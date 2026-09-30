Orașul din Austria prin mijlocul căruia cade o cascadă de 341 de metri! Sisi și împărații Europei veneau aici în vacanță

Există stațiuni alpine cu pârtii spectaculoase, există orașe vechi cu hoteluri elegante și există locuri renumite pentru izvoarele lor termale. Bad Gastein le are pe toate, dar mai adaugă ceva ce schimbă complet peisajul: o cascadă uriașă care coboară chiar prin mijlocul orașului. Ascunsă în Alpii austrieci, în landul Salzburg, stațiunea pare pe alocuri desprinsă dintr-o fotografie de la începutul secolului trecut, cu hoteluri Belle Époque ridicate pe versanți abrupți, vile elegante și clădiri care amintesc de vremea în care aici veneau împărați, aristocrați și artiști din întreaga Europă. Sub toate acestea se află însă adevărata comoară a locului: muntele din care ies zilnic milioane de litri de apă termală și în care, cu secole în urmă, oamenii intrau în căutarea aurului.

Bad Gastein, stațiunea construită aproape pe verticală

Bad Gastein se află în Valea Gastein, la aproximativ 90 de kilometri sud de Salzburg, și este una dintre cele mai neobișnuite stațiuni montane din Austria. Centrul se găsește la aproximativ 1.000 de metri altitudine și, spre deosebire de multe localități alpine dezvoltate pe fundul unei văi, Bad Gastein urcă abrupt pe versanți.

Tocmai de aceea, o plimbare prin oraș poate deveni un mic traseu montan. Străzile sunt în pantă, apar scări între diferitele niveluri ale centrului, iar hotelurile și vilele sunt așezate unul deasupra celuilalt.

Când alegi cazarea, merită verificată nu doar distanța față de centru, ci și diferența de nivel. Un hotel aflat la câteva sute de metri de principalele atracții poate însemna o urcare serioasă la întoarcere.

Cascada de 341 de metri care trece chiar prin centrul orașului

Imaginea care a făcut Bad Gastein celebru este Gasteiner Wasserfall. Cascada coboară aproximativ 341 de metri în trei trepte și traversează practic centrul istoric al stațiunii.

Apa se prăbușește printre clădirile ridicate pe versanți, iar de pe podurile și aleile orașului poți privi cascada de la diferite niveluri.

Pe lângă ea există și Wasserfallweg, traseul care permite apropierea de cascadă și oferă perspective foarte bune asupra centrului. În sezonul rece, traseul poate fi închis.

Bad Gastein nu este, așadar, un oraș aflat lângă o cascadă. Orașul a crescut efectiv în jurul ei.

Înaintea turiștilor au venit aici căutătorii de aur

Istoria Văii Gastein nu începe cu hotelurile elegante și nici cu schiul. Munții din regiune au atras timp de secole oameni aflați în căutarea aurului.

Urmele acestui trecut pot fi descoperite la Altböckstein, aflat la câțiva kilometri de Bad Gastein. Montanmuseum Altböckstein prezintă istoria exploatării aurului în regiune între 1342 și 1945, iar în zonă s-au păstrat clădiri ale fostei așezări miniere.

Complexul include construcții care amintesc de comunitatea minerilor și biserica Maria vom Guten Rat. Există și locuri în care tradiția căutării aurului este prezentată vizitatorilor.

Povestea Bad Gastein poate fi urmărită astfel aproape ca o succesiune de epoci: mai întâi aurul, apoi apa termală, iar în cele din urmă turismul care a transformat valea într-una dintre destinațiile celebre ale Austriei.

Sisi, Franz Joseph și Bismarck au ajuns la Bad Gastein

Odată cu dezvoltarea turismului balnear, Bad Gastein a început să atragă elita Europei. În secolul al XIX-lea, stațiunea a devenit unul dintre locurile elegante în care aristocrația venea pentru cure termale, dar și pentru viața socială.

Printre personalitățile asociate cu Gastein se numără împăratul Franz Joseph I și împărăteasa Elisabeta a Austriei, celebra Sisi, împăratul german Wilhelm I și Otto von Bismarck. Franz Schubert și scriitorul Franz Grillparzer se află, de asemenea, printre numele importante legate de istoria locului.

Odată cu vizitatorii bogați au apărut hoteluri monumentale și clădiri elegante care au dat orașului aspectul pe care îl păstrează și astăzi.

Hotelurile Belle Époque au transformat orașul

Straubinger este unul dintre numele istorice ale stațiunii. Povestea locului pornește de la un vechi han din apropierea cascadei, care avea să evolueze în celebrul Hotel Straubinger.

Badeschloss are, la rândul său, o istorie veche, iar construcția sa a fost finalizată în 1794. Astăzi, clădirile istorice restaurate coexistă cu hoteluri moderne și cu proiecte de design care au readus viață într-un centru care, pentru o perioadă, devenise cunoscut inclusiv pentru marile sale hoteluri rămase goale.

Tocmai acest amestec face Bad Gastein diferit. Nu are aspectul perfect uniform al unei stațiuni alpine construite exclusiv pentru vacanțe, ci păstrează urmele perioadelor de glorie, declin și renaștere prin care a trecut.

Sub oraș se ascunde adevărata comoară: 17 izvoare termale

Dacă aurul i-a atras pe oameni în munți, apa termală este cea care a făcut Bad Gastein celebru în Europa.

La poalele muntelui Graukogel există 17 izvoare termale. Apa provenită din precipitații și din topirea zăpezii pătrunde în munte, ajunge în profunzime, se încălzește și revine la suprafață.

Temperatura apei la ieșire este de aproximativ 44-47 de grade Celsius, iar debitul total al izvoarelor ajunge la aproximativ cinci milioane de litri în fiecare zi.

Unul dintre izvoare, Elisabethquelle, poate fi văzut în cadrul unor tururi istorice organizate în stațiune.

Poți face baie în apă termală după ce cobori de pe munte

Pentru turist, varianta cea mai simplă de a încerca apele termale este Felsentherme Bad Gastein, complex aflat chiar în apropierea gării și a instalației care urcă spre Stubnerkogel.

Poziționarea este excelentă pentru o zi de vacanță împărțită între munte și relaxare. Dimineața poți urca la peste 2.000 de metri, iar după-amiaza poți ajunge la piscinele termale.

În localitatea vecină Bad Hofgastein există și Alpentherme Gastein, un alt complex termal important al văii.

În munte există și galerii folosite pentru terapii

La Böckstein se află una dintre cele mai neobișnuite povești din regiune: Gasteiner Heilstollen.

Galeriile săpate în Radhausberg au legătură cu trecutul minier al zonei, iar astăzi sunt folosite pentru terapii într-un microclimat caracterizat prin temperatură ridicată, umiditate și prezența naturală a radonului.

Este important însă ca locul să nu fie confundat cu un simplu centru spa. Tratamentele cu radon implică expunerea la radiații ionizante și sunt prezentate în regiune în context medical, nu ca o atracție wellness obișnuită.

La peste 2.000 de metri te așteaptă un pod suspendat

De lângă gara Bad Gastein pornește Stubnerkogelbahn, instalația care urcă spre Stubnerkogel, la peste 2.200 de metri altitudine.

Sus se găsește una dintre atracțiile cele mai fotografiate ale regiunii, podul suspendat de pe Stubnerkogel. Are aproximativ 140 de metri lungime și se află la aproximativ 28 de metri deasupra terenului.

În jurul său există puncte panoramice și trasee din care, atunci când vremea este bună, se deschid priveliști asupra Alpilor.

Programul telecabinelor diferă însă în funcție de sezon. Toamna, unele instalații se închid în octombrie, astfel că datele de funcționare trebuie verificate înaintea unei excursii.

Graukogel, pentru cei care vor mai puțină aglomerație

O alternativă este Graukogel, o zonă cunoscută pentru pădurile sale și pentru pinii seculari.

Dacă Stubnerkogel atrage prin podul suspendat și punctele panoramice, Graukogel oferă o experiență ceva mai liniștită și mai apropiată de drumeția clasică.

Este o alegere bună pentru o zi suplimentară în Bad Gastein, mai ales pentru turiștii care nu vor să bifeze doar atracțiile cele mai cunoscute.

Sportgastein te duce în mijlocul Alpilor

Mai departe, spre capătul văii, se află Sportgastein, cunoscut și sub numele de Nassfeld. Peisajul se schimbă complet, iar hotelurile elegante ale orașului sunt înlocuite de pășuni alpine, cabane, cascade și munți.

Zona este înconjurată de vârfuri care depășesc 3.000 de metri și face parte din spectaculosul peisaj al Hohe Tauern.

Iarna, Sportgastein devine și cea mai înaltă zonă de schi din regiune, în timp ce vara și începutul toamnei sunt potrivite pentru plimbări și drumeții.

Valea Kötschachtal, pentru o zi în natură

Pentru cei care vor să lase orașul în urmă fără să intre neapărat pe un traseu alpin dificil, Kötschachtal este una dintre cele mai bune variante.

Traseul spre Prossau are aproximativ 11 kilometri dus-întors, în jur de trei ore și o diferență de nivel relativ mică, de aproximativ 200 de metri.

Drumul trece prin Malerwinkel, pe lângă ferme și prin pădure, iar unul dintre punctele spectaculoase este Himmelwand, un perete impresionant de granit. La capăt se ajunge la Alpenhaus Prossau, la aproximativ 1.278 de metri altitudine.

Pentru Poserhöhe trebuie ceva mai multă condiție fizică

Tot din Kötschachtal se poate urca spre Poserhöhe. Traseul are numai aproximativ patru kilometri, dar acumulează în jur de 450 de metri diferență de nivel.

Sus, la aproximativ 1.500 de metri, recompensa este panorama spre Bad Gastein, Stubnerkogel și munții din jur.

La cabană poți completa ziua cu mâncare austriacă de munte, de la preparate consistente până la ștrudel și Kaiserschmarrn.

Reedsee este superb, dar nu este o simplă plimbare

Pentru cei obișnuiți cu muntele există și Reedsee, unul dintre lacurile alpine spectaculoase din Parcul Național Hohe Tauern.

Lacul se află la aproximativ 1.831 de metri altitudine, iar traseul presupune în jur de 11 kilometri, aproximativ șase ore de mers și aproape 800 de metri diferență pozitivă de nivel.

Este, așadar, o excursie care trebuie tratată ca drumeție montană propriu-zisă, nu ca o plimbare făcută în pantofi de oraș.

Poți merge pe jos până în Bad Hofgastein

O variantă mai prietenoasă este Gasteiner Höhenweg, traseul panoramic dintre zona Kötschachtal și Bad Hofgastein.

Are aproximativ 7,8 kilometri și poate fi parcurs în aproximativ trei ore. Pe drum apar ferme tradiționale, peisaje asupra văii și Gadaunerer Schlucht, unde în anii ’30 au fost săpate tuneluri prin stâncă pentru amenajarea traseului.

Ajuns în Bad Hofgastein, poți continua ziua la Alpentherme și te poți întoarce apoi cu transportul public.

Poți zbura la 90 de metri deasupra defileului

Bad Gastein are și o atracție pentru cei care vor ceva mai multă adrenalină.

Flying Waters este un traseu pe cablu de aproximativ 300 de metri, care trece la circa 90 de metri deasupra defileului Gasteiner Ache. Viteza poate ajunge în jurul valorii de 50 km/h, iar perspectiva asupra cascadei și clădirilor istorice este complet diferită de cea de la nivelul străzii.

Funcționarea depinde de condițiile meteorologice.

Ce mănânci în Bad Gastein

După câteva ore de mers prin munți, bucătăria austriacă începe să aibă mult mai mult sens.

În hanurile și cabanele din regiune se găsesc preparate alpine consistente, iar printre cele pe care merită să le cauți sunt Kasnocken sau Käsespätzle, diferite tipuri de găluște, brânzeturi locale și platourile de tip Jause.

La desert, Kaiserschmarrn și ștrudelul sunt aproape imposibil de evitat și nici nu există vreun motiv serios să încerci.

Merită și Gasteiner Museum

Pentru cine vrea să înțeleagă de ce există asemenea hoteluri într-un oraș atât de mic, Gasteiner Museum completează foarte bine vizita.

Muzeul se află în Grand Hotel de l’Europe și spune povestea izvoarelor termale, a exploatării aurului, a perioadei Belle Époque și a personalităților care au ajuns aici.

În Bad Gastein se poate vizita și Nikolauskirche, biserică ale cărei origini sunt legate de secolul al XIV-lea și care păstrează fresce gotice din secolul al XV-lea.

Bad Gastein poate fi vizitat și fără mașină

Un avantaj important este gara. Trenul ajunge direct în Bad Gastein, iar stația se află foarte aproape de Felsentherme și de punctul de plecare al Stubnerkogelbahn.

Există legături feroviare spre Salzburg și alte mari orașe austriece, iar transportul public permite explorarea unei părți importante a văii fără mașină.

Turiștii cazați la unitățile participante pot beneficia și de Guest Mobility Ticket, care permite folosirea transportului public în SalzburgerLand, în condițiile programului.

Câte zile îți trebuie pentru Bad Gastein

Bad Gastein poate fi văzut superficial într-un weekend, însă ar fi păcat. Pentru oraș, cascadă, terme și Stubnerkogel sunt necesare cel puțin două zile, iar pentru a descoperi și Böckstein, Kötschachtal sau Sportgastein merită rezervate trei sau patru nopți.

Într-o vacanță de patru zile, prima poate fi dedicată centrului, cascadei, muzeului și băilor termale, a doua muntelui Stubnerkogel și podului suspendat, a treia văii Kötschachtal, iar ultima zonei Böckstein și Sportgastein.

Cu o zi în plus poate fi adăugat traseul spre Bad Hofgastein și o vizită la Alpentherme.

Când este cel mai frumos la Bad Gastein

Fiecare anotimp schimbă aproape complet stațiunea. Iarna este perioada schiului, iar domeniul Gastein oferă aproximativ 180 de kilometri de pârtii.

Vara este sezonul drumețiilor, iar valea dispune de sute de kilometri de trasee marcate.

Septembrie și începutul lui octombrie au însă un farmec aparte. Pădurile încep să capete culorile toamnei, temperaturile sunt potrivite pentru mers, iar o parte dintre instalațiile montane încă funcționează.

Trebuie doar verificat programul telecabinelor, pentru că toamna acestea intră treptat în pauza dintre sezonul de vară și cel de iarnă.

Un oraș greu de confundat cu altă stațiune din Alpi

Bad Gastein nu este genul de destinație în care vii doar pentru a fotografia două clădiri și a pleca mai departe. Orașul are suficiente straturi încât fiecare zi să arate diferit.

Poți începe dimineața într-un hotel Belle Époque, poți trece pe lângă cascada care se prăbușește prin centrul orașului, apoi să urci la peste 2.000 de metri pe Stubnerkogel și să închei ziua într-o piscină cu apă termală.

În ziua următoare poți ajunge într-o veche așezare minieră în care oamenii căutau aur sau poți pleca spre văile sălbatice din Hohe Tauern.

Acesta este secretul Bad Gastein. Într-un spațiu relativ mic s-au întâlnit aurul, apa termală, muntele și luxul imperial, iar orașul construit în jurul unei cascade a rămas unul dintre cele mai neobișnuite locuri din Alpii austrieci.

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