Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift, are o nouă iubită? Cu cine a fost surprins actorul la ceas de seară

Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift, are o nouă iubită? Cu cine a fost surprins actorul la ceas de seară
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Cu cine a fost surprins în oraș Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift. Sursa foto: Profimedia
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Actorul din „The Favourite”, Joe Alwyn, și actrița Mary Beth Barone au fost surprinși împreună în New York. Fotografiile îi arată traversând podul Williamsburg și oprindu-se la câteva baruri din oraș, potrivit Page Six. Află detalii!

Fostul iubit al lui Taylor Swift are o relație?

Joe Alwyn, fostul iubit al cântăreței Taylor Swift, a fost surprins în timpul unei ieșiri în oraș. Actorul a purtat un tricou negru și blugi largi, iar ca accesoriu a avut o șapcă de baseball.

Actrița din „Overcompensating” a ales o rochie mini neagră și cizme albastru aprins, ținută completată cu o jachetă din denim pe care a ținut-o pe braț.

Cele două vedete au făcut un tur al barurilor din New York și au profitat de ocazie pentru a imortaliza momentele în mai multe fotografii. În una dintre imagini, comediana a fost imortalizată în timp ce poartă șapca lui.

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Mary Beth Barone, despre bărbații care o atrag

În cadrul unui interviu mai vechi, actrița a vorbit despre viața ei amoroasă. Mary Beth Barone a povestit că nu are un tipar anume de bărbați care să o atragă. Cu toate acestea, susține că este mai interesată de cei care nu se poartă drăguț cu ea.

„Ce e nebunesc este că, de fapt, nici măcar nu am un tip anume. De fapt, ba da — bărbații care nu sunt drăguți cu mine. Acesta este tipul meu de bărbat. Iar tipul meu de femeie este reprezentat de femeile care seamănă cu mine”, a mărturisit ea.

 

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Cu cine s-a mai iubit Joe Alwyn

Alwyn, care a avut o relație cunoscută cu Taylor Swift între 2017 și 2023, a mai fost asociat în această vară cu actrița din „Love Story”, Sarah Pidgeon. Cei doi au fost surprinși sărutându-se pasional și îmbrățișându-se în timpul unei întâlniri în Brooklyn, la jumătatea lunii iunie.

Cu câteva zile înainte de nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, Alwyn și Pidgeon au fost fotografiați într-un parc din Londra. Cei doi se bucurau de un picnic și își manifestau afecțiunea unul față de celălalt.

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