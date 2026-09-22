Cum arată locul de muncă al Nattashei Black de la Insula Iubirii. Aici își practică meseria de dominatoare

Nattasha Black le-a arătat fanilor locul în care domină bărbații. Concurenta de la „Insula Iubirii”, sezonul 10, are o meserie despre care s-a vorbit intens în emisiune, iar acum a venit cu dovada: a publicat imagini din spațiul în care își desfășoară activitatea de dominatoare.

După ce a povestit fără perdea despre ocupația ei, a decis să arate și decorul în care se întâmplă totul. Iar pentru cei care și-au imaginat că Nattasha improvizează, surpriza este mare: locul este pregătit special pentru activitatea ei.

Cum arată locul în care Nattasha Black domină bărbații

La „Insula Iubirii”, concurenții și ispitele au rămas cu ochii mari când au aflat cu ce se ocupă Nattasha. Bruneta nu s-a ferit însă deloc și a vorbit deschis despre meseria ei. Acum, a mers un pas mai departe și le-a arătat urmăritorilor încăperea în care își primește clienții.

Nattasha a publicat o imagine rară din spațiul respectiv, iar fotografia oferă o privire în culisele unei meserii despre care majoritatea oamenilor știu foarte puțin. Acolo, spune ea, ajung bărbați obișnuiți să fie cei care conduc.

Printre clienții Nattashei se numără, potrivit dezvăluirilor ei, persoane cu funcții importante, inclusiv bărbați care conduc echipe și sunt obișnuiți să ia decizii zi de zi. La muncă sunt șefi. În spațiul Nattashei, însă, situația se schimbă.

Ei vin tocmai pentru experiența în care altcineva preia controlul. Iar bruneta știe foarte bine că această meserie nu se face după ureche.

Nattasha a urmat o școală specializată pentru a putea practica ocupația și a explicat că pregătirea este importantă, inclusiv din cauza riscurilor care pot apărea. Există reguli și limite clare, iar acestea trebuie respectate.

Un alt detaliu care a făcut senzație este programul lui Nattasha. Bruneta susține că lucrează doar câteva zile pe lună în această meserie, însă câștigurile sunt pe măsură.

Cu alte cuvinte, nu are nevoie să stea zilnic la muncă pentru ca activitatea să fie profitabilă. Iar acum, după ce a arătat și locul în care își desfășoară activitatea, imaginea de ansamblu începe să fie ceva mai clară.

Lorenzo a înghițit greu povestea

Pentru iubitul ei, Lorenzo, lucrurile n-au fost chiar floare la ureche. Cei doi sunt împreună de un an și șapte luni, iar bărbatul a recunoscut că i-a fost greu, la început, să accepte meseria partenerei sale. Cu timpul, însă, el a spus că s-a obișnuit. Mai mult, nu a vrut să afle prea multe despre activitatea ei și nici nu s-a băgat peste acest subiect.

„Eram sigur că o să se discute despre subiectul ăsta și că oamenii o să fie curioși. Eu nu am fost curios și nici nu o să fiu. Am acceptat, la început nu am fost de acord, dar acum nu mai am nicio problemă. Nu orice bărbat poate accepta meseria ei. Și în meseria ei sunt limite”, a spus Lorenzo.

VEZI ȘI: Am aflat cel mai bine păzit secret al Nattashei Black de la Insula iubirii. Imagini rare cu dominatoarea de pe vremea când se intitula Carmen Ionescu și nu avea operații estetice

Dezvăluire neașteptată despre Nattasha de la Insula Iubirii! Ce probleme de sănătate are