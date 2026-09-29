Prognoză meteo azi 29 septembrie 2026. Alertă de frig în România! Termometrele coboară sub zero, apare bruma, iar vântul urlă cu 75 km/h

Prognoză meteo azi 29 septembrie 2026. Alertă de frig în România! Termometrele coboară sub zero, apare bruma, iar vântul urlă cu 75 km/h
Prognoza meteo azi, 29 septembrie 2026, sursa-colaj CANCAN.RO
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Ultimele zile din septembrie aduc o vreme în general normală pentru această perioadă, dar România va avea parte de contraste serioase între regiuni. În timp ce în vest și sud-vest temperaturile vor urca până la 26 de grade, în estul Transilvaniei minimele vor coborî până la -1 grad și se va forma brumă. Vântul va deveni principala problemă în mai multe zone ale țării, iar în Carpații de Curbură rafalele vor putea ajunge chiar la 75 km/h.

Vremea în România

Conform prognozei ANM,  vremea va fi normală din punct de vedere termic în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, însă norii se vor înmulți temporar în centru, sud și est.

Izolat vor apărea ploi slabe la munte, în Dobrogea și în Muntenia, cantitățile de apă urmând să fie reduse, în jurul valorii de 1 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat în general, dar va avea intensificări importante în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde vitezele vor ajunge în general la 45-55 km/h.

Cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona Carpaților de Curbură, unde vântul va atinge 55-75 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și vestul Olteniei. Noaptea va fi rece în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperatura poate coborî până la -1 grad și se va forma brumă. La polul opus, pe litoral vor fi minime de aproximativ 15 grade. Dimineața și noaptea, izolat, va apărea ceața.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României, vremea va fi în general plăcută pentru sfârșitul lunii septembrie. Banatul va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării, cu maxime care pot ajunge la 26 de grade.

Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Spre nord, temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât în Banat, însă tabloul general rămâne unul de toamnă blândă, fără precipitații importante. Nopțile și diminețile vor fi mai răcoroase, iar izolat se poate forma ceață.

Vremea în sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării, norii vor fi mai numeroși, iar izolat vor apărea ploi slabe. Muntenia se va afla și printre regiunile în care vântul va deveni mai insistent, cu viteze în general de 45-55 km/h.

Temperaturile vor rămâne însă apropiate de normalul perioadei, cu valori plăcute în timpul zilei. Spre seară și în cursul nopții, aerul se va răci, iar în zonele joase pot exista condiții izolate de ceață.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de unele dintre cele mai ridicate temperaturi din România. În vestul regiunii, maximele vor putea atinge 26 de grade, astfel că după-amiaza va păstra încă o urmă de vreme aproape estivală.

Cerul va fi variabil, temporar cu mai mulți nori, iar în partea estică a regiunii condițiile atmosferice se vor apropia mai mult de cele din Muntenia. În rest, vremea va rămâne în general liniștită, fără cantități importante de precipitații.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor fi normale pentru sfârșitul lunii septembrie, însă vântul va fi elementul dominant al zilei. În centrul și sudul regiunii sunt așteptate intensificări cu viteze de aproximativ 45-55 km/h.

Cerul va fi variabil, temporar noros, mai ales în jumătatea sudică. Spre zona Carpaților de Curbură, vântul va deveni mult mai puternic și va putea atinge la rafală 55-75 km/h.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării va aduce cele mai scăzute temperaturi din acest interval. În estul Transilvaniei, maxima poate fi de numai 17 grade, iar în timpul nopții mercurul termometrelor poate coborî până la -1 grad.

În aceste condiții, local în zonele reci din estul Transilvaniei se va forma brumă. La munte, cerul va avea înnorări temporare și izolat va ploua slab. În Carpații de Curbură trebuie luat în calcul și vântul foarte puternic, cu rafale de 55-75 km/h.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea o zi cu mai mulți nori și cu ploi slabe izolate. Cantitățile de apă vor fi mici, în jurul valorii de 1 l/mp, însă vântul va fi destul de puternic și va atinge în general 45-55 km/h.

Pe litoral, noaptea va fi considerabil mai blândă decât în restul țării, cu temperaturi minime în jurul valorii de 15 grade. Diferența față de depresiunile Transilvaniei va fi spectaculoasă: în aceeași noapte, între litoral și cele mai reci zone ale țării pot exista aproximativ 16 grade diferență.

Vremea în Capitală

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor exista condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, însă temporar va avea intensificări și va atinge viteze de 40-45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, o valoare normală pentru sfârșitul lunii septembrie. Noaptea, temperatura va coborî până la 9-11 grade, astfel că diferența dintre după-amiază și orele dimineții va deveni destul de pronunțată.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi răcoroasă spre plăcută, specifică sfârșitului de septembrie, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 19-21 de grade și minime de aproximativ 5-7 grade. Cerul va fi variabil, temporar noros, iar dimineața aerul va fi rece.

Timișoara va fi printre cele mai calde mari orașe ale țării. Maxima se va apropia de 25-26 de grade, iar minima va fi în jurul valorii de 10-12 grade. Vremea va fi predominant plăcută, cu cer variabil și fără precipitații importante.

Iași va avea temperaturi maxime de aproximativ 20-22 de grade și minime în jurul valorii de 8-10 grade. Vântul va fi mai insistent în Moldova, astfel că senzația termică poate fi ceva mai scăzută în perioadele cu intensificări.

Craiova va beneficia de una dintre cele mai calde zile dintre marile orașe, cu o maximă de aproximativ 24-26 de grade și o minimă de 9-11 grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza va fi plăcută pentru această perioadă a anului.

Constanța va avea o maximă de aproximativ 21-23 de grade și o minimă de 14-15 grade. Cerul va avea înnorări temporare și sunt posibile ploi slabe, în timp ce vântul va sufla cu intensificări, în contextul rafalelor de 45-55 km/h prognozate pentru Dobrogea.

Brașov va avea una dintre cele mai reci zile dintre marile orașe, cu o maximă de aproximativ 17-19 grade și o minimă care poate coborî spre 2-4 grade. Cerul va fi temporar noros, iar apropierea de zona Carpaților va aduce o atmosferă mult mai rece decât în vestul și sud-vestul țării.

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