Ben Affleck a vorbit pentru prima dată despre moartea părinților săi. I-a pierdut la doar două luni distanță

Ben Affleck a vorbit pentru prima dată despre moartea ambilor săi părinți, pe care i-a pierdut la doar două luni distanță. Actorul a mărturisit că experiența l-a determinat să privească diferit propria copilărie și să înțeleagă mai bine sacrificiile făcute de mama sa pentru el și fratele său, Casey Affleck.

Actorul în vârstă de 54 de ani a abordat subiectul în timpul unei apariții în podcastul „Street You Grew Up On”, realizat de Kerry Washington, potrivit Entertainment Weekly.

Tatăl său, Timothy Affleck, a murit în aprilie, iar mama actorului, Chris Anne Affleck, a murit două luni mai târziu, pe 2 iunie, la vârsta de 83 de ani.

„Părinții mei tocmai au murit. Amândoi. În aprilie și în iunie. Este un lucru uriaș și m-a făcut să încep să mă gândesc la propria copilărie într-un mod puțin diferit”, a mărturisit Ben Affleck.

Ben Affleck a descoperit scrisorile mamei sale după moartea acesteia

După moartea mamei sale, actorul a descoperit mai multe scrisori pe care aceasta le trimisese propriilor părinți când era tânără.

Documentele i-au permis să descopere o latură a mamei sale pe care nu o cunoscuse până atunci. Chris Anne era o tânără plină de ambiții și visuri, care se gândea dacă să devină asistent social sau profesoară și care avea propria viață cu mult înainte de nașterea celor doi fii.

„Sună nebunesc să spun asta, dar a fost foarte ciudat pentru mine să citesc aceste scrisori. Era această femeie tânără, plină de viață, ambiții și visuri. Dar, desigur, lucrul care m-a impresionat a fost că toate acestea nu aveau nimic de-a face cu mine. Femeia aceasta avusese propria viață timp de 30 de ani, care nu avea absolut nicio legătură cu mine”, a povestit actorul.

Affleck spune că descoperirea l-a făcut să privească altfel devotamentul mamei sale față de el și Casey.

„Tot ce cunoscusem eu era o persoană care ne transformase pe mine și pe fratele meu în centrul absolut al vieții sale”, a spus el.

Actorul a descris-o pe mama sa drept o femeie inteligentă, pasionată și capabilă să facă orice, dar care și-a dedicat o mare parte din viață copiilor.

„Am ajuns să o apreciez și mai mult pe mama mea”

Privind acum în urmă, actorul spune că și-a dat seama cât de multe lucruri considerase normale în copilărie.

„Am ajuns, cu siguranță, să o apreciez și mai mult pe mama mea și să înțeleg cu adevărat ce a făcut, sacrificiul și devotamentul ei și cât de profunde au fost”, a povestit el.

Ben Affleck a vorbit și despre perioada dificilă prin care au trecut părinții săi înainte de divorț. Actorul a spus că tatăl său avea probleme cu alcoolul, nu avea un loc de muncă și devenise tot mai furios și dificil.

Tensiunile dintre cei doi erau atât de mari încât, atunci când părinții i-au spus că vor divorța, Affleck, care avea aproximativ 11 ani, a simțit mai degrabă ușurare decât tristețe.

„Îmi amintesc că mă gândeam: «Ar trebui să încerc să par trist? Ar trebui să încerc să plâng?». Dar eram atât de fericit”, a mărturisit actorul.

Chris Anne Affleck fusese diagnosticată cu cancer pancreatic în decembrie 2025. Cu numai două zile înainte de moarte, aceasta participase la ceremonia de absolvire a liceului a unuia dintre nepoții săi.

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