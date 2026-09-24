Cel de-al patrulea sezon Power Couple aduce din nou în fața telespectatorilor cupluri pregătite să își testeze relația în cele mai neașteptate situații. Filmările vor avea loc în Malta, iar concurenții vor trebui să iasă din zona de confort și să demonstreze cât de bine se cunosc și cât de mult pot conta unul pe celălalt. Iată care sunt cele 9 cupluri care pornesc în această aventură și ce surprize pregătește noul sezon al emisiunii.

Cele 9 cupluri de la Power Couple

Cel de-al patrulea sezon „Power Couple” aduce în competiție nouă cupluri care au acceptat să își testeze relațiile în cele mai dificile și neașteptate situații.

Printre concurenți se numără sportivi de performanță, artiști, creatori de conținut și vedete din mediul online, iar unii dintre ei apar pentru prima oară pe micile ecrane.

Cuplurile sunt diverse, iar unele au ani de zile de relații, în timp ce altele abia își fac publică povestea de dragoste.

Sebastian Coțofană și Bianca Hîrsana

Sebastian Coțofană, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio din România, participă la „Power Couple” alături de iubita lui, Bianca Hîrsana. Cei doi sunt împreună de șapte ani, iar pentru Bianca, inginer medical, este prima apariție într-un format de televiziune alături de partenerul ei.

”Sunt nerăbdător pentru participarea la Power Couple pentru că îmi oferă ocazia de a fi alături de Bianca într-un context competițional, postură în care nu ne-am mai aflat până acum. Am mai jucat volei, board games sau squash împreună, dar niciodată nu am făcut echipă într-un ´meci oficial´. Și sunt convins că ne vom înțelege din priviri, așa cum se întâmplă și în viața de zi cu zi. Eu știu ce pot, îmi cunosc și limitele, dar abia aștept să o descopăr pe Bianca aici, pentru că mereu mă surprinde cu abilități nebănuite, în funcție de context. De asemenea, îi sunt recunoscător că a acceptat să venim, pentru că ea, spre deosebire de mine, este discretă în ceea ce privește viața ei personală și, numai faptul că este aici, pentru mine este o dovadă de susținere și loialitate. Dați-vă la o parte că vine echipa SeBianca!”, spune Coțofană!

Alina și Ciprian Dumitru

Alina Dumitru este campioană olimpică la judo și intră în competiție alături de soțul ei, Ciprian Dumitru, kinetoterapeut. Cei doi au o relație de 15 ani și spun că au acceptat provocarea pentru a vedea cum se vor descurca împreună într-un context complet diferit de viața de zi cu zi.

”Am intrat în Power Couple din dorința de a trăi o aventură complet diferită și de a ne testa ca echipă într-un mediu pe care nu-l poți replica în viața de zi cu zi. Pentru mine este și o oportunitate uriașă de a mă cunoaște pe mine mai bine, să văd cum reacționez în situații limită și ce resurse pot descoperi când sunt scoasă din zona de confort. Să particip alături de partenerul meu va fi o experiență extrem de intensă pentru ca el este omul în care am cea mai mare încredere, dar și cel cu care ies cele mai mari scântei din încăpățânare sau când suntem sub presiune. Cel mai mult mă sperie emoțiile uriașe de dinaintea fiecărei probe, probele la înălțime și toate felurile de insecte, însă abia aștept să vedem cum gestionăm totul în doi și să ne bucurăm din plin de această aventură”, a spus Bianca.

Bvcovia și Alexandra Elena

Bvcovia și Alexandra Elena formează un cuplu de șase ani și au decis să accepte provocarea „Power Couple” pentru a ieși din zona de confort. El este artist, iar ea este creatoare de conținut.

”Întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc experiențe noi. Sunt o persoană destul de normală, când vine vorba de viața de zi cu zi, iar când am ocazia să fac ceva deosebit, nu ezit niciodată. Pentru noi, ca și cuplu, e un test nou, care cu siguranță, indiferent de rezultat ne va ajuta în relație. Îmi place să încerc noutăți, dar și să îmi testez propria persoană în competiții. Participarea mea, alături de Alexandra, cred că va fi interesantă, având în vedere că e ceva nou pentru amândoi, ce ne scoate din zona de confort și din viața de zi cu zi. Nu mă sperie nimic, dau înainte”, precizează Bvcovia.

Gami și Erika Aylin

Gami, unul dintre creatorii de conținut foarte cunoscuți în mediul online, participă la „Power Couple” alături de Erika Aylin, iubita lui de doi ani. Erika este studentă și are 22 de ani, iar cei doi au preferat până acum să își țină relația departe de atenția publicului.

”Mi s-a părut o oportunitate unică să îmi testez limitele, pentru că îmi place să ies din zona de confort și să încerc cât mai multe provocări noi. Iar faptul că trec prin toate astea alături de Andrei face experiența și mai specială pentru mine. Semănăm destul de mult în felul în care gândim și reacționăm, ceea ce consider că poate fi un avantaj pentru noi, dar avem și momente în care suntem complet diferiți. Cred că fix combinația asta o să facă experiența mai interesantă și o să ne pună în situații în care va trebui să ne completăm unul pe celălalt, dar am foarte multă încredere că o să reușim”, spune Erika.

Oana și Ionuț „Pitbull” Atodiresei

Ionuț „Pitbull” Atodiresei, luptător și antrenor, vine la „Power Couple” împreună cu soția lui, Oana. Cei doi sunt împreună de 16 ani și căsătoriți de mai bine de 14 ani.

„Sper să nu fie pusă în situații dificile! Totuși, sunt sigur că este mult mai puternică decât cred. Abia aștept să o văd la probe! Este mai curajoasă ca mine în anumite situații. Sunt motivat să merg până la final. Vedem acolo – cine e cel mai bun, să câștige! În final, nu mă sperie nimic, nicio probă”, a spus Pitbull. „Participarea la această emisiune frumoasă mi se pare o aventură, iar mie îmi place adrenalina. Aceasta este motivația principală pentru care am acceptat să particip, alături de soțul meu, la Power Couple! Sunt sigură că va fi o experiență inedită și de neuitat. Aștept cu entuziasm și curiozitate să înceapă probele și să fim puși în ipostaze pe care nu le-am mai trăit”.

Eric de Oliveira Pereira și Cosmina

Fostul fotbalist Eric de Oliveira Pereira participă la „Power Couple” alături de soția sa, Cosmina. Cei doi au o relație de 19 ani și sunt pregătiți să trăiască împreună o experiență diferită de tot ceea ce au făcut până acum.

„Această emisiune, pentru mine, va fi o provocare imensă și o ocazie de a-mi testa limitele. Sunt o persoană activă, iubesc sportul și competiția, iar faptul că voi trăi această experiență alături de soțul meu o face și mai specială și îmi dă curaj. Recunosc, mă sperie probele de înălțime și tot ceea ce presupune să îți învingi frica și să fac lucruri pe care, în mod normal, nu aveam curajul să le fac. O să ne susținem reciproc și o să ne bucurăm de fiecare probă, chiar și atunci când lucrurile nu vor fi ușoare”, spune Cosmina.

Bogdan Medvedi și Oana Zara

Bogdan Medvedi, artist, și Oana Zara, actriță, formează un cuplu de 11 ani și vin la „Power Couple” hotărâți să își testeze limitele. Cei doi sunt cunoscuți și în mediul online, unde au comunități importante.

”Power Couple era efectiv pe vision board-ul nostru anul ăsta și look at us now! Mie îmi plac la nebunie provocările, iar probele de aici o să ne scoată din zona de confort și abia aștept să văd cum facem echipă când e presiunea la maxim! Cel mai important e că suntem împreună în toată nebunia asta, vrem să ne distrăm de toți banii și să strângem amintiri pe care să le arătăm copiilor noștri. Let’s go!”, spune Bogdan.

Radu Valahu și Roxana Valahița

Radu Valahu și Roxana Valahița sunt doi sportivi de performanță, ambii cunoscuți pentru rezultatele obținute în skandenberg. Cei doi sunt împreună de 13 ani și căsătoriți de 12 ani și spun că au format o echipă încă de la începutul relației.

„Singurul lucru care mă sperie este faptul că nu vreau ca Radu să fie, vreodată în această viață, în pericol. Cu asta am spus totul! Putem spune că avem puterea cuplului încă de când ne-am cunoscut. Suntem unul și același! Da, dacă suntem împreună la Power Couple, suntem ca și acasă!”, a spus Roxana. ”Nu am ultimul cuvânt, dar continui ce a zis Roxana. Suntem în asentiment. Noi suntem o echipă! Această emisiune se așează ca o mânușă pentru familia noastră. Noi suntem așa de când ne-am cunoscut. În Univers se spune că există o lege a atracției, iar lucrurile care se aseamănă, se întâlnesc. De asta suntem la Power Couple!”, completează Radu.

Adrian Elicopter și Iorga

Lista celor nouă cupluri este completată de creatorii de conținut Adrian Elicopter și Iorga. Cei doi sunt împreună de peste doi ani și jumătate și au reușit să își construiască rapid comunități în mediul online.

”Ne place foarte mult competiția și ne-au plăcut probele pe care le-am văzut în mediul online. Nu ne temem de lucrurile dificile, dimpotrivă, de multe ori, ne-am dus chiar noi către ele și ne-am dorit să le testăm. Abia așteptăm să vedem ce ni s-a pregătit”, spun cei doi.

Unde se filmează Power Couple

Noul sezon al Power Couple se filmează în Malta, iar concurenții vor avea parte de probe extrem de dificile și provocatoare. Dintre cele 9 cupluri, doar unul va

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