Sylvester Stallone, mărturisire dureroasă după 29 de ani de căsnicie! „Am fost un idiot”. Ce regretă actorul la 80 de ani

Sylvester Stallone, mărturisire dureroasă după 29 de ani de căsnicie! „Am fost un idiot”. Ce regretă actorul la 80 de ani
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Sylvester Stallone și soția lui, sursa-colaj CANCAN.RO
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Sylvester Stallone a vorbit deschis despre relația cu Jennifer Flavin, femeia cu care este căsătorit de 29 de ani, și a mărturisit ce ar schimba dacă ar putea să dea timpul înapoi. Starul din „Rocky”, ajuns la 80 de ani, spune că regretă faptul că a așteptat atât de mult înainte să se căsătorească cu Jennifer, pe care o cunoscuse cu nouă ani înainte de nuntă. Actorul a vorbit și despre copilăria sa dificilă, despre problemele pe care le-a avut în relații și despre felul în care soția sa l-a învățat, în cele din urmă, să iubească.

Sylvester Stallone, despre lucrul pe care l-ar schimba în viața sa

Sylvester Stallone a participat luni, 28 septembrie, la o conversație cu Tracy Smith, în fața publicului, în cadrul CBS Sunday Morning at 92NY. La un moment dat, actorul a fost întrebat ce moment din viața sa ar vrea să retrăiască și să schimbe dacă ar primi această posibilitate.

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Stallone a recunoscut că întrebarea este una dificilă, însă răspunsul său s-a îndreptat rapid către Jennifer Flavin, soția lui în vârstă de 58 de ani.

Cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un restaurant în 1988, însă s-au căsătorit abia în 1997. Privind acum în urmă, actorul consideră că a pierdut ani importanți înainte să facă acest pas.

„Mi-aș fi dorit să mă fi căsătorit cu soția mea cu vreo opt ani mai devreme. Am fost un asemenea idiot, am tot amânat. Pentru că, știți, încă învăț despre relații, atât de slab mă pricepeam la ele”, a spus Sylvester Stallone.

Stallone și soția sa, sursa-captură social media Sylvester Stallone

„Regret asta. Și îmi pare rău, iubito”

Actorul și-a continuat mărturisirea adresându-i-se direct lui Jennifer Flavin.

„Regret asta. Și îmi pare rău, iubito”, a adăugat Stallone.

Tracy Smith l-a întrebat dacă lipsa afecțiunii pe care a resimțit-o din partea părinților în copilărie ar fi putut contribui la dificultățile sale în relațiile de mai târziu, iar actorul a fost de acord că aceasta ar putea reprezenta o parte a explicației.

„Există și asta. Există și asta. Așa că mulți oameni care au asemenea probleme nu sunt responsabili pentru felul în care au început. Știți, pur și simplu așa ajungi să evoluezi”, a explicat el.

Stallone și-a comparat rănile din copilărie cu urmele lăsate în lut

Starul din „Rambo” a folosit apoi o imagine puternică pentru a descrie modul în care experiențele din copilărie pot continua să influențeze un om mult timp după ce acesta a ajuns adult.

„Am mai spus asta, mă uit la un copil, la un bebeluș, ca la o bucată de lut ud. Dacă o scapi de două ori, îi faci adâncituri permanente. Nu mai ies”, a spus Stallone.

Actorul consideră că asemenea răni pot rămâne cu o persoană pentru tot restul vieții.

„Așa că trebuie să treci prin viață cu aceste probleme, iar ele nu dispar”, a continuat el.

Jennifer Flavin l-a învățat să iubească

Discuția cu Tracy Smith a marcat debutul seriei CBS Sunday Morning at 92NY, care aduce în fața publicului personalități importante din domeniul artei, politicii și din alte zone ale vieții publice.

În timpul apariției sale, Stallone a vorbit despre rolul pe care Jennifer Flavin l-a avut în viața lui și a mărturisit că relația cu ea l-a învățat, în cele din urmă, ce înseamnă să iubești.

„Este un obicei, știți, să înveți să iubești este un obicei cu adevărat minunat. Iar cu soția mea, Jennifer, lucrurile au ajuns în sfârșit acolo unde trebuiau. Mi-a luat aproximativ 60 de ani, dar am reușit”, a declarat actorul.

Sylvester Stallone a fost căsătorit de trei ori

Actorul din „Tulsa King” a trecut prin trei căsnicii de-a lungul vieții. Împreună cu Jennifer Flavin, Stallone are trei fiice, Sophia, Sistine și Scarlet.

Din prima căsnicie, cu Sasha Czack, actorul are doi fii, Seargeoh și Sage. Sage Stallone a murit în iulie 2012.

Relația dintre Sylvester Stallone și Jennifer Flavin a trecut, la rândul său, printr-o perioadă extrem de dificilă, iar în august 2022 cei doi au fost foarte aproape de divorț.

Jennifer Flavin a cerut divorțul în 2022

În august 2022, Jennifer Flavin a depus actele de divorț, susținând la momentul respectiv că Stallone ar fi fost implicat în „disiparea, diminuarea și/sau risipirea intenționată” a bunurilor comune ale cuplului.

Despărțirea nu a durat însă mult. Cei doi s-au împăcat aproximativ o lună mai târziu, iar Stallone a recunoscut ulterior, într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, una dintre greșelile pe care considera că le făcuse în viața de familie.

Actorul a spus că pusese „munca înaintea familiei”, descriind această alegere drept „o greșeală tragică” pe care nu intenționa să o mai repete.

Au sărbătorit 29 de ani de căsnicie

În luna mai a acestui an, Sylvester Stallone și Jennifer Flavin au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Actorul a publicat pe Instagram o fotografie în care cei doi apăreau zâmbind împreună într-un fotoliu și i-a transmis soției sale un mesaj emoționant.

„La mulți ani nouă, tu dai sens vieții mele!”, a scris Stallone.

Jennifer Flavin i-a răspuns în comentarii cu o declarație la fel de directă:

„Te iubesc, ești totul pentru mine!”

După aproape trei decenii de căsnicie, o despărțire care în 2022 părea că ar putea deveni definitivă și numeroase perioade complicate traversate împreună, Stallone spune acum că unul dintre lucrurile pe care le regretă cel mai mult este tocmai faptul că nu s-a căsătorit mai devreme cu femeia despre care spune că l-a învățat să iubească.

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