Minunea ascunsă din Maramureș! Lacul Albastru își schimbă culoarea, iar intrarea nu costă niciun leu

Ascuns într-o pădure de la poalele Munților Gutâi, deasupra orașului Baia Sprie, Lacul Albastru este unul dintre acele locuri din România în care povestea este cel puțin la fel de interesantă precum peisajul. Lacul nu este glaciar și nici nu a existat dintotdeauna, ci s-a format în urmă cu mai bine de un secol, după prăbușirea unor vechi lucrări miniere. Astăzi este monument al naturii și atrage turiștii printr-o particularitate spectaculoasă: apa își poate schimba nuanța în funcție de anotimp, lumină și condițiile meteorologice. Iar o excursie până aici poate fi transformată foarte ușor într-un weekend prelungit prin Maramureș, pentru că în apropiere se află Munții Gutâi, Creasta Cocoșului, Mogoșa, Șuior, Baia Mare și câteva dintre cele mai frumoase sate și biserici de lemn ale regiunii.

Lacul Albastru nu este un lac glaciar

La aproximativ 530 de metri altitudine, pe versantul sudic al Dealului Minei din Baia Sprie, se află un lac cu o istorie neobișnuită. Lacul Albastru s-a format în anii 1919–1920, după surparea unor vechi lucrări miniere de exploatare de pe filonul Domnișoara.

În depresiunea rămasă în urma prăbușirii s-a acumulat treptat apă, iar locul modelat cândva de activitatea oamenilor s-a transformat într-un obiectiv natural. Lacul are o suprafață de aproximativ o jumătate de hectar și o adâncime de circa patru metri, iar din anul 1977 este arie naturală protejată.

Practic, Lacul Albastru este una dintre cicatricile lăsate de mineritul din Baia Sprie care, odată cu trecerea timpului, a fost recuperată de natură. Tocmai această combinație dintre istoria industrială și peisajul montan îl diferențiază de multe dintre lacurile cunoscute din România.

De ce își schimbă culoarea Lacul Albastru

Numele poate crea impresia că turiștii găsesc întotdeauna aici o apă de un albastru intens, însă realitatea este mai interesantă. Culoarea lacului se poate modifica în funcție de anotimp, lumină și condițiile meteorologice, iar într-o perioadă apa poate părea verde-albăstruie, pentru ca la o altă vizită să capete reflexe de smarald sau tonuri verde-maronii.

Fenomenul este pus în legătură cu chimismul particular al apei și cu substanțele provenite din vechile exploatări miniere. Informațiile turistice locale menționează inclusiv prezența compușilor sulfuroși și a sulfatului de fier, care contribuie la aspectul neobișnuit al apei.

Primăvara, mai ales în lunile aprilie și mai, sunt mai mari șansele să surprinzi nuanțele albastre și turcoaz care au făcut celebru locul. Vara, apa poate tinde spre verde-smarald, iar toamna nuanțele se pot modifica din nou. În schimb, în sezonul de toamnă, spectacolul se mută și în jurul lacului, când pădurea din Munții Gutâi începe să-și schimbe culorile.

Cum ajungi la Lacul Albastru

Un alt lucru important pentru turiști este că nu se ajunge cu mașina până pe malul lacului. Drumul continuă pe jos, iar tocmai această scurtă plimbare prin pădure face parte din experiență.

Punctul de plecare este Baia Sprie. Din centrul orașului se urcă spre zona bisericii romano-catolice, apoi către liziera pădurii, de unde traseul continuă pe o potecă în serpentine. În funcție de ritmul fiecăruia, până la lac sunt necesare aproximativ 35–45 de minute.

Pentru cei care nu vor doar să ajungă la lac și să se întoarcă există și posibilitatea unui traseu circular de aproximativ șase kilometri, cu o diferență de nivel de circa 376 de metri. Traseul pornește din zona Bisericii Romano-Catolice și trece atât pe la Lacul Albastru, cât și prin apropierea fostelor exploatări miniere.

Nu vorbim despre o expediție montană dificilă, dar încălțămintea potrivită este importantă, în special după ploaie, când poteca poate deveni alunecoasă.

Cât costă vizitarea Lacului Albastru

Unul dintre avantajele destinației este că vizitarea Lacului Albastru este gratuită, astfel că excursia nu presupune cumpărarea unui bilet de intrare. Fiind însă vorba despre o arie naturală protejată, turiștii trebuie să respecte traseele și regulile de protejare a zonei.

Costurile unei escapade sunt reprezentate în principal de transport, cazare și mâncare. Pentru două persoane, două nopți de cazare pot ajunge orientativ la aproximativ 900–1.400 de lei dacă alegem o pensiune sau o unitate de cazare bună, însă tarifele diferă considerabil în funcție de perioadă, weekend și tipul camerei.

În Baia Sprie există atât pensiuni mai accesibile, cât și variante cu un nivel mai ridicat de confort. Pentru cei care vor să rămână aproape de munte merită căutate și cazările din zona Șuior–Mogoșa, iar turiștii care preferă să aibă la dispoziție mai multe restaurante și posibilități de petrecere a serii se pot caza în Baia Mare și pot vizita Lacul Albastru într-o excursie de jumătate de zi.

Istoria minieră a orașului Baia Sprie

O excursie la Lacul Albastru capătă mai mult sens dacă este legată de istoria orașului aflat la poalele sale. Baia Sprie este un vechi centru minier, iar urmele exploatărilor sunt vizibile și astăzi în peisaj.

În zona Lacului Albastru au rămas surpări, excavații și halde provenite din activitatea minieră, iar rocile din împrejurimi au fost puternic modificate de procese hidrotermale. Tocmai activitatea care a schimbat muntele și a lăsat urme adânci în peisaj a creat, indirect, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale zonei.

În Baia Sprie mai pot fi vizitate Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și Casa Iezuiților, iar pentru cei interesați de geologie există și Rezervația fosiliferă Chiuzbaia.

Ce mai poți vedea în Munții Gutâi

Lacul Albastru poate fi punctul de plecare pentru explorarea unei zone mult mai întinse. Pentru iubitorii muntelui, unul dintre cele mai spectaculoase obiective este Creasta Cocoșului, formațiunea stâncoasă devenită unul dintre simbolurile Munților Gutâi.

Foarte aproape de Baia Sprie se află și Mogoșa și Șuior, două zone potrivite pentru plimbări și pentru cei care vor să petreacă mai mult timp în natură. Traseul poate continua prin Pasul Gutâi și mai departe către Maramureșul istoric.

Dacă avem la dispoziție trei sau patru zile, putem include Șurdești, unde se află celebra biserică de lemn, apoi Desești și Breb. Circuitul poate fi prelungit către Ocna Șugatag, Budești și Sighetu Marmației.

În direcția opusă se află Baia Mare, unde o zi poate fi rezervată Centrului Vechi, Turnului Ștefan și obiectivelor care păstrează memoria istoriei miniere a regiunii.

Unde mâncăm și unde ne cazăm

Pentru cazare, Baia Sprie este alegerea firească dacă obiectivul principal rămâne Lacul Albastru. Printre variantele disponibile în zonă se numără Casa Ceauș, Pensiunea Madlene, Pensiunea Limpedea, Pensiunea Rustic, Pensiunea Verde și Panoramic, însă tarifele trebuie verificate pentru perioada exactă a călătoriei, deoarece pot varia considerabil.

Dacă vrem mai degrabă o atmosferă de vacanță la munte, putem căuta cazare în Șuior sau Mogoșa, iar Baia Mare rămâne cea mai comodă variantă pentru cei care vor o ofertă mai mare de hoteluri, restaurante și activități seara.

În Baia Sprie există mai multe variante pentru masă, printre care Bistro Caffe Moțu, LUNA Smokehouse și Restaurant Amicu. Pentru cei care preferă peștele, o altă opțiune în zonă este Păstrăvăria Izvorul Rece din Chiuzbaia.

Cum putem transforma vizita într-o vacanță de trei zile

Lacul Albastru poate fi văzut într-o singură zi, însă drumul până în Maramureș merită transformat într-o excursie mai lungă. Pentru un weekend prelungit, prima zi poate fi rezervată sosirii în Baia Sprie și unei plimbări prin oraș, iar dimineața următoare poate începe cu urcarea spre Lacul Albastru și parcurgerea traseului circular.

După-amiaza poate continua la Mogoșa și Șuior, iar următoarea zi poate fi dedicată Munților Gutâi și Crestei Cocoșului. Cei care nu vor o drumeție mai serioasă pot alege în schimb un circuit prin Șurdești, Desești și Breb, descoperind astfel și Maramureșul tradițional.

În ultima zi, înainte de drumul spre casă, merită făcută o oprire în Baia Mare. În acest fel, un lac care poate fi văzut în câteva ore devine pretextul pentru o vacanță în care se întâlnesc natura, istoria mineritului și unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Maramureșului.

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