Locul din România în care a nins azi, pe 22 septembrie! S-au înregistrat -2 grade și s-a depus deja zăpadă

Locul din România în care a nins azi, pe 22 septembrie! S-au înregistrat -2 grade și s-a depus deja zăpadă
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A nins la Bâlea Lac/ sursă foto: Facebook @Meteoplus
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În dimineața zilei de marți, 22 septembrie, toamna a adus prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac, în munții Făgăraș. Zăpada s-a așternut pe crestele munților, iar turiștii au fost luați prin surprindere de peisajul desprins parcă din povești.

Crestele muntoase au fost acoperite de un strat subțire de zăpadă, transformând zona din jurul lacului Bâlea, situat la o altitudine de peste 2.000 de metri, într-un peisaj de basm. Cei aflați în zonă au fost luați prin surprindere de temperaturile scăzute, însă s-au bucurat de atmosfera unei zile autentice de iarnă, deși calendaristic suntem la început de toamnă. Valul de aer rece care a cuprins România va persista până joi.

A nins la Bâlea Lac/ sursă foto: Facebook @Meteoplus

Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac

Vremea la munte rămâne extrem de instabilă. Meteorologii anunță schimbării ale vremii până joi, 24 septembrie, când temperaturile vor începe să crească peste normalul climatologic al perioadei. La munte, vremea se menține rece

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Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara, local deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa de la 12 grade în Transilvania și până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

Vor fi înnorări și va ploua (cantități de apă de 2…10 l/mp și izolat de peste 15…20 l/mp), în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină.

La altitudini de peste 1700 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Oltenia, local în Muntenia (viteze de până la 45…50 km/h), în timp ce în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 60…70 km/h. Izolat dimineața vor fi condiții de ceață.

Când se încălzește vremea

Începând de joi, 24 septembrie, vremea se încălzește la nivelul întregii țări.

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Vortexul polar aduce ninsori în România. Temperaturile vor scădea brusc începând de marți, 22 septembrie

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