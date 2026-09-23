De ce unele aplicații consumă bateria chiar dacă nu le folosești. Ce fac acestea în fundal fără să-ți dai seama

Bateria telefonului se poate descărca chiar și în perioadele în care dispozitivul pare să nu fie folosit. Una dintre cauze o reprezintă aplicațiile care continuă să desfășoare anumite activități în fundal, de la actualizarea informațiilor și sincronizarea datelor până la folosirea serviciilor de localizare.

Faptul că ai ieșit dintr-o aplicație nu înseamnă neapărat că aceasta și-a încetat complet activitatea. Unele programe continuă să efectueze diferite sarcini chiar și atunci când nu sunt afișate pe ecran.

Acest lucru permite, de exemplu, ca mesajele, e-mailurile sau alte informații să fie deja actualizate în momentul în care deschizi din nou aplicația. Dezavantajul este că procesele respective necesită energie și pot contribui la descărcarea bateriei, potrivit Consumer Reports.

Ce fac aplicațiile în fundal

Aplicațiile pot verifica periodic dacă există informații noi și pot comunica cu serverele online fără să fie deschise pe ecran.

Cele de e-mail, mesagerie sau social media, de exemplu, pot sincroniza conținutul astfel încât utilizatorul să găsească informațiile actualizate atunci când le accesează.

Alte aplicații pot utiliza serviciile de localizare. Acest lucru este necesar pentru anumite funcții, mai ales în cazul aplicațiilor de navigație, însă accesarea poziției telefonului consumă energie.

Și notificările pot contribui la consumul bateriei. Dacă sunt foarte numeroase, telefonul poate fi activat frecvent pentru a le procesa și afișa.

Impactul unei singure aplicații poate fi redus, însă consumul devine mai important atunci când mai multe programe desfășoară simultan activități în fundal.

Cum afli ce aplicații consumă bateria

Atât Android, cât și iOS permit utilizatorilor să verifice ce aplicații au consumat cea mai mare parte din baterie. Informațiile se găsesc în secțiunea dedicată bateriei din setările telefonului.

Faptul că o aplicație apare în partea de sus a listei nu înseamnă automat că există o problemă. Dacă ai folosit timp îndelungat o aplicație pentru streaming video sau navigație, consumul ridicat este firesc.

Merită însă verificată o aplicație pe care ai folosit-o foarte puțin, dar care apare cu un consum important de energie. Aceasta ar putea desfășura numeroase activități în fundal.

Cum poți reduce consumul

Pentru aplicațiile care nu au nevoie să se actualizeze permanent, activitatea în fundal poate fi restricționată din setările telefonului.

Merită verificat și accesul la localizare. În loc să permiți unei aplicații să îți acceseze poziția permanent, poți alege, atunci când funcționalitatea permite, ca aceasta să primească acces doar în timpul utilizării.

Dezactivarea notificărilor de care nu ai nevoie poate reduce, la rândul său, activitatea inutilă.

Nu este însă indicat să restricționezi automat toate aplicațiile. Unele au nevoie de activitate în fundal pentru a funcționa așa cum te aștepți, iar limitarea lor poate întârzia actualizările sau notificările. Mai util este să verifici care aplicații consumă cel mai mult și să restricționezi doar funcțiile de care nu ai nevoie.

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