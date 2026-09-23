De ce apar firele albe mai repede la bruneți. Mineralul despre care Dr. Cezar spune că are un rol important

De ce apar firele albe mai repede la bruneți. Mineralul despre care Dr. Cezar spune că are un rol important
Dr Cezar explică de ce bruneții albesc mai rapid, sursa-colaj CANCAN.RO
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Firele albe sunt mult mai ușor de observat într-un păr închis la culoare, însă Dr. Cezar vorbește despre un alt mecanism care ar putea contribui la diferențele dintre persoanele brunete și cele blonde. Medicul pune accentul pe cantitatea de pigment necesară firului de păr și pe rolul cuprului în procesele implicate în pigmentare, explicând de ce, în opinia sa, persoanele cu părul închis ar avea un necesar mai mare al acestui mineral.

De ce ar încărunți bruneții mai repede decât blonzii

Încărunțirea este asociată în primul rând cu înaintarea în vârstă și cu reducerea treptată a pigmentării firului de păr, însă momentul în care apar primele fire albe diferă considerabil de la o persoană la alta. Dr. Cezar atrage atenția asupra unei posibile explicații legate de pigment și de micronutrienții utilizați de organism în procesele care îi asigură producerea.

Potrivit explicației de pe pagina sa de socializare, părul brunet are nevoie de o cantitate mai mare de pigment decât părul blond, iar în mecanismele biologice care stau la baza pigmentării este implicat și cuprul. Din acest motiv, susține medicul, necesarul ar fi mai ridicat în cazul persoanelor cu părul închis la culoare.

„Și cei ăștia blonzi încărunțesc mai târziu. Pentru că ăștia bruneți au nevoie de mai mult pigment. Pigmentul respectiv are nevoie de mai mult cupru. Ăștia consumă mai mult, ca să-i crească un fir de păr consumă mult mai mult cupru decât consumă un blond. Că blondul consumă mult mai puțin”, explică Dr. Cezar.

Ce legătură are cuprul cu pigmentarea părului

Cuprul este un oligoelement de care organismul are nevoie în cantități mici și participă la numeroase procese biologice. Dr. Cezar își continuă explicația arătând că mineralul este implicat și în mecanismele care contribuie la culoarea părului, iar diferența de pigment dintre un păr blond și unul brunet ar presupune, în interpretarea sa, și diferențe în necesarul asociat acestui proces.

Astfel, persoanele cu părul foarte închis ar porni de la un necesar mai mare pentru menținerea pigmentării, ceea ce ar putea deveni relevant atunci când aportul de cupru este insuficient sau se află la limita necesarului organismului.

„Cuprul e implicat în culoarea părului, în proteinele care fac culoarea părului și ăla brunetul are mult mai multă proteină necesară, deci un consum mult mai mare. Și atunci, pe un deficit relativ de cupru, că v-am zis, deficitul de cupru este foarte frecvent în societate”, spune medicul.

De ce alimentația modernă ar putea conta

Dr. Cezar leagă în continuare problema de schimbările produse în alimentația modernă și, mai ales, de raportul dintre alimentele bogate în zinc și cele care furnizează cupru. Una dintre diferențele asupra cărora insistă este consumul mult mai redus de organe comparativ cu trecutul, în timp ce în alimentația actuală predomină frecvent carnea macră.

Potrivit explicației sale, această schimbare poate modifica balanța dintre cele două minerale, deoarece carnea macră furnizează proporțional mai mult zinc, în timp ce anumite organe reprezintă surse importante de cupru.

„Din cauză că odată nu mai mâncăm organe, ci mâncăm mai multă carne macră în raport cu organele, pentru că carnea macră conține mai mult zinc decât cupru, iar organele conțin mai mult cupru decât zinc”, explică Dr. Cezar.

Semințele, o altă sursă de cupru

În aceeași discuție, medicul amintește și semințele printre alimentele care pot contribui la aportul de cupru. Din perspectiva sa, problema apare atunci când alimentația zilnică nu mai oferă suficient din alimentele care furnizează acest mineral, iar aportul ajunge foarte aproape de limita necesară organismului.

„De asemenea, semințele conțin mai mult cupru decât zinc. Dar o să vedeți că, de fapt, marea noastră majoritate suntem cu nivelul de cupru la limită”, mai spune Dr. Cezar.

În cazul încărunțirii, însă, alimentația reprezintă doar una dintre piesele unui mecanism mult mai complex. Momentul apariției firelor albe este influențat puternic de moștenirea genetică și de procesul natural de îmbătrânire, astfel că apariția părului alb nu trebuie interpretată automat drept semnul unui deficit de cupru. Suplimentele cu acest mineral nu ar trebui administrate doar pentru combaterea încărunțirii fără evaluarea aportului alimentar și, atunci când există suspiciunea unui deficit, fără recomandarea unui profesionist medical.

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