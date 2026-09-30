De ce nu ar trebui să păstrezi laptele în ușa frigiderului. Unde trebuie pus, de fapt

Ușa frigiderului pare locul ideal pentru păstrarea sticlelor și cutiilor de lapte, însă specialiștii recomandă să alegem o altă zonă. Motivul are legătură cu variațiile de temperatură, care pot face ca laptele să se altereze mai repede.

Laptele este unul dintre alimentele care trebuie păstrate constant la temperaturi scăzute. Chiar dacă ușa frigiderului are compartimente în care recipientele de lapte se potrivesc perfect, aceasta este una dintre zonele cel mai puțin potrivite pentru produsele foarte perisabile.

De fiecare dată când deschidem frigiderul, alimentele aflate în ușă sunt expuse aerului mai cald din încăpere. Temperatura lor poate varia astfel mai mult decât cea a produselor așezate pe rafturile din interior.

De ce laptele nu trebuie păstrat în ușa frigiderului

Potrivit NDTV, laptele trebuie păstrat într-o zonă a frigiderului în care temperatura rămâne cât mai constantă.

Ușa este expusă cel mai mult schimbărilor de temperatură deoarece intră în contact direct cu aerul din încăpere la fiecare deschidere. Repetarea acestui proces poate favoriza alterarea mai rapidă a produselor perisabile. Din acest motiv, laptele ar trebui mutat pe unul dintre rafturile interioare ale frigiderului.

Locul recomandat este spre partea din spate a unui raft, unde temperatura este, în general, mai scăzută și mai stabilă decât în apropierea ușii.

Cum trebuie păstrat laptele în frigider

Contează însă și modul în care este depozitat recipientul. După fiecare utilizare, sticla sau cutia trebuie închisă corespunzător și introdusă din nou în frigider cât mai repede.

Recipientul bine închis protejează laptele de contaminare și îl împiedică să absoarbă mirosurile altor alimente păstrate în frigider.

De asemenea, laptele nu ar trebui lăsat pe masă sau pe blatul din bucătărie pentru perioade îndelungate înainte de a fi pus din nou la rece.

O altă regulă importantă este menținerea temperaturii corespunzătoare în frigider. Pentru siguranța alimentelor perisabile, temperatura ar trebui să fie de aproximativ 4°C sau mai mică.

Ce poți păstra în ușa frigiderului

Faptul că ușa nu este recomandată pentru lapte nu înseamnă că spațiul trebuie lăsat nefolosit. Compartimentele respective sunt mai potrivite pentru produse care rezistă mai bine la variațiile de temperatură, precum unele sosuri, condimente și alte alimente cu o durată mai mare de păstrare.

Produsele foarte perisabile, în schimb, ar trebui păstrate în zonele mai reci și cu temperatură mai constantă ale frigiderului.

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