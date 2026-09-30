Ce pensie încasează Ioan Andone în 2026 și de ce suma este mult mai mică decât s-ar fi așteptat

Ce pensie încasează Ioan Andone în 2026 și de ce suma este mult mai mică decât s-ar fi așteptat
Ce pensie are Ioan Andone/ sursă foto: Mediafax
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Ioan Andone (66 de ani) a scris istorie în fotbalul românesc, atât în postura de sportiv, cât și ca antrenor. Deși de-a lungul carierei sale a încasat salarii excelente, acum, la pensie, fostul tehnician primește o sumă de bani mai mică decât s-ar fi așteptat. 

Ioan Andone a făcut parte din generația de aur a fotbalului românesc care a atins semifinalele Cupei Campionilor Europeni în 1984 și ale Cupei Cupelor din 1990. Ca antrenor, cele mai mari realizări la nivel de club le-a avut pe banca tehnică a echipei de fotbal Dinamo București,  alături de care a câștigat două titluri de campion al României și trei Cupe.

După o viață dedicată sportului, Ioan Andone încasează lunar o pensie de 4.000 de lei. Fostul tehnician este conștient că ar fi putut avea un venit mai generos dacă fostele cluburi la care a activat în România i-ar fi plătit taxele și impozitele aferente contractelor.

„Sincer, 4000 de lei. În sport, în general, cluburile nu au avut bani să plătească impozitele, din cauza asta. Eu am avut salarii foarte bune în România. Și la Dinamo, și la CFR. La început, când am antrenat la Sportul, pot să spun că am avut salariul mai mic, dar nu au plătit impozitele cluburile.

Au intrat în faliment, a apărut alt club și m-am dus acum la 65 de ani cu actele și mi s-a spus că nu mi s-au plătit impozitele și nu îmi pot socoti anii. Altfel trebuia să am și eu o pensie de parlamentar, de senator, de procuror, judecător. Dacă se plăteau impozitele, atât îmi ieșea’, a declarat Ioan Andon în emisiunea „Furnicuțele”.

Fostul international Ioan Andone, membru fondator al Asociatiei Liga Legendelor / MEDIAFAX FOTO

Ioan Andone, fost sportiv și antreprenor de succes

 

Ioan Andone nu este doar un nume cunoscut în fotbalul românesc, ci și un antreprenor cu viziune. Recent, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, acesta a vorbit despre investiția sa de un milion de euro într-un restaurant în Hunedoara. Fostul fotbalist și antrenor ne-a deschis o fereastră către viața sa aproape perfectă, din Spania, unde petrece aproximativ jumătate din an.

Fostul antrenor se bucură de un stil de viață de invidiat pe Costa del Sol, unde jumătate din an îl găsește în Marbella, savurând cafea pe malul mării și plimbându-se cu câinele pe plajă. Viața lui de lux include antrenamente la sală, lecții de golf și întâlniri cu prietenii, în timp ce urmărește cu interes fotbalul spaniol.

”Este adevărat că am investit un milion de euro într-un restaurant la Hunedoara. Este o clădire istorică…în parcul Corvinul. Da, e o poziție… A fost o oportunitate că s-a scos la licitație și atunci am participat. Nu mă ocup eu de asta, se ocupă asociatul meu. E o investiție sentimentală, financiar copilul meu cred că va recupera banii (n.r.- râde).

La Marbella, când mă trezesc, beau o cafea și mă duc pe malul mării la o plimbare, pentru că am un cățel. Fac o plimbare de o oră, o oră și jumătate, sunt cam 10 kilometri. După aceea, mă duc la sală. Sunt în centrul orașului, acolo locuiesc.”, ne-a spus Ioan Andone – vezi AICI interviul complet.

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