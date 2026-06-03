Thierry Stern, președintele producătorului elvețian de ceasuri de lux Patek Philippe, și-a exprimat public nemulțumirea după ce actorul Sylvester Stallone a revândut unul dintre cele mai rare și exclusiviste modele ale brandului, un Grandmaster Chime, la doar câțiva ani după achiziție.

Actorul american și-a vândut ceasul de colecție pentru o sumă uriașă la o licitație organizată de casa Sotheby’s, iar într-un interviu acordat WatchPro, Stern a spus că, din punctul lui de vedere, gestul nu a fost unul tocmai corect.

Sylvester Stallone și-a vândut ceasul Patek Philippe

Stern a recunoscut că astfel de situații sunt frustrante pentru companie, mai ales în contextul în care accesul la cele mai exclusive modele este strict controlat și aprobat la cel mai înalt nivel al producătorului.

Ceasul în cauză a fost vândut de casa de licitații Sotheby’s pentru aproximativ 5,4 milioane de dolari, o sumă care i-ar fi adus lui Stallone un profit de peste 2 milioane de dolari față de prețul inițial de achiziție. Potrivit informațiilor publicate de WatchPro, piesa era încă sigilată în ambalajul original de fabrică, ceea ce a contribuit la valoarea sa excepțională pe piața secundară.

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Șeful Patek Philippe, nemulțumit de decizia lui Sylvester Stallone

Pentru Patek Philippe, problema nu este doar una financiară, a declarat Stern. Grandmaster Chime este considerat unul dintre cele mai complexe ceasuri de mână create vreodată, necesitând aproximativ 100.000 de ore de muncă pentru realizarea fiecărei piese. Modelul este produs în cantități extrem de limitate și este oferit doar unui număr restrâns de clienți atent selectați.

„Desigur că nu ne place acest lucru, dar se poate întâmpla. Nu pot controla pe toată lumea”, a declarat Stern, adăugând că situația este nedreaptă pentru colecționarii care așteaptă ani întregi șansa de a cumpăra un asemenea ceas și apoi îl văd reapărând rapid pe piața de licitații.

În același timp, șeful Patek Philippe a admis că este imposibil să prevadă comportamentul fiecărui client. El a precizat că brandul monitorizează atent astfel de situații și că revânzarea rapidă a unor modele extrem de rare poate influența accesul viitor al unui client la alte creații exclusiviste ale manufacturii.

De ce și-a vândut Sylvester Stallone ceasul

La rândul său, Stallone și-a apărat decizia. Într-un material video realizat pentru Sotheby’s, actorul a explicat că nu și-a propus niciodată să păstreze ceasul pentru totdeauna, considerând colecționarea mai degrabă o experiență decât o posesie permanentă. El a afirmat că preferă să se bucure de anumite obiecte pentru o perioadă, după care să le lase să își continue povestea în mâinile altor colecționari.

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