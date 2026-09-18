Sean „Diddy” Combs, abandonat de avocați în plin proces. Nu le-ar mai fi plătit onorariile de șase luni

Sean „Diddy” Combs, abandonat de avocați în plin proces. Nu le-ar mai fi plătit onorariile de șase luni
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Sursa foto: Profimedia
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Sean „Diddy” Combs riscă să rămână fără o parte dintre avocații care îl reprezintă într-un proces de defăimare de 100 de milioane de dolari. Echipa juridică a rapperului a cerut instanței permisiunea să se retragă din dosar și susține că artistul nu și-ar mai fi plătit onorariile de peste șase luni.

De asemenea, reprezentanții casei de avocatură care îl reprezintă susțin că a existat „o ruptură totală a cooperării și comunicării între domnul Combs și firmă”. Rapperul, însă, susține că el a fost cel care a decis să își schimbe avocații, scrie NBC News.

Avocații de la casa de avocatură Sher Tremonte LLP au depus miercuri documente la o instanță federală din New York prin care solicită să nu îl mai reprezinte pe Sean Combs în proces. În documente, aceștia susțin că rapperul nu și-ar fi achitat facturile de mai bine de șase luni, în ciuda încercărilor repetate ale acestora de a rezolva problema.

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Avocații afirmă și că relația cu clientul lor s-ar fi deteriorat. Potrivit acestora, Combs nu ar mai fi comunicat în mod corespunzător cu firma de peste patru luni, situație care ar face dificilă continuarea reprezentării sale în instanță.

Michael Tremonte, partener în cadrul firmei de avocatură, a declarat că Diddy, în vârstă de 56 de ani, „nu a achitat o sumă semnificativă reprezentând onorariile avocaților, costurile și cheltuielile aferente”.

Tremonte a precizat în documentul depus la instanță că rapperul are restanțe la plată de peste șase luni și că a existat „o ruptură totală a cooperării și comunicării între domnul Combs și firmă”. Combs „a refuzat să se pună la dispoziție pentru comunicări directe, substanțiale și prompte cu privire la cazurile sale, timp de peste patru luni”, se arată în document.

„Activitatea de reprezentare a firmei a devenit extrem de dificilă din cauza lipsei de cooperare a domnului Combs, ceea ce a dus la întreruperea comunicării dintre avocat și client și a pus firma Sher Tremonte în imposibilitatea de a mai oferi servicii juridice eficiente domnului Combs”, se mai precizează în document.

Sursa foto: Profimedia

Diddy spune că el a decis să renunțe la avocați

Rapperul contestă însă explicația oferită de firma de avocatură. Într-o declarație transmisă NBC News, un reprezentant al lui Combs a susținut că acesta a decis să își schimbe echipa juridică după ce ar fi apărut neînțelegeri legate de costurile serviciilor.

Potrivit reprezentantului său, Combs consideră că firma l-ar fi taxat excesiv pentru anumite cheltuieli pe care nu le-ar fi aprobat.

„Am decis să schimb avocații pentru că nu voi permite nimănui să profite de mine, percepând tarife exagerate și acumulând costuri care nu au fost niciodată aprobate. Este o chestiune strict de afaceri, iar orice discuție despre onorarii neplătite face parte din disputa noastră legată de acele costuri neaprobate”, a transmis Combs prin intermediul unui purtător de cuvânt.

Procesul în care Diddy cere despăgubiri de 100 de milioane de dolari

Avocații îl reprezentau pe Combs într-un proces de defăimare intentat împotriva mai multor persoane și companii în legătură cu documentarul „Diddy: The Making of a Bad Boy”, difuzat de Peacock.

Procesul a fost intentat în 2025, iar rapperul solicită despăgubiri de 100 de milioane de dolari.

Sursa foto: Profimedia

Combs susține că documentarul conține afirmații false și defăimătoare despre el și că producătorii ar fi prezentat drept adevărate acuzații pe care reprezentanții săi le contestă.

Cererea avocaților de a se retrage intervine în timp ce rapperul se află în închisoare. În 2025, Combs a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul unor persoane în scopul practicării prostituției. Ulterior, el a fost condamnat la 50 de luni de închisoare.

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