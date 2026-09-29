Dr. Cezar spune ce ne face creierul țăndări! Experimentul care explică de ce nu te poți opri din scroll

Dr. Cezar spune ce ne face creierul țăndări! Experimentul care explică de ce nu te poți opri din scroll
Dr Cezar explică mecanismul din spatele scrollului, sursa-colaj CANCAN.RO
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Nu recompensa sigură este întotdeauna cea care ne face să repetăm un comportament, ci tocmai faptul că nu știm când și dacă aceasta va veni. Dr. Cezar atrage atenția asupra mecanismului recompensei imprevizibile, pe care îl leagă de jocurile de noroc, pariurile sportive, unele jocuri video și chiar de obiceiul de a derula la nesfârșit conținutul de pe telefon. Medicul folosește expresia „cel mai puternic drog” pentru a descrie forța pe care incertitudinea o poate avea asupra comportamentului și pornește de la un experiment cu porumbei pentru a explica de ce posibilitatea unei recompense poate ajunge să ne țină captivi chiar și atunci când aceasta apare doar din când în când.

Dr. Cezar: „Cel mai puternic drog este gambling-ul, incertitudinea”

În mesajul de pe profilul său de socializare, Dr. Cezar pornește de la diferența dintre o recompensă previzibilă și una care apare aleatoriu. Atunci când un anumit gest produce de fiecare dată același rezultat, legătura dintre acțiune și recompensă este simplă. Situația devine însă diferită atunci când recompensa nu mai apare de fiecare dată și nu putem anticipa momentul în care o vom primi.

Medicul descrie un experiment în care porumbeii puteau apăsa o pârghie pentru a primi hrană. În prima situație, recompensa era previzibilă, pentru că apăsarea pârghiei era urmată de apariția hranei.

„Deci cel mai puternic drog este gambling-ul, incertitudinea. Un studiu pe porumbei: erau puși să apese o pârghie, le curgea mâncarea. Și apăsau pârghia, curgea mâncarea, apăsau pârghia și, de fiecare dată, curgea mâncarea și apăsau când le era foame. Foarte simplu”, explică Dr. Cezar.

Ce s-a întâmplat când recompensa a devenit imprevizibilă

Partea importantă a exemplului apare atunci când regulile se schimbă. Hrana nu mai vine după fiecare apăsare a pârghiei, iar porumbeii nu au nicio modalitate de a ști care încercare va fi recompensată. Uneori primesc hrană, alteori nu, iar următoarea apăsare poate sau nu să aducă recompensa.

Tocmai această lipsă de predictibilitate este esențială în explicația oferită de Dr. Cezar. Posibilitatea ca următoarea încercare să fie cea „câștigătoare” poate determina repetarea comportamentului.

„În a doua parte a experimentului, când apăsau pârghia, uneori nu curgea mâncarea, uneori curgea, uneori nu. Apăsa la a treia, curgea. Apăsa la a patra, nu. Apăsa la a cincea, nu. Apăsa la a șasea, nu. Apăsa la a șaptea, da. Apăsa la a opta, da. Apăsa la a noua, nu. Apăsa la a zecea și totul random, da? Și ăștia au început să apese ca nebunii încontinuu, chiar dacă nu mai aveau foame”, spune medicul.

De ce face legătura cu păcănelele și pariurile sportive

Același principiu al recompensei imprevizibile poate fi recunoscut foarte ușor în jocurile de noroc. Dacă rezultatul ar fi cunoscut înaintea fiecărei încercări, una dintre componentele care întrețin comportamentul ar dispărea. Jucătorul nu știe însă dacă următoarea rotire, următorul bilet sau următorul pariu va aduce recompensa.

Nu câștigul permanent este cel care îl ține neapărat în joc. Dimpotrivă, alternanța dintre pierderi și câștiguri și imposibilitatea de a anticipa când apare următoarea recompensă pot contribui la repetarea comportamentului.

„Ăsta este mecanismul jocurilor de noroc: 777, păcănele. Ăsta e mecanismul pariurilor sportive. Ăsta e și mecanismul jocurilor pe calculator. Ăsta este mecanismul. Ăsta e cel mai puternic drog. De aia sunt disperați și joacă la păcănele, că dacă ar câștiga de fiecare dată n-ar mai juca. Ideea e că pierd și uneori au posibilitatea să câștige. Ăsta este cel mai puternic drog, mai puternic decât absolut orice”, afirmă Dr. Cezar.

„Scroll, scroll, scroll…” De ce continuăm să verificăm telefonul

Dr. Cezar extinde aceeași explicație și asupra unor comportamente care nu implică bani. Atunci când derulăm conținutul unei platforme, nu știm ce va apărea în continuare. Cele mai multe lucruri pot să nu ne intereseze în mod deosebit, însă din când în când apare un videoclip, o fotografie, un mesaj sau o informație care ne captează atenția.

Următoarea recompensă nu are un moment stabilit. Poate veni după primul scroll sau după alte zece, iar această incertitudine poate încuraja continuarea comportamentului.

„CEL MAI PUTERNIC «DROG» ESTE… Incertitudinea. De ce? Pentru că recompensa imprevizibilă poate face un comportament foarte greu de oprit, iar mecanismul acesta îl putem recunoaște și în viața de zi cu zi. Scroll, scroll, scroll… poate apare ceva interesant. Încă un scroll”, explică Dr. Cezar.

De ce nu trebuie să câștigi de fiecare dată ca să continui

În cazul jocurilor de noroc, recompensa nu apare după fiecare încercare, iar tocmai aceasta este ideea subliniată de medic. Dacă fiecare acțiune ar produce același rezultat, incertitudinea ar dispărea. În schimb, atunci când recompensa poate apărea, dar momentul rămâne necunoscut, există permanent tentația următoarei încercări.

„Jocurile de noroc funcționează pe același principiu al recompensei imprevizibile: nu câștigi de fiecare dată. Tocmai incertitudinea legată de momentul în care va veni recompensa poate menține comportamentul”, spune acesta.

Mecanismul poate apărea și în jocuri video și aplicații

Același principiu nu trebuie confundat cu ideea că orice joc video, aplicație sau platformă produce automat dependență. Dr. Cezar se referă la acele mecanisme prin care utilizatorului îi este oferit în mod repetat ceva nou, fără ca acesta să știe când va apărea elementul suficient de interesant încât să funcționeze ca o recompensă.

„Același principiu poate apărea și în unele jocuri video, aplicații și platforme care ne oferă permanent ceva nou, dar nu știm exact când va apărea următoarea «recompensă»”, explică medicul.

Nu recompensa, ci întrebarea „oare următoarea?” ne poate ține acolo

Ideea centrală a explicației este că oamenii nu repetă întotdeauna un comportament doar pentru recompensa în sine. Uneori, anticiparea ei și imposibilitatea de a ști când va veni sunt cele care ne împing către următoarea încercare.

În cazul păcănelelor poate fi următoarea rotire, în cazul pariurilor următorul bilet, iar pe telefon poate fi următorul videoclip sau următoarea postare. Recompensa diferă, dar incertitudinea rămâne.

„Nu întotdeauna recompensa ne ține acolo, ci uneori faptul că nu știm când vine recompensa ne ține acolo”, concluzionează Dr. Cezar.

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