit actorul.

Affleck spune că descoperirea l-a făcut să privească altfel devotamentul mamei sale față de el și Casey.

„Tot ce cunoscusem eu era o persoană care ne transformase pe mine și pe fratele meu în centrul absolut al vieții sale”, a spus el.

Actorul a descris-o pe mama sa drept o femeie inteligentă, pasionată și capabilă să facă orice, dar care și-a dedicat o mare parte din viață copiilor.

Sursa foto: Profimedia

„Am ajuns să o apreciez și mai mult pe mama mea”

Privind acum în urmă, actorul spune că și-a dat seama cât de multe lucruri considerase normale în copilărie.

„Am ajuns, cu siguranță, să o apreciez și mai mult pe mama mea și să înțeleg cu adevărat ce a făcut, sacrificiul și devotamentul ei și cât de profunde au fost”, a povestit el.

Ben Affleck a vorbit și despre perioada dificilă prin care au trecut părinții săi înainte de divorț. Actorul a spus că tatăl său avea probleme cu alcoolul, nu avea un loc de muncă și devenise tot mai furios și dificil.

Tensiunile dintre cei doi erau atât de mari încât, atunci când părinții i-au spus că vor divorța, Affleck, care avea aproximativ 11 ani, a simțit mai degrabă ușurare decât tristețe.

„Îmi amintesc că mă gândeam: «Ar trebui să încerc să par trist? Ar trebui să încerc să plâng?». Dar eram atât de fericit”, a mărturisit actorul.

Chris Anne Affleck fusese diagnosticată cu cancer pancreatic în decembrie 2025. Cu numai două zile înainte de moarte, aceasta participase la ceremonia de absolvire a liceului a unuia dintre nepoții săi.

CITEȘTE ȘI:

Tatăl fraților Ben și Casey Affleck a murit. Regizorul filmului „Company” a făcut dezvăluirea la Festivalul de Film de la Veneția

Certificatul de deces al mamei lui Ben Affleck dezvăluie noi detalii despre ultimele sale zile. A murit în locuința actorului din Los Angeles

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Jimmy Kimmel, acuzat că se preface că este prieten cu Jimmy Fallon. Cum i-a răspuns lui Howard Stern
Jimmy Kimmel, acuzat că se preface că este prieten cu Jimmy Fallon. Cum i-a răspuns lui Howard Stern
Jim Carrey s-a căsătorit pentru a treia oară, la 64 de ani. Cine este femeia care l-a convins să ajungă din nou în fața altarului
Jim Carrey s-a căsătorit pentru a treia oară, la 64 de ani. Cine este femeia care l-a convins să ajungă din nou în fața altarului
Femeia care ar fi tras asupra casei Rihannei a fost pusă sub acuzare. Gloanțele au lovit camera în care se aflau copiii artistei
Femeia care ar fi tras asupra casei Rihannei a fost pusă sub acuzare. Gloanțele au lovit camera în care se aflau copiii artistei
Fratele Prințesei Diana, despre femeile care intră prin căsătorie în Familia Regală: „Este dificil”. Ce spune Charles Spencer
Fratele Prințesei Diana, despre femeile care intră prin căsătorie în Familia Regală: „Este dificil”. Ce spune Charles Spencer
Cine este și cum arată iubitul Sofiei Vergara. Douglas Chabbott este cu 15 ani mai tânăr decât actrița
Cine este și cum arată iubitul Sofiei Vergara. Douglas Chabbott este cu 15 ani mai tânăr decât actrița
VEDETA pistelor, prinsă cu soțul alteia. Verdictul care o costă O AVERE
Mediafax
VEDETA pistelor, prinsă cu soțul alteia. Verdictul care o costă O AVERE
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Băutura nelipsită din casele noastre: s-a răspândit la nivel global și a devenit un ritual social
Mediafax
Băutura nelipsită din casele noastre: s-a răspândit la nivel global și a devenit un ritual social
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
Click.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Digi 24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Promotor.ro
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.