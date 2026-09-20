Dan Bittman, ce se întâmplă? Diversifică garderoba cu haine de damă sau îl așteaptă „Iubi” acasă?

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Paparazzii CANCAN.RO au surprins câtva instantanee destul de greu de înțeles, în care cunoscutul artist Dan Bittman pare să fi greșit magazinul, pentru că a cumpărat o ținută completă… pentru o femeie. Avem imagini imposibil de explicat pentru un burlac, de unde putem trage o singură concluzie: Bittman și doctorița Andreea sunt o combinație mai solidă decât vrea Bittman să recunoască.

Dan Bittman, 64 de ani (mai mult de 55 nu-i dai) a dat o tură de Băneasa Shopping City cu două lucruri în gând. În primul rând o femeie, pentru care a cumpărat o ținută dichisită dintr-un magazin Massimo Dutti. În al doilea rând, aspectul său exterior. Evident, cele două se leagă. N-ai cum să oferi o rochie unei doamne fără să arăți impecabil. Plus o pereche de pantofi cu toc, care lui sigur nu-i vin! 😀 Deci, după ce alege cu maximă răbdare și fler de cunoscător o rochie pentru o femeie înaltă, suplă și cu ochii verzi, Dan Bittman se duce la un salon pentru bărbați și cere un aranjat, că tuns era deja. E cochet acest Bittman trecut de 60 de ani! E cu doar patru ani mai tânăr decât nea Gigi Becali și are preocupări atât de diferite! E de respectat „Don” Bittman!

Deci, care e combinația? S-a mutat doctorița Andreea la București? Stă la Bittman? Putem doar să speculăm, dar sunt indicii solide. În primul rând, vorbim despre primul lor „date”, unde au fost surprinși de CANCAN.RO. Prima ei apariție alături de Bittman a fost în noiembrie anul trecut. Imaginile pot fi văzute AICI. Pe atunci doctorița Andreea era îmbrăcată complet în negru, cu un costum de rockeriță, mândră de inelul de pe deget, pe care îl arăta discret oricui îndrăznea să privească. Și n-avem cum să uităm acel zâmbet uriaș, fresh.

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Dan Bittman cumpără haine pentru o femeie

Apoi, seara din LOFT, când Andreea, specializată pe fizioterapie și recuperare medicală, era îmbrăcată în alb complet. „Ca o mireasă” – am remarcat atunci ușor malițios, însă cine știe, poate nici n-am fost așa departe de adevăr! În seara respectivă Dan Bittman a dat niște răspunsuri contradictorii reporterului CANCAN.RO în fața clubului LOFT Mamaia.

Reporter: „O întrebare. Dan Bittman iubește din nou?”

Dan Bittman: „Nu. Nu, doar ne distrăm”. A răspuns de ne-a julit, ce să mai! 😀

După care, un nou indiciu că în viața lui Dan Bittman a mai apărut o constantă (nu o consoartă)! Ne referim la momentul în care CANCAN.RO l-a suprins cu ditamai cumpărăturile, mai degrabă pentru două persoane, nu pentru un holtei, cum este oficial Bittman. Imaginile sunt AICI

În orice caz, această posibilă combinație pare să-i priască lui Dan Bittman. N-a arătat niciodată atât de bine. Cămașa aceea albă, demnă de un iaht, în largul coastelor insulei Capri, silueta pe care probabil nici 2% dintre românii trecuți de 60 de ani nu o au, toate acestea sunt aspecte cât se poate de frumoase pentru Bittman, într-o perioadă a vieții în care alți rezonează doar la discuțiile despre pensii. Dan Bittman, în schimb, e ca la 30 de ani, pe iubire, surprize, femei frumoase. Dar nu strică nici puțină fizioterapie… 😀

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