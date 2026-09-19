Scandal după ce Sydney Sweeney a apărut provocatoare într-o reclamă cu tematică sportivă. Campioanele au răbufnit

Sydney Sweeney se află din nou în centrul unei controverse după apariția într-o campanie publicitară în care actrița pozează sumar îmbrăcată sau fără haine, acoperindu-și strategic corpul cu mingi de fotbal și alte articole sportive. Potrivit Associated Press, mai multe sportive de performanță, printre care campioane olimpice și foste gimnaste, acuză reclama realizată pentru platforma Novig că sexualizează femeile din sport și transmite un mesaj care ignoră lupta dusă de generații întregi de atlete pentru a fi apreciate pentru performanțele lor, nu pentru aspectul fizic.

Reclama cu Sydney Sweeney care a stârnit revolta sportivelor

Campania publicitară în care apare Sydney Sweeney a provocat un val de reacții în lumea sportului feminin. Actrița americană este protagonista unei reclame realizate pentru Novig, o platformă dedicată piețelor de predicții sportive, iar imaginile o prezintă cu foarte puține haine sau fără haine, anumite părți ale corpului fiind acoperite strategic cu mingi de fotbal și alte accesorii sportive.

Mai multe sportive au reacționat public, considerând că imaginile sunt lipsite de respect și că readuc în prim-plan tocmai sexualizarea împotriva căreia femeile din sport încearcă să lupte de ani întregi.

Printre cele mai dure reacții s-a numărat cea a înotătoarei australiene Ariarne Titmus, de patru ori campioană olimpică.

„Nu pot descrie cât de furioasă mă simt când mă uit la asta. Cum este posibil să trăim într-o lume în care monetizarea corpului unei femei și sexualizarea sportului feminin încă mai reprezintă o realitate?”, a scris Titmus pe Instagram.

Amy Hunt, mesaj direct pentru Sydney Sweeney

Și sprintera britanică Amy Hunt i-a transmis un mesaj direct actriței după ce a terminat pe locul al patrulea în proba de 200 de metri la Ultimate Championship, desfășurat la Budapesta, în Ungaria.

Într-un interviu acordat BBC după cursă, sportiva s-a uitat direct către cameră și a spus:

„Sydney Sweeney, așa arată femeile din sport. Mușchi, muncă grea, transpirație, sânge și lacrimi.”

Mesajul sportivei a sintetizat una dintre principalele nemulțumiri provocate de reclamă: femeile care practică sport de performanță consideră că imaginea lor ar trebui asociată în primul rând cu forța, disciplina, sacrificiile și performanțele obținute, nu redusă la sexualizarea corpului feminin.

Gracie Kramer: „Am fost reduse la corpurile noastre”

Fosta gimnastă americană Gracie Kramer a descris reclama drept revoltătoare și a explicat că reacția sa este legată inclusiv de experiențele trăite de femeile din gimnastică, un sport în care imaginea atletelor a fost deseori sexualizată.

„Mi-am petrecut întreaga viață concurând într-un sport în care sportivele au fost suprasexualizate, reduse la corpurile noastre și obligate să luptăm pentru a fi luate în serios pentru ceea ce suntem, de fapt, capabile să facem”, a scris Kramer pe Instagram.

Fosta gimnastă a publicat apoi imagini cu sportive în timpul antrenamentelor, însoțite de mesajul: „Așa arată o femeie în sport”.

„Este lipsită de respect față de fiecare sportivă”

Criticilor li s-a alăturat și Sofie Fella, jucătoare de rugby cu origini chineze și germane. Aceasta consideră că sportivele pot deveni modele importante pentru fete și femei tocmai pentru că reușesc să se desprindă de standardele tradiționale pe care societatea le impune în privința frumuseții și feminității.

„Și tocmai de aceea reclama cu Sydney Sweeney este atât de lipsită de respect față de fiecare sportivă din lume”, a afirmat Fella într-o postare pe Instagram.

La momentul publicării informațiilor, Novig nu răspunsese solicitării de comentarii transmise de Associated Press, iar reprezentantul de presă al lui Sydney Sweeney nu oferise nici el o reacție oficială.

Cum a răspuns Sydney Sweeney criticilor

Actrița nu a răspuns direct acuzațiilor formulate de sportive, însă în weekend a făcut o mișcare care a fost interpretată drept o posibilă referire la controversă.

Sydney Sweeney a publicat o serie de coperte ale celebrului „Body Issue” al ESPN The Magazine, ediție specială anuală în care numeroși sportivi au pozat nud sau semi-nud, proiectul fiind conceput drept o celebrare a diversității corpurilor atletice.

Diferența de interpretare rămâne însă în centrul controversei: în timp ce „Body Issue” a fost prezentat ca un proiect dedicat corpului sportiv și diversității fizice, sportivele care critică noua reclamă consideră că folosirea corpului unei actrițe într-o manieră sexualizată pentru promovarea unei platforme din zona sportului transmite un mesaj complet diferit.

Din nou în mijlocul unei controverse publicitare

Actrița, nominalizată de două ori la premiile Emmy, are totuși o legătură recentă și directă cu lumea sportului. Sydney Sweeney a jucat și a fost producătoarea filmului „Christy”, lansat anul trecut, un lungmetraj biografic inspirat de viața pugilistei profesioniste americane Christy Martin.

Nu este însă prima dată când una dintre colaborările comerciale ale actriței provoacă dezbateri. În 2025, campania realizată de Sydney Sweeney pentru American Eagle, construită în jurul jocului de cuvinte dintre „jeans” și „genes”, a generat la rândul său ample discuții în mediul online.

De această dată, criticile vin direct din lumea sportului feminin, iar mesajul transmis de atlete este unul foarte clar: ele vor ca imaginea femeilor din sport să fie definită de performanță, forță, muncă și sacrificiu, nu de sexualizarea corpului.

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