Prognoza meteo azi, 25 septembrie 2026. Vin ploile înainte de weekend! Harta zonelor unde umbrela devine obligatorie pe 25 septembrie

Prognoza meteo azi, 25 septembrie 2026. Vin ploile înainte de weekend! Harta zonelor unde umbrela devine obligatorie pe 25 septembrie
Prognoza meteo azi, 25 septembrie 2026, sursa-colaj CANCAN.RO
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Vremea schimbă din nou registrul în România în următorul interval. Jumătatea de nord-vest a țării va avea parte de un cer variabil, în timp ce în sud-est norii vor fi mai insistenți, iar ploile își vor face apariția în mai multe regiuni. Oltenia se numără printre zonele cele mai expuse averselor, în timp ce pe litoral vântul va prinde putere. Diferențele de temperatură rămân importante: maximele vor porni de la numai 15 grade în vestul Olteniei și vor ajunge până la 25 de grade în sud-vestul Munteniei.

Vremea în România

Potrivit ANM, ultimele zile din septembrie aduc o vreme destul de capricioasă, cu alternanțe între perioade cu soare, înnorări și averse. Cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a României, în timp ce în sud-est vor exista perioade în care norii vor domina peisajul.

Aversele vor apărea în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, în zonele montane și pe litoral, iar izolat vor fi posibile și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi în general reduse sau moderate, de aproximativ 1-10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă pe litoral va avea ușoare intensificări, cu rafale de aproximativ 35-40 km/h.

Din punct de vedere termic, România va fi împărțită între o zonă mai rece în vestul Olteniei, unde maximele vor coborî până la aproximativ 15 grade, și sud-vestul Munteniei, unde se vor putea atinge 25 de grade. În timpul nopții, minimele vor porni de la numai 3 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața își poate face apariția izolat.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, cerul va fi în general variabil, ceea ce înseamnă că vor exista și perioade în care soarele își va face apariția printre nori. Banatul va fi însă una dintre regiunile unde ploile vor apărea local, sub formă de averse.

În Crișana și Maramureș, probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă, fără ca o ploaie izolată să fie exclusă. Temperaturile maxime se vor situa, în general, în jurul valorilor de 18-22 de grade, cu variații locale, iar nopțile vor deveni tot mai răcoroase, un semn clar că toamna începe să se instaleze.

Sudul și sud-estul țării

Sudul și sud-estul vor avea mai multe perioade cu cer noros, însă temperaturile vor rămâne plăcute pentru sfârșitul lunii septembrie. În sud-vestul Munteniei se va înregistra chiar maxima zilei la nivel național, aproximativ 25 de grade.

În vestul Munteniei vor apărea averse, în timp ce în restul regiunii ploile vor fi posibile mai degrabă izolat. Spre noapte, norii vor deveni mai numeroși inclusiv în zona Capitalei, unde vor fi posibile precipitații slabe.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va fi una dintre regiunile în care umbrela va fi utilă pe parcursul zilei. Sunt prognozate averse, cu cantități de apă în general de până la 10 l/mp, iar temperaturile vor avea diferențe destul de mari de la un sector al regiunii la altul.

Vestul Olteniei va fi cel mai rece punct al țării în privința maximelor, cu numai aproximativ 15 grade. Spre estul regiunii, valorile termice vor fi mai ridicate, însă atmosfera va rămâne schimbătoare, cu nori și episoade de ploaie.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, precipitațiile vor avea un caracter mai degrabă izolat, iar temperaturile se vor menține la valori rezonabile pentru această perioadă din an. Cerul va alterna între perioade cu nori și intervale mai luminoase, fără ca regiunea să se afle în centrul principalelor zone cu averse.

În nordul Moldovei nopțile vor fi răcoroase, iar în zonele mai joase și adăpostite există posibilitatea apariției ceții în orele dimineții și pe parcursul nopții.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, diminețile și nopțile devin deja reci, iar estul regiunii va coborî până la aproximativ 3 grade, cea mai scăzută temperatură minimă prognozată la nivel național pentru acest interval.

În timpul zilei, valorile vor crește, însă aerul va rămâne răcoros în special în depresiuni. La munte sunt așteptate averse, astfel încât turiștii care pleacă pe trasee trebuie să țină cont de posibilitatea schimbării vremii.

Ceața va putea apărea izolat în orele reci, mai ales în depresiuni și pe văi.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea perioade cu cer noros, iar pe litoral sunt prognozate averse. Vântul va fi mai activ decât în restul țării și va putea atinge la rafală aproximativ 35-40 km/h.
Marea va avea astfel o atmosferă ceva mai agitată decât în zilele liniștite de început de toamnă, însă temperaturile nocturne vor rămâne ridicate în comparație cu restul țării. Pe litoral sunt prognozate minime de aproximativ 16 grade, cu nu mai puțin de 13 grade peste valorile din cele mai reci depresiuni ale Transilvaniei.

Vremea în București

În Capitală, temperaturile vor fi apropiate de normalul climatologic al datei. Cerul va deveni temporar noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe, în special în cursul nopții, când cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1-2 l/mp.

Vântul va sufla în general slab, astfel încât nu sunt așteptate probleme din acest punct de vedere. Temperatura maximă va ajunge la 23-24 de grade, iar minima nopții va coborî la 11-12 grade.

Va fi, așadar, o zi destul de plăcută termic în București, chiar dacă norii și posibilitatea câtorva ploi vor aminti că ne apropiem de finalul primei luni de toamnă.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o vreme răcoroasă dimineața, dar destul de plăcută în timpul zilei. Pe baza intervalului termic prognozat pentru Transilvania și a caracteristicilor regionale ale acestei prognoze, sunt de așteptat aproximativ 19-20 de grade ziua și 6-8 grade noaptea, cu cer variabil și posibilitatea apariției ceții în zonele joase din apropiere.

Timișoara va avea aproximativ 20-21 de grade la amiază, în timp ce minima va coborî spre 9-11 grade. Banatul se află printre regiunile în care sunt prognozate local averse, astfel încât perioadele liniștite vor putea fi întrerupte de ploi.

Iași va avea o maximă estimată în jurul valorilor de 20-22 de grade, iar noaptea temperatura va coborî spre 8-10 grade. Precipitațiile vor fi posibile mai degrabă izolat în Moldova, astfel încât ziua ar trebui să rămână în mare parte liniștită.

Craiova se află într-o regiune vizată mai clar de averse. Temperatura maximă este estimată la aproximativ 19-21 de grade, iar minima va coborî spre 9-11 grade, cu perioade de înnorare și ploi temporare.

Constanța va avea o zi cu nori și posibilitatea apariției averselor, în timp ce vântul va putea atinge pe litoral rafale de 35-40 km/h. Maxima se va situa în jurul valorilor de 21-22 de grade, iar minima va rămâne ridicată, aproximativ 15-16 grade.

Brașov va avea una dintre cele mai răcoroase nopți dintre marile orașe, cu o minimă estimată la aproximativ 4-6 grade, în timp ce în timpul zilei se vor înregistra aproximativ 17-19 grade. Apropierea de zona montană aduce și posibilitatea averselor, iar dimineața și noaptea nu este exclusă apariția ceții.

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