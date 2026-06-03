Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster Chime. Compania a reacționat dur

Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster Chime. Compania a reacționat dur

De: Daniel Matei 03/06/2026 | 12:52
Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster Chime. Compania a reacționat dur
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Thierry Stern, președintele producătorului elvețian de ceasuri de lux Patek Philippe, și-a exprimat public nemulțumirea după ce actorul Sylvester Stallone a revândut unul dintre cele mai rare și exclusiviste modele ale brandului, un Grandmaster Chime, la doar câțiva ani după achiziție.

Actorul american și-a vândut ceasul de colecție pentru o sumă uriașă la o licitație organizată de casa Sotheby’s, iar într-un interviu acordat WatchPro, Stern a spus că, din punctul lui de vedere, gestul nu a fost unul tocmai corect.

Sylvester Stallone și-a vândut ceasul Patek Philippe

Stern a recunoscut că astfel de situații sunt frustrante pentru companie, mai ales în contextul în care accesul la cele mai exclusive modele este strict controlat și aprobat la cel mai înalt nivel al producătorului.

Ceasul în cauză a fost vândut de casa de licitații Sotheby’s pentru aproximativ 5,4 milioane de dolari, o sumă care i-ar fi adus lui Stallone un profit de peste 2 milioane de dolari față de prețul inițial de achiziție. Potrivit informațiilor publicate de WatchPro, piesa era încă sigilată în ambalajul original de fabrică, ceea ce a contribuit la valoarea sa excepțională pe piața secundară.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Endbackpain (@explainingnews)

Șeful Patek Philippe, nemulțumit de decizia lui Sylvester Stallone

Pentru Patek Philippe, problema nu este doar una financiară, a declarat Stern. Grandmaster Chime este considerat unul dintre cele mai complexe ceasuri de mână create vreodată, necesitând aproximativ 100.000 de ore de muncă pentru realizarea fiecărei piese. Modelul este produs în cantități extrem de limitate și este oferit doar unui număr restrâns de clienți atent selectați.

„Desigur că nu ne place acest lucru, dar se poate întâmpla. Nu pot controla pe toată lumea”, a declarat Stern, adăugând că situația este nedreaptă pentru colecționarii care așteaptă ani întregi șansa de a cumpăra un asemenea ceas și apoi îl văd reapărând rapid pe piața de licitații.

În același timp, șeful Patek Philippe a admis că este imposibil să prevadă comportamentul fiecărui client. El a precizat că brandul monitorizează atent astfel de situații și că revânzarea rapidă a unor modele extrem de rare poate influența accesul viitor al unui client la alte creații exclusiviste ale manufacturii.

De ce și-a vândut Sylvester Stallone ceasul

La rândul său, Stallone și-a apărat decizia. Într-un material video realizat pentru Sotheby’s, actorul a explicat că nu și-a propus niciodată să păstreze ceasul pentru totdeauna, considerând colecționarea mai degrabă o experiență decât o posesie permanentă. El a afirmat că preferă să se bucure de anumite obiecte pentru o perioadă, după care să le lase să își continue povestea în mâinile altor colecționari.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sotheby’s (@sothebys)

CITEȘTE ȘI:

Dezvăluiri despre Regina Elisabeta a II-a. Mama sa ar fi vrut un alt ginere înainte de nunta acesteia cu Prințul Philip

Val Kilmer, criticat de un celebru regizor după moarte. „A fost cea mai rea persoană pe care am cunoscut-o vreodată”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de prietenie”
Showbiz internațional
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de…
Cum au fost pedepsiți cei 23 de polițiști care au adormit în timpul serviciului la Castelul Windsor
Showbiz internațional
Cum au fost pedepsiți cei 23 de polițiști care au adormit în timpul serviciului la Castelul Windsor
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Ce părere au elvețienii despre planul de limitare al populației la 10 milioane
Digi24
Ce părere au elvețienii despre planul de limitare al populației la 10 milioane
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să vând albumul”
Click.ro
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Promotor.ro
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru...
ULTIMA ORĂ
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod ...
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod galben
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc
Lidia Buble, momente de panică! Ce a pățit artista cu doi admiratori
Lidia Buble, momente de panică! Ce a pățit artista cu doi admiratori
Vezi toate știrile