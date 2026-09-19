Frankie Muniz trece printr-o perioadă extrem de dificilă: „Am ajuns la fundul prăpastiei”. Ce s-a întâmplat în ultimele șase săptămâni

Frankie Muniz trece printr-o perioadă extrem de dificilă: „Am ajuns la fundul prăpastiei”. Ce s-a întâmplat în ultimele șase săptămâni
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Sursa foto: Profimedia
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Frankie Muniz a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece și a mărturisit că ultimele șase săptămâni au fost un adevărat „coșmar”. Actorul cunoscut pentru rolul din „Malcolm in the Middle” spune că simte că a ajuns la „fundul prăpastiei”, dar încearcă să privească acest moment drept o oportunitate de a face schimbări în viața sa.

Frankie Muniz, în vârstă de 40 de ani, a publicat vineri un mesaj amplu pe Instagram în care a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă, potrivit Page Six.

Actorul nu a dezvăluit concret ce s-a întâmplat în ultimele șase săptămâni, însă a descris perioada drept una dintre cele mai dificile prin care a trecut.

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„Ultimele șase săptămâni din viața mea au fost un coșmar din care mă rog să mă trezesc. Totul părea greu, neclar și de parcă se destrăma în același timp. Nu aș dori nimănui să treacă printr-o asemenea perioadă”, a scris Frankie Muniz.

Actorul a explicat însă că experiența l-a obligat să se oprească și să analizeze mai atent problemele din propria viață.

Muniz spune că tocmai faptul că nu a mai avut unde „să se ascundă” i-a oferit timpul necesar pentru a reflecta asupra propriei persoane și pentru a identifica lucrurile pe care trebuie să le schimbe.

„Am avut timp să stau cu mine însumi, să fac o adevărată introspecție și să văd, în sfârșit, aspectele din viața mea la care trebuie să lucrez dacă vreau să devin o versiune mai bună a mea.”

El a precizat că nu se referă la imaginea atent construită pe care o prezintă în fața publicului, ci la persoana care este în realitate. Actorul a explicat că în această perioadă totul i s-a părut dificil și neclar și că a avut senzația că mai multe lucruri din viața sa se destramă în același timp.

 

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Frankie Muniz: „Am ajuns la fundul prăpastiei”

În mesajul său, actorul a recunoscut că traversează un moment extrem de complicat, dar a explicat că încearcă să îl transforme într-un punct de plecare pentru schimbările pe care simte că trebuie să le facă.

„Am ajuns la fundul prăpastiei”, a mărturisit actorul.

Muniz a explicat că situația îl obligă să se confrunte cu propriile probleme și să analizeze ce trebuie să schimbe în viața sa.

În ciuda tonului mesajului, actorul a transmis că încearcă să privească spre viitor și că speră ca perioada prin care trece să îl ajute să evolueze.

Sursa foto: Profimedia

Declarațiile vin după ce, în ultimele săptămâni, Muniz a publicat și alte mesaje personale în mediul online. La începutul lunii septembrie, actorul a mărturisit că are „inima frântă”, fără să ofere atunci prea multe explicații.

De asemenea, el a distribuit mai multe fotografii din copilărie și a recunoscut că există momente în care și-ar dori să se poată întoarce în acea perioadă a vieții sale.

Frankie Muniz și Paige Price s-au despărțit după aproximativ zece ani

Mesajele actorului vin la câteva luni după ce Frankie Muniz și Paige Price au anunțat că s-au despărțit. Cei doi au confirmat în luna iulie că au decis să meargă pe drumuri separate după aproximativ zece ani împreună.

Muniz și Price s-au cunoscut în 2016, s-au logodit în 2018 și s-au căsătorit în 2020. Cei doi au împreună un fiu, Mauz, în vârstă de cinci ani.

La momentul în care au confirmat despărțirea, cei doi au precizat că fiul lor rămâne principala prioritate și că intenționează să continue să îl crească împreună.

Sursa foto: Profimedia

În ultimii ani, Frankie Muniz s-a concentrat tot mai mult asupra carierei sale în automobilism, concurând în mai multe serii NASCAR după ce a făcut trecerea de la actorie la cursele auto.

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