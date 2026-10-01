Scandal monstruos între Iustina și Ada, fosta soție a lui Cornel Luchian. Acuzată că ar fi fost amantă și că bărbatul ar fi divorțat doar de dragul Insulei iubirii

S-a aprins rău de tot scandalul dintre Iustina și Ada, fosta soție a lui Cornel! După „Insula Iubirii”, trecutul lui Cornel a fost scos la bătaie, iar Ada a venit cu acuzații extrem de dure la adresa Iustinei. Femeia susține că șatena ar fi fost amanta lui Cornel și că divorțul dintre ei ar fi avut, de fapt, un singur scop: ca bărbatul să poată merge la emisiune alături de Iustina.

Fosta soție a lu Cornel a spus că cei doi ar fi încercat să ajungă la „Insula Iubirii” și cu un sezon înainte, dar planul ar fi picat pentru că divorțul nu fusese încă finalizat. Ea a mai povestit că separarea nu ar fi fost una venită pur și simplu după ani de probleme, ci ar fi avut legătură directă cu participarea la emisiune.

„În realitate, eu am aflat de divorț exact pentru această emisiune… că nu putea concura altfel. Au sărit un sezon din cauza acestui motiv”, a spus fosta soție a lui Cornel.

Scandal între Iustina și fosta soție a lui Cornel

Declarația a pus gaz pe foc, pentru că, dacă versiunea Adei ar fi corectă, atunci povestea cu Iustina ar fi început cu mult înainte ca cei doi să apară oficial împreună pe micul ecran. Iustina nu a stat deoparte și a venit imediat cu propria versiune. Actuala soție a lui Cornel a spus că Ada minte și a pus sub semnul întrebării inclusiv cronologia prezentată de aceasta.

„Și după ce ne-am întors de la insula, ea era deja căsătorită! Ceva nu se pupă”, a spus Iustina.

Cu alte cuvinte, Iustina îi transmite fostei soții a lui Cornel că povestea ei are găuri și că lucrurile nu se leagă așa cum sunt prezentate.

Fosta soție a lui Cornel nu s-a oprit la povestea divorțului. Ea l-a mai acuzat pe fostul partener că ar fi mințit și că întreaga poveste dintre el și Iustina ar fi început în timpul căsniciei lor.

Acuzațiile nu se opresc aici

Ada a spus că a fost căsătorită cu Cornel timp de 12 ani, că ar fi fost lăsată singură cu cei patru copii și că, după despărțire, s-ar fi confruntat și cu probleme financiare. Femeia susține că Iustina nu este ușă de biserică și că a fost amanta soțului ei multă vreme.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie, am sfârșit prin divorț la cererea Iustinei… Era căsătorit cu mine cand i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023.. eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia de divorț… Am rămas să cresc singură 4 copii, unul cu dizabilități și muncă… În timp ce, din banii firmei, au dispărut aproape 200,000 de euro pe concedii și operații… Acum am proprire și plătesc lună de lună… Am pierdut tot ce aveam… Ei erau amanți de mult și a mai avut și altele pentru că nu mai sunt frumoasă… Ceea ce ați facut în emsiune, mințind, e o rușine la adresa mea și a copiilor! Noi suntem oameni de rând… Cornel a avut un accident acum 14 ani. Nu mișca nimic. Eu l-am îngrijit și spălat inclusiv la fund și a plecat… Deci clar nu mă aud cu el cum a spus zi de zi la telefon. De două luni m-am recăsătorit cu un bărbat care îmi oferă respectul și iubirea… nu m-aș uita niciodată în urmă, dar adevăraul este acesta, nu minciuna voastră de pe TV”, a spus fosta soție a lui Cornel l-a transmis pe TikTok.

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