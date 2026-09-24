Întors de la Athos, „voievodul” George Becali ține curte ca un mare boier de Pipera, în fața ctitoriei sale de 10 milioane de euro

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Așezat pe un „jilț” aurit cu tapițerie de catifea roșie, precum un voievod proaspăt înscăunat, marele proprietar de pământ George Becali a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce vorbește la telefon, în fața frumoasei sale biserici, pe care a înălțat-o cu sârg și evlavie în apropierea giratoriului din capătul pasarelei de la Pipera.

Aproape zilnic, de când a pus piatra de temelie a acestui lăcaș ortodox, dar mai ales în vara aceasta, când a reușit sfințirea bisericii, George Becali a fost văzut pe șantierul ctitoriei sale de suflet, ce poartă trei hramuri: Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Gheorghe (să fie de sufletul patronului, cu siguranță!) și Nașterea Domnului.

Acum că s-a terminat cu schelele, betoanele și acoperișul, a venit partea cea mai cu schepsis, cum se zice în popor: decorațiunile. E treabă migăloasă, așa că e de înțeles că Becali vrea să fie aici când se iau deciziile mari.

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Îmbrăcat cu un nou hanorac ortodox, de culoare neagră, decorat cu motive religioase, semnul crucii pe culoare aurie, evident o nouă piesă din garderoba pravoslavnică pe care și-a comandat-o la designerul român Alexandru Ciucu, Gigi Becali stă cu spatele la traficul pe pe bulevard, însă atunci când îl salută șoferii (și mai toți îl claxonează sau îi fac semne prietenoase când trec pe acolo), Becali se întoarce și le face cu mâna.

Din imagini reiese și de ce a avut nevoie Becali de „jilț”. Poartă o discuție telefonică semnificativă, dar nu tocmai discretă, pentru că a pus telefonul pe speaker, în mijlocul șantierului și lângă trafic. Practic cineva blocat la semafor ar putea asculta fără probleme întregul dialog. Cine știe, poate discută tocmai cu Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al echipei FCSB, deținută de Becali. Decizia readucerii lui Reghe la FCSB a fost luată după rușinoasa (și meritata) înfrângere cu 0-5 în fața Craiovei.

Becali pe un jilț la biserica din Pipera

Becali poartă o pereche de ochelari imenși, cu rame aurii, asortate cu decorațiunile de pe hanorac, dar și cu „jilțul”. După ce termină discuția telefonică, Becali revine la treburile zilei și stă de vorbă cu muncitorii de pe șantierul bisericii. Se vede că se simte în mediul lui când vorbește cu oamenii simpli. De data aceasta, Becali nu și-a mai parcat Rolls-Royce-ul prin zona fațadei bisericii, unde și-l lasă de obicei, probabil pentru că e nevoie de acces auto cu materiale. Evident, construcția „Catedralei” din Pipera este prioritatea zero pentru latifundiar, întrucât orice ajutor contează în lupta FCSB-ului pentru titlu, cu atât mai mult ajutorul Divinității!

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