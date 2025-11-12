Acasă » Exclusiv » Dan Bittman – Denise Rifai 1:1. Cum a replicat Dan Bittman la combinația Denise Rifai cu Alexa

Dan Bittman – Denise Rifai 1:1. Cum a replicat Dan Bittman la combinația Denise Rifai cu Alexa

De: Adrian Vâlceanu 12/11/2025 | 23:40
După ce CANCAN.RO a publicat imaginile în care Denise Rifai apare alături de Dan Alexa, era de așteptat ca Dan Bittman să vină și el cu o reacție. N-a fost vorba de un mesaj, sau vreo melodie, ci de ceva mult mai simplu și mai explicit: o brunetă! Scor egal în meciul Dan Bittman-Denise Rifai. Imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt incendiare!

Dan Bittman se pricepe să aleagă, și nu ne referim la mere în piață. Bruneta cu care a fost surprins de CANCAN.RO pare o rockeriță bine-dispusă, nu supărată. El, în schimb, pare ușor iritat, cum îi stă bine unui artist.

Dan Bittman și noua cucerire au ieșit în oraș

Dan Bittman- reversul medaliei pentru Denise Rifai

Partenera lui, cu niște ochi verzi cum rar se întâlnește pe la noi, ține mâna stângă în sus un timp suspect de îndelungat în tip ce paparazzi o pozează. Ce-ar trebui să observăm? Inelul? Specialitatea lui Dan Bittman? Ne amintește de scena în care i-a oferit un inel lui Denise Rifai, când a fost invitatul ei.

 

Noua cucerire a lui Dan Bittman pare că încearcă să își etaleze inelul

Oare drăguța încearcă să transmită publicului larg o anumită stare de fapt? De ce nu, Dan Bittman e liber să ofere inele cui dorește. După ce a curtat-o atât de fulminant pe Denise, e normal să nu-i cadă bine că vedeta de la 40 de întrebări s-a afișat cu fotbalistul Dan Alexa. Adică, totuși, Bittman e un om de cultură.

După cum însăși Denise Rifai declara, Dan Bittman e un bărbat care nu se uită ușor, iar Dan Alexa are o misiune grea. De altfel, Denise a ales un alt bărbat pe care îl cheamă tot Dan. Coincidență, sau ”scăpare” freudiană?

Denise Rifai și Dan Alexa pleacă de la restaurant
Denise Rifai și Dan Alexa VS Dan Bittman și noua iubită

În orice caz, e scor egal în meciul Dan Bittman-Denise Rifai, cu mențiunea că Bittman are totuși un gol mai frumos. Cum să spunem? La el balonul e mai rotund, dacă ne uităm la formele brunetei, puse în avantaj de ținuta din piele, complet neagră. Poate de aici contrastul atât de puternic cu ochii ei deschiși la culoare și mai ales cu ”apele” pe care le face inelul pe degetul ei mijlociu.

Noua cucerire a lui Dan Bittman se mândrește cu inelul său

