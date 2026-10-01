Cum a reacționat Armina, după ce Șerban Huidu a difuzat imaginile cu ea de pe un site de escorte: ”Ne vedem în instanță”

Cum a reacționat Armina, după ce Șerban Huidu a difuzat imaginile cu ea de pe un site de escorte: ”Ne vedem în instanță”
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Armina și Șerban Huidu
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Armina l-a amenințat pe Șerban Huidu și i-a transmis că îl așteaptă în instanță! Soția lui Marcel n-a stat deloc pe gânduri după momentul în care prezentatorul a adus în discuție, în direct, un site de escorte din Monte Carlo pe care susține că a găsit un profil prezentat ca fiind al ei.

„Ne vedem în instanță! Gunoaielor”, a spus Armina.

Cu alte cuvinte, Armina a închis gluma și a ridicat serios miza scandalului. Soția lui Marcel, zis și „Maluma de România”, a lăsat de înțeles că lucrurile nu vor rămâne fără urmări și că Șerban Huidu va fi nevoit să suporte consecințele.

Armina l-a amenințat pe Serban Huidu!

Numai că Șerban Huidu nu s-a pierdut cu firea. Ba din contră. A răspuns în stilul lui, cu o ironie care a turnat și mai mult combustibil peste scandal.

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„Avem niște izmene și ne tremură”, i-a spus prezentatorul Arminei.

Reacția Arminei

Reacția Arminei

Totul a pornit după ce Armina s-a lăudat cu poveștile ei despre Monaco, Tenerife și experiențele pe care le-a acumulat. Soția lui Marcel a vorbit despre viața pe care o duce și despre faptul că nu se consideră o simplă fată din Brăila.

Iar când Armina a început să vorbească despre ce a trăit și să arunce săgeți spre celelalte ispite din vila băieților, Huidu a venit cu o replică usturătoare, mai ales pentru o fată care se crede „old money”.

Prezentatorul a susținut că a găsit un profil pe un site de escorte din Monte Carlo, profil pe care l-a prezentat publicului drept unul asociat cu Armina.

„Soția lui Maluma vrea să arate că e din altă ligă, ea a lucrat la Monaco. Hai să vedem ce a lucrat în Monaco. Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo: Armina, 22 de ani, 1,81 și are și poză. În mod normal, nu am fi arătat așa ceva, că fiecare cu meseria lui, dar să vedeți ce spune Armina despre ispitele din casa băieților”, a spus Huidu.

De la ce a pornit totul

Pe pagina de escorte apar fotografii și o descriere atribuită unei femei care poartă numele Armina. În descriere, femeia se prezintă într-un stil care pune accent pe eleganță, senzualitate și experiențe exclusiviste.

„Sunt Armina, o femeie plină de energie rafinată și elegantă. Îmi place stilul de viață clasic, dar și îndrăzneț. Îmi place întotdeauna să fiu senzuală, atrăgătoare, dar în același timp decentă. Mă aștept să împărtășesc momente de neuitat cu cel care mă alege.”

Pe aceeași pagină sunt enumerate servicii pentru adulți și apar imagini cu o femeie despre care se susține că ar fi Armina.

Site-ul găsit de Șerban Huidu

Site-ul găsit de Șerban Huidu

Înainte ca Huidu să vină cu respectivul profil, Armina își prezentase fără rețineri experiențele din străinătate. În discursul ei, Thailanda nu era tocmai o noutate, iar Monaco făcea deja parte din povestea sa.

„Hai să vă zic o chestie cu bucuratul de experiență, noi avem experiența asta în fiecare zi, trăim în Tenerife. E a 5-a oară când vin aici. Am lucrat și în Monaco. Dacă mă luai de la Brăila, înțelegeam”, a spus Armina.

VEZI ȘI: Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: ”Hai să vedem ce a lucrat în Monaco”

S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo

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