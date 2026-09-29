Cât timp poți păstra o conservă deschisă în frigider. Greșeala pe care mulți o fac după deschiderea cutiei

Cât timp poți păstra o conservă deschisă în frigider. Greșeala pe care mulți o fac după deschiderea cutiei
Sursa foto: Shutterstock
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O conservă deschisă poate fi păstrată în frigider timp de câteva zile, însă perioada diferă în funcție de alimentele pe care le conține. O greșeală frecventă este să presupui că produsele conservate își păstrează termenul lung de valabilitate și după deschiderea ambalajului.

Deși conservele nedeschise pot rezista luni sau chiar ani, odată ce ambalajul a fost desfăcut, alimentele trebuie tratate ca orice alt produs perisabil. Potrivit publicației Serious Eats, durata de păstrare depinde în special de aciditatea conținutului și de condițiile de refrigerare.

Câte zile rezistă o conservă deschisă în frigider

Conservele cu aciditate ridicată, precum cele de roșii, fructe sau murături, pot fi păstrate, în general, între cinci și șapte zile după deschidere, dacă sunt refrigerate corespunzător.

În schimb, alimentele cu aciditate scăzută au o perioadă de păstrare mai scurtă, de aproximativ trei-patru zile. În această categorie intră conservele de carne și pește, supele, fasolea, porumbul, mazărea și alte legume.

Aceste intervale sunt orientative și presupun că produsele au fost depozitate imediat în frigider, la o temperatură de cel mult 4°C. Dacă producătorul indică pe ambalaj o perioadă mai scurtă după deschidere, trebuie respectată aceasta.

Este periculos să păstrezi alimentele în conserva metalică?

Una dintre cele mai răspândite recomandări este ca alimentele rămase să fie scoase imediat din conserva metalică și transferate într-un alt recipient. Totuși, păstrarea lor în ambalajul original nu reprezintă automat un pericol pentru sănătate.

Potrivit Departamentului Agriculturii din Statele Unite (USDA), alimentele rămase într-o conservă deschisă pot fi refrigerate chiar în cutia originală. Transferarea într-un recipient de sticlă sau plastic, prevăzut cu capac, este însă recomandată pentru a păstra mai bine gustul și calitatea produselor.

După deschidere, contactul cu aerul poate favoriza oxidarea și modificarea gustului, în special în cazul alimentelor acide. În plus, un recipient închis corespunzător protejează conținutul de uscarea suprafeței și de preluarea mirosurilor altor alimente din frigider.

Greșeli care pot reduce durata de păstrare

O altă greșeală este lăsarea conservei deschise la temperatura camerei timp îndelungat înainte de refrigerare. Alimentele perisabile trebuie introduse în frigider în cel mult două ore de la deschidere sau într-o oră dacă temperatura ambientală depășește 32°C.

De asemenea, nu este indicat să consumi alimentele doar pentru că arată și miros normal. Bacteriile care pot provoca toxiinfecții alimentare nu determină întotdeauna modificări vizibile sau de miros.

Dacă nu îți amintești când ai deschis conserva sau dacă alimentul a depășit perioada recomandată de păstrare, cea mai sigură soluție este să îl arunci.

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