De ce bunicile noastre nu aveau nevoie de sală. Dr. Cezar explică legătura dintre greutăți, testosteron, estrogeni și menopauza precoce

Menopauza precoce poate apărea la 40 de ani și chiar mai devreme, iar Dr. Cezar atrage atenția asupra unei schimbări importante care s-a produs în stilul nostru de viață de la o generație la alta. Medicul vorbește despre scăderea testosteronului la femei și despre legătura acestui hormon cu estrogenii, dar mai ales despre lipsa mișcării și a exercițiilor cu greutăți. Pentru a-și explica teoria, Dr. Cezar face o comparație savuroasă cu bunicile noastre, care nu mergeau la sală și nu aveau gantere, dar ridicau găleți cu apă, spălau de mână, coseau, frământau și cărau snopi de paie.

Dr. Cezar, despre menopauza care apare la 40 de ani sau chiar mai devreme

Punctul de plecare al explicației de pe pagina sa de socializare este menopauza precoce și interesul tot mai mare pentru terapia de substituție hormonală. Dr. Cezar spune că întâlnește și aude despre femei la care menopauza apare la vârste foarte mici, inclusiv după 30 de ani, iar acest fenomen îl pune în legătură cu schimbările hormonale care se produc în organism.

„Hormonii de substituție sunt acum mai la modă, pentru menopauza precoce. Cum altfel: avem o creștere a prevalenței menopauzei precoce, la 40 de ani sau chiar și mai devreme, am auzit la treizeci și ceva de ani de menopauză.”

Medicul atrage astfel atenția asupra vârstei la care unele femei ajung să se confrunte cu această schimbare, mult înainte de perioada în care menopauza este așteptată în mod obișnuit. În explicația sa, una dintre piesele importante ale acestui mecanism este testosteronul, hormon pe care tindem să îl asociem în primul rând cu bărbații, deși este prezent și în organismul femeilor.

Ce legătură face medicul între testosteron și lipsa mișcării

Dr. Cezar susține că scăderea testosteronului poate avea un rol important în instalarea menopauzei precoce și leagă această scădere de lipsa activității fizice. Cu alte cuvinte, stilul de viață mult mai sedentar al omului modern ar conta și din perspectiva echilibrului hormonal.

„Deci apare menopauza din cauza scăderii drastice a testosteronului și la femei. Deci scade testosteronul din cauza lipsei de mișcare.”

De aici pornește și comparația medicului între femeia de astăzi și femeile generațiilor trecute. Bunicile noastre nu vorbeau despre fitness, antrenamente de forță sau exerciții pentru dezvoltarea masei musculare, însă o mare parte dintre activitățile lor cotidiene presupuneau exact un asemenea efort.

„Mamaia făcea sport cu greutăți”

Dr. Cezar folosește exemplul femeilor de la țară, pentru care ridicarea unor greutăți nu reprezenta un program special de antrenament, ci o parte absolut obișnuită a vieții. Apa nu venea de la robinet, rufele nu intrau într-o mașină automată, iar o mulțime dintre treburile gospodărești necesitau forță și solicitau musculatura.

„Că mamaia făcea sport cu greutăți, că avea gantere, mă rog, găleți de apă de la fântână, lucra triceps, că frământa cozonacii, nu îi lua direct din pungă, direct de pe aragaz, spăla de mână că n-avea mașină cu butonel, dădea din coasă, scotea apă la fântână și lucra umerii, triceps, biceps.”

Exemplele sunt spuse într-o notă amuzantă, însă ideea medicului este simplă: corpul femeii era solicitat fizic în fiecare zi. O găleată plină cu apă trebuia scoasă din fântână și transportată, aluatul trebuia frământat, rufele erau spălate manual, iar munca în gospodărie sau pe câmp solicita brațele, umerii, spatele și picioarele.

Bunicile nu mergeau la sală, dar ridicau greutăți în fiecare zi

Multe dintre lucrurile pentru care astăzi mergem la sală și folosim aparate speciale existau, într-o altă formă, în viața de zi cu zi. Diferența era că femeile nu considerau aceste activități „sport”, pentru că trebuiau pur și simplu să le facă.

Dr. Cezar dă exemplul ridicării unui snop de paie de la pământ, o mișcare pe care o compară cu îndreptările făcute astăzi cu haltera în sala de fitness.

„Făcea îndreptări că lua snopul de paie de jos și-l ducea la animale. Deci făcea sport cu greutăți, cu greutăți, nu făcea doar cardio.”

Prin această comparație, medicul subliniază diferența dintre simpla mișcare și efortul în care musculatura trebuie să învingă o rezistență. Bunicile mergeau mult, munceau și erau permanent în mișcare, însă peste toate acestea exista și componenta de forță, pentru că ridicau, cărau, împingeau și trăgeau diferite greutăți aproape în fiecare zi.

De ce insistă Dr. Cezar asupra exercițiilor cu greutăți

Mesajul său nu se oprește, așadar, la recomandarea de a face mai multă mișcare. Dr. Cezar pune accentul tocmai pe exercițiile cu greutăți și pe stimularea musculaturii, despre care spune că au efect asupra testosteronului.

„Deci sportul și cu greutăți activează testosteronul din care se produc estrogenii.”

În explicația medicului, acesta este unul dintre motivele pentru care activitatea fizică nu ar trebui redusă numai la cardio. Mersul, alergarea sau bicicleta înseamnă mișcare, însă organismul are nevoie și de solicitarea musculară produsă prin exerciții cu greutăți.

De la găleata bunicii la gantera femeii moderne

Imaginea folosită de Dr. Cezar spune, până la urmă, foarte simplu ce s-a schimbat între generații. Tehnologia ne-a făcut viața incomparabil mai ușoară, însă a eliminat în același timp o cantitate uriașă de efort fizic din activitățile obișnuite.

Nu mai scoatem apa din fântână, nu mai spălăm rufele de mână, nu mai cărăm snopi de paie și nici nu mai petrecem ore întregi muncind pământul. Tocmai de aceea, ceea ce generațiile trecute primeau automat din viața cotidiană trebuie căutat astăzi în mod conștient prin mișcare și antrenament.

În viziunea prezentată de Dr. Cezar, exercițiile cu greutăți devin astfel mai mult decât o metodă de a arăta bine sau de a dezvolta musculatura. Medicul le pune în legătură cu testosteronul și, mai departe, cu producerea estrogenilor, insistând asupra importanței pe care efortul fizic de forță o poate avea în organismul femeii.

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