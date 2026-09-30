Prințul de la Insula Iubirii, replică tăioasă pentru Marian Grozavu! Un nou scandal se conturează: „Ești ultima persoană care poate să vorbească”

Un nou conflict se conturează, iar de această dată protagoniștii sunt Prințul Maco și Marian Grozavu. Ambii trecuți prin experiența Insula Iubirii, cei doi au ajuns acum la cuțite. Totul a pornit de la câteva comentarii pe care domnul Marian le-a făcut despre evoluția Prințului în cadrul emisiunii de la Antena 1. Ei bine, așa cum deja ne-a obișnuit, partenerul Biancăi Ghiurcă nu a putut să se abțină și a venit cu o replică destul de acidă.

În cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN pe Insulă a fost prezent Marian Grozavu. Acesta a vorbit despre noutățile din viața lui, dar a și comentat evoluția concurenților din sezonul 10 Insula Iubirii. Despre Prințul nu a avut prea multe cuvinte de laudă și a spus că, în opinia lui, acesta a picat deja în ispită.

„Zici că l-a văzut pe Dumnezeu (n.r. când Prințul a văzut-o pe Gabriella). Eu cred că și uitatul e un înșelat. Adică faptul că te uiți și o dezbraci din priviri și te gândești, tot mi se pare un înșelat. Și faptul că stau și mă uit la tine și îți dau atenție mai mult este clar o formă de manifestare a unei atracții. Mai ales ținând cont că ei sunt împreună de 10 ani de zile. Relația dintre Prințul și Bianca se duce încet, încet pe apa zâmbetului”, a spus Marian Grozavu.

Prințul a ieșit la atac

Ei bine, se pare că Prințul a fost și el cu ochii pe CANCAN pe Insulă și nu a ratat remarcile făcute de Marian Grozavu. Se pare că declarațiile fostului concurent l-au enervat destul de tare, așa că nu s-a abținut și i-a dat imediat replica.

Prințul a trimis săgeți ascuțite și l-a criticat din plin pe domnul Marian. L-a judecat la rândul său pentru parcursul pe care acesta l-a avut în emisiune. Și l-a acuzat că încearcă să recâștige atenția publicului.

„Domnul Marian Grozavu ești ultima persoană care poate să vorbească de lipsă de respect în timp ce tu vrei să îi dai inelul Biancăi, care poate și l-a cumpărat și singură, unei fete de aici din Roma. Că, vezi domne, scrii la femei. I-ai scris lui fata asta că vii și îi aduci ei inelul la Roma. Mai bine taci, oricum ai avut un parcurs în care te-ai făcut de c***t. Ești un om care și-a cucerit fosta iubită dându-i 500 de lei sau 100 de euro, așa că… Cauți atenție? S-a terminat sezonul tău, te-ai dus pe apa zâmbetului”, a fost reacția Prințului.

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