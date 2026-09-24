Prognoza meteo azi, 24 septembrie 2026. Toamna își arată colții în România! Brumă, ceață și precipitații mixte, zonele în care frigul lovește cel mai tare

România începe să mai câștige câteva grade pe 24 septembrie, însă nu suficient cât să putem spune că vremea revine la normal peste tot. Temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de zilele precedente, dar frigul rămâne prezent în cea mai mare parte a țării, iar diferențele dintre regiuni vor fi considerabile. În timp ce în sudul Munteniei se vor atinge 24 de grade, în Transilvania maximele vor porni de la numai 13 grade. Noaptea va fi și mai rece, cu doar 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor exista condiții de brumă, în timp ce la peste 1.800 de metri vor mai apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea de azi în România

Conform ANM, temperaturile din timpul zilei vor crește ușor, însă vremea va continua să fie rece în majoritatea regiunilor. Maximele se vor situa între numai 13 grade în Transilvania și 24 de grade în sudul Munteniei, astfel că diferența termică dintre centrul și sudul țării va rămâne importantă.

Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se vor înmulți și vor aduce ploi slabe, în general de 1-5 l/mp. Precipitațiile vor apărea pe suprafețe restrânse, cu probabilitate mai mare în nordul și centrul țării, iar în cursul nopții se vor muta mai ales către vest.

La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor mai fi trecător precipitații slabe mixte, ceea ce înseamnă că își pot face apariția atât ploaia, cât și lapovița sau ninsoarea. Vântul va avea rafale de 50-70 km/h în zonele montane, iar izolat, în celelalte regiuni, vitezele vor ajunge la 35-45 km/h.

Noaptea va fi foarte rece în depresiuni. Temperaturile minime vor porni de la numai 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor exista condiții de brumă, și vor ajunge la 14-15 grade pe litoral. Izolat, își va face apariția și ceața.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Nordul țării va avea o zi răcoroasă, cu înnorări temporare și o probabilitate mai ridicată de apariție a ploilor slabe. Cantitățile de apă vor fi în general mici, de 1-5 l/mp, însă atmosfera va rămâne mai degrabă una de toamnă târzie, în special dimineața și seara.

În vest, vremea va fi ceva mai blândă în timpul zilei, însă norii vor deveni mai numeroși în cursul nopții, atunci când va crește și probabilitatea ploilor. În Banat și Crișana, maximele se vor apropia în general de 19-22 de grade, în timp ce minimele vor coborî spre aproximativ 7-11 grade, cu valori mai scăzute în zonele adăpostite.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării va beneficia de cele mai ridicate temperaturi, iar în sudul Munteniei se va atinge chiar maxima națională a intervalului, de aproximativ 24 de grade. După diminețile foarte reci din ultimele zile, după-amiaza va deveni astfel ceva mai plăcută.

Cerul va fi variabil, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă. În Muntenia sunt așteptate, în general, maxime de 21-24 de grade și minime de aproximativ 6-11 grade, astfel că diferența dintre temperaturile de peste zi și cele nocturne va fi destul de mare.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Și în Oltenia temperaturile vor crește ușor, iar după-amiaza va aduce valori apropiate de 20-23 de grade în mare parte din regiune. Sudul Olteniei va rămâne printre zonele mai calde ale țării, în timp ce dimineața și noaptea vor continua să fie răcoroase.

Cerul va fi variabil și doar pe suprafețe restrânse vor exista condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări izolate, iar minimele nocturne se vor situa în multe localități în jurul valorilor de 7-10 grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor crește ușor comparativ cu zilele precedente, dar vremea va rămâne rece pentru această perioadă, în special în jumătatea nordică. Cerul va avea înnorări temporare și pe arii restrânse vor apărea ploi slabe.

Maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 15-20 de grade, cu temperaturi ceva mai ridicate către sudul regiunii, iar noaptea se va răci din nou, cu minime care pot coborî spre 4-9 grade. Izolat, în zonele joase, se poate forma ceață.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul României rămâne polul frigului. În Transilvania, temperaturile maxime vor porni de la numai 13 grade, iar înnorările vor fi temporar accentuate și vor exista condiții pentru ploi slabe. Chiar dacă valorile termice cresc ușor, senzația va rămâne una de toamnă mult mai avansată decât arată calendarul.

Noaptea, în depresiunile Carpaților Orientali, termometrele pot indica numai 1 grad, cea mai scăzută temperatură prognozată la nivelul țării. În aceste zone vor exista condiții de brumă, iar izolat se va forma ceață.

La altitudini de peste 1.800 de metri vor mai apărea precipitații slabe mixte. Pe creste, vântul va fi o problemă în plus, rafalele urmând să atingă 50-70 km/h.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea parte de temperaturi ceva mai blânde, în special datorită influenței Mării Negre. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor fi puține și vor apărea numai izolat.

Pe litoral, temperaturile minime vor fi cele mai ridicate din România, de aproximativ 14-15 grade, în timp ce maximele se vor situa în jurul valorilor de 20-22 de grade. Contrastul cu depresiunile din centrul țării va fi spectaculos în timpul nopții: în vreme ce lângă mare vor rămâne 14-15 grade, în depresiunile Carpaților Orientali se poate ajunge la numai 1 grad.

Vremea de azi în București

Bucureștenii vor avea parte de o zi frumoasă, iar temperatura va mai câștiga câteva grade. Dimineața și noaptea vor rămâne însă reci, semn că toamna s-a instalat deja serios în Capitală.

Cerul va fi variabil, fără precipitații importante, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 22-23 de grade, în ușoară creștere față de ziua precedentă, în timp ce minima nopții va coborî din nou la 7-9 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va rămâne unul dintre orașele reci, cu o maximă de aproximativ 14-16 grade și o minimă de 5-7 grade. Norii vor apărea temporar și sunt posibile ploi slabe, mai ales că nordul și centrul țării se află printre zonele cu probabilitate mai mare de precipitații.

va rămâne unul dintre orașele reci, cu o maximă de aproximativ 14-16 grade și o minimă de 5-7 grade. Norii vor apărea temporar și sunt posibile ploi slabe, mai ales că nordul și centrul țării se află printre zonele cu probabilitate mai mare de precipitații. Timișoara va avea temperaturi ceva mai generoase, cu o maximă în jur de 20-22 de grade și o minimă de aproximativ 9-11 grade. Cerul va fi variabil în timpul zilei, iar spre noapte vor crește șansele de ploaie.

va avea temperaturi ceva mai generoase, cu o maximă în jur de 20-22 de grade și o minimă de aproximativ 9-11 grade. Cerul va fi variabil în timpul zilei, iar spre noapte vor crește șansele de ploaie. Iași va avea o maximă de aproximativ 17-19 grade, în timp ce minima va coborî spre 6-8 grade. Vor exista perioade cu înnorări și nu este exclusă apariția unor ploi slabe.

va avea o maximă de aproximativ 17-19 grade, în timp ce minima va coborî spre 6-8 grade. Vor exista perioade cu înnorări și nu este exclusă apariția unor ploi slabe. Craiova se va număra din nou printre orașele mai calde, cu temperaturi maxime de aproximativ 21-23 de grade și minime în jurul valorilor de 8-10 grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă.

se va număra din nou printre orașele mai calde, cu temperaturi maxime de aproximativ 21-23 de grade și minime în jurul valorilor de 8-10 grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă. Constanța va beneficia de influența Mării Negre și va avea o maximă de aproximativ 20-22 de grade, în timp ce minima va rămâne la 14-15 grade, printre cele mai ridicate valori nocturne din România.

va beneficia de influența Mării Negre și va avea o maximă de aproximativ 20-22 de grade, în timp ce minima va rămâne la 14-15 grade, printre cele mai ridicate valori nocturne din România. Brașov va avea în continuare o vreme rece, cu o maximă de aproximativ 13-15 grade și o minimă care poate coborî spre 3-5 grade. Cerul va avea înnorări temporare, vor exista condiții pentru ploi slabe, iar în regiune, în zonele depresionare, temperaturile vor ajunge până la numai 1 grad.

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