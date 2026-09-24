Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie 2026 cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie 2026 cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
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Toamna pare să vină cu o surpriză în București. Deși în alte zone din România, precum pe Transfăgărășan, peisajul s-a schimbat deja radical, iar zăpada a acoperit munții ca în mijlocul iernii, Capitala se pregătește pentru temperaturi neobișnuit de ridicate în luna octombrie.

Potrivit prognozei pentru București, începutul lunii va aduce valori maxime cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate chiar în primele zile ale lui octombrie, când termometrele ar putea indica 24 de grade pe 1 și 2 octombrie, iar pe 3 și 4 octombrie sunt prognozate maxime de 23 de grade.

Temperaturi ridicate în luna octombrie

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât, la nivel național, temperatura medie multianuală pentru luna octombrie se situează între 8 și 12 grade Celsius. Astfel, valorile prognozate pentru București în prima parte a lunii sunt cu mult peste mediile obișnuite pentru această perioadă.

Nici în privința precipitațiilor lucrurile nu seamănă prea mult cu ceea ce ne-am aștepta de la o lună de toamnă. Prognoza indică zile predominant însorite, cu perioade în care cerul va fi parțial noros, însă ploile aproape că lipsesc din peisaj. Singura zi în care sunt anunțate averse este 5 octombrie, când temperatura maximă ar urma să ajungă la aproximativ 19 grade.

Sursa foto: Accuweather

Pe măsură ce luna avansează, temperaturile vor scădea treptat, ajungând în a doua jumătate a lui octombrie la valori de aproximativ 15-21 de grade, iar spre finalul lunii se mențin în jurul valorii de 18 grade. Minimele vor coborî însă, în unele zile, până la 6-8 grade Celsius.

Între timp, în alte zone ale țării, vremea are un cu totul alt aspect. Pe Transfăgărășan a nins în aceste zile, iar peisajul a căpătat deja un aer de mijloc de iarnă.

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