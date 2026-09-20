Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift, are o nouă iubită? Cu cine a fost surprins actorul la ceas de seară

Actorul din „The Favourite”, Joe Alwyn, și actrița Mary Beth Barone au fost surprinși împreună în New York. Fotografiile îi arată traversând podul Williamsburg și oprindu-se la câteva baruri din oraș, potrivit Page Six. Află detalii!

Fostul iubit al lui Taylor Swift are o relație?

Joe Alwyn, fostul iubit al cântăreței Taylor Swift, a fost surprins în timpul unei ieșiri în oraș. Actorul a purtat un tricou negru și blugi largi, iar ca accesoriu a avut o șapcă de baseball.

Actrița din „Overcompensating” a ales o rochie mini neagră și cizme albastru aprins, ținută completată cu o jachetă din denim pe care a ținut-o pe braț.

Cele două vedete au făcut un tur al barurilor din New York și au profitat de ocazie pentru a imortaliza momentele în mai multe fotografii. În una dintre imagini, comediana a fost imortalizată în timp ce poartă șapca lui.

Mary Beth Barone, despre bărbații care o atrag

În cadrul unui interviu mai vechi, actrița a vorbit despre viața ei amoroasă. Mary Beth Barone a povestit că nu are un tipar anume de bărbați care să o atragă. Cu toate acestea, susține că este mai interesată de cei care nu se poartă drăguț cu ea.

„Ce e nebunesc este că, de fapt, nici măcar nu am un tip anume. De fapt, ba da — bărbații care nu sunt drăguți cu mine. Acesta este tipul meu de bărbat. Iar tipul meu de femeie este reprezentat de femeile care seamănă cu mine”, a mărturisit ea.

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Cu cine s-a mai iubit Joe Alwyn

Alwyn, care a avut o relație cunoscută cu Taylor Swift între 2017 și 2023, a mai fost asociat în această vară cu actrița din „Love Story”, Sarah Pidgeon. Cei doi au fost surprinși sărutându-se pasional și îmbrățișându-se în timpul unei întâlniri în Brooklyn, la jumătatea lunii iunie.

Cu câteva zile înainte de nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, Alwyn și Pidgeon au fost fotografiați într-un parc din Londra. Cei doi se bucurau de un picnic și își manifestau afecțiunea unul față de celălalt.

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