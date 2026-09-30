Marian Grozavu îl desființează pe Prințul Marco. Filmarea s-a viralizat: ”Ai uitat că nevastă-ta are locația pe telefonul tău?”

Scandalul dintre Marian Grozavu și Prințul continuă în mediul online, iar cei doi și-au aruncat mai multe săgeți după declarațiile făcute despre parcursul lor în Insula Iubirii. După ce și-au adresat critici dure, concurentul din sezonul 9 a revenit cu o nouă replică la adresa Prințului.

Fanii emisiunii Insula Iubirii urmăresc cu sufletul la gură fiecare apariție și declarație a foștilor și actualilor concurenți, iar tensiunile din mediul online țin în continuare atenția publicului.

Un nou atac al lui Marian Grozavu către Prințul Marco

Totul a pornit după ce Marian Grozavu a comentat apropierea Prințului de Gabriella și a susținut că acesta ar fi depășit deja anumite limite în relația cu Bianca. Fostul concurent a considerat că inclusiv felul în care acesta privește o altă femeie poate reprezenta o formă de lipsă de respect.

Prințul nu a rămas fără reacție și l-a atacat pe Marian Grozavu, făcând referire la comportamentul acestuia din emisiune și acuzându-l că încearcă să revină în atenția publicului după încheierea sezonului.

Disputa dintre cei doi nu pare să se încheie prea curând, mai ales că fiecare reacție publicată în mediul online aduce noi comentarii și acuzații. Marian Grozavu a ales să răspundă din nou mesajului transmis de Prințul, iar intervenția sa a venit într-un ton ironic și direct, continuând schimbul de replici început după difuzarea momentelor din emisiune.

„Băi, King Fu Panda, ai uitat, mă, că nevastă-ta are locația pe telefonul tău și te urmărește? Înțelegi? Tu cu mine vorbești? Păi ce m-am dus eu, mă, la emisiune să mă fac de ***** cum faci tu? Păi pe bune? Auzi, tu crezi că dacă ai aur în casă, ești șmecher? Înseamnă că ești cocalar, mânca-ți-aș și gura Hai, te pup!”, a transmis Marian Grozavu pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Marian Grozavu, dezvăluiri fără perdea despre separarea de Bianca Dan: „După Insula Iubirii am avut un șoc”

Oana Monea spune totul despre apropierile cu Marius Moise și soțul Mariei Avram de la Insula Iubirii: „Eu nu îl plăceam”