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Sydney Sweeney și Scooter Braun, de la o aventură de vară la o relație serioasă. Povestea de iubire care surprinde Hollywoodul

De: Paul Hangerli 22/06/2026 | 08:10
Sydney Sweeney și Scooter Braun, de la o aventură de vară la o relație serioasă. Povestea de iubire care surprinde Hollywoodul
De la o aventură la o relație în toată regula, sursa-colaj CANCAN.RO
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Relația dintre actrița Sydney Sweeney și impresarul Scooter Braun pare să devină tot mai serioasă. Deși la început apropierea dintre cei doi era privită ca o simplă aventură de vară, diferența de vârstă de 16 ani nu a împiedicat transformarea poveștii într-una dintre cele mai discutate relații din showbizul american. Gesturile romantice, aparițiile publice și declarațiile apropiaților sugerează că cei doi sunt mai uniți ca niciodată.

Momentul în care Scooter Braun și-a declarat public dragostea

După victoria istorică a echipei New York Knicks în finala NBA, Scooter Braun a oferit un moment care a atras imediat atenția fanilor.

Într-un videoclip filmat la bordul unui avion privat și distribuit de prietenul său Steven Rifkind, impresarul în vârstă de 45 de ani i-a transmis un mesaj emoționant iubitei sale.

„Syd, te iubesc pe tine și familia ta foarte mult. Ești cel mai mare talisman norocos din istoria unui fan New York Knicks și New York Jets.”

Pentru mulți, a fost confirmarea că relația dintre cei doi a depășit cu mult stadiul unei simple aventuri.

O relație care trebuia să fie doar o poveste de vară

Potrivit unor surse apropiate cuplului, cei doi s-au cunoscut la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez, organizată în Italia vara trecută.

La acel moment, Braun le-ar fi spus prietenilor că Sydney este prea tânără pentru ceva mai mult decât o relație de vacanță.

Lucrurile s-au schimbat însă rapid.

În septembrie, surse apropiate cuplului declarau că relația devenise una foarte serioasă.

„Este o relație în plină desfășurare, nu una casual. El este foarte selectiv în privința oamenilor pe care îi lasă să intre în cercul său apropiat. Dacă este cu ea, nu este vorba despre aspectul fizic sau despre celebritate, ci pentru că o place cu adevărat.”

Întâlniri cu familia și apariții romantice

Tot în luna septembrie, Sydney Sweeney și Scooter Braun au fost surprinși la un eveniment de Halloween organizat la Universal Studios Hollywood, în Los Angeles, alături de părinții actriței.

Două luni mai târziu, cei doi au fost fotografiați sărutându-se pasional în Central Park, la New York.

În aprilie 2026 au participat împreună la premiera celui de-al treilea sezon al serialului „Euphoria”, iar în luna mai actrița a oficializat relația pe Instagram.

Fotografia care a confirmat relația

La începutul lunii mai, Sydney Sweeney a publicat imagini de la festivalul Stagecoach Music Festival.

Într-una dintre fotografii, actrița apare îmbrăcată în salopetă din denim, cizme de cowboy și ochelari de soare, în timp ce îl îmbrățișează pe Scooter Braun.

„Un weekend în stil cowboy”, a scris vedeta în descrierea imaginii.

Postarea a fost considerată momentul în care relația a devenit oficială în fața publicului.

Petrecerea surpriză organizată pentru aniversarea lui Braun

La începutul lunii iunie, Sydney Sweeney a organizat o petrecere-surpriză elaborată pentru aniversarea de 45 de ani a lui Scooter Braun.

Potrivit apropiaților, actrița a pregătit evenimentul timp de o lună și s-a ocupat personal de toate detaliile.

La petrecere au participat nume importante precum Jessica Alba, Tom Hanks și Rita Wilson, iar artistul Warren G a susținut un recital special.

„A planificat totul timp de o lună. Nivelul de atenție la detalii a fost incredibil. I-a sunat personal familia și prietenii, vechi și noi, pentru a-i invita”, a declarat o sursă apropiată cuplului.

O relație bazată pe sprijin reciproc

Potrivit apropiaților, unul dintre motivele pentru care relația funcționează este faptul că niciunul dintre cei doi nu depinde de celălalt.

„Este un sprijin autentic. Niciunul nu are nevoie de celălalt pentru ceva anume. Nu este o relație tranzacțională.”

Scooter Braun ar fi devenit și unul dintre cei mai importanți consilieri ai actriței, oferindu-i sprijin în gestionarea unor momente dificile din carieră, inclusiv în timpul controverselor generate de campania sa pentru American Eagle sau de speculațiile privind opiniile sale politice.

„Este cineva din tabăra ei, o persoană căreia îi poate cere sfaturi și sprijin.”

Nu toată lumea este convinsă de relație

Există însă și voci sceptice în anturajul actriței.

O sursă apropiată familiei lui Sydney Sweeney susține că Braun are o influență prea mare asupra vedetei.

„El ia deciziile. El conduce. Aceasta nu este Sydney pe care o cunosc. În mod normal își păstrează viața personală departe de atenția publicului.”

Alte persoane din cercul apropiat al actriței resping însă aceste afirmații și spun că Sydney rămâne foarte independentă și lucrează cu aceeași echipă profesională pe care o are de ani de zile.

Cariera lui Sydney Sweeney continuă să explodeze

În paralel cu povestea de dragoste, cariera lui Sydney Sweeney traversează una dintre cele mai bune perioade.

După succesul uriaș obținut cu serialul „Euphoria”, actrița își îndreaptă atenția către proiecte mai mature și către producție.

Recent, vedeta a anunțat lansarea propriei companii de producție, Honey Trap, care a semnat un acord important cu Sony Pictures.

„Credem că cele mai memorabile povești se nasc din contradicții. Frumusețe și pericol, intimitate și putere, vulnerabilitate și control”, se arată în declarația de misiune a companiei.

În prezent, Sydney Sweeney lucrează la mai multe proiecte cinematografice importante, inclusiv filmele „The Registration”, „What to Expect”, „Hollow” și thrillerul psihologic „I Pretended To Be A Missing Girl”.

Actrița a încheiat recent filmările pentru „Custom of the Country” și lucrează în Australia la producția SF „Gundam”, unde este atât actriță principală, cât și producătoare.

„Este pe o traiectorie ascendentă”

În ciuda criticilor și a comentariilor din mediul online, apropiații actriței sunt convinși că viitorul ei este mai promițător ca niciodată.

„Euphoria a transformat-o într-o mare vedetă. A demonstrat în alte filme că poate duce proiecte importante și acum este pregătită să devină și mai mare.”

O altă sursă apropiată cuplului a concluzionat simplu:

„Este pe o traiectorie ascendentă, indiferent de ceea ce spun oamenii pe rețelele sociale.”

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