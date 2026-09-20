Prințul Harry a strâns o sumă fabuloasă la Invictus Spirit Awards. Câți bani a donat personal pentru veteranii răniți în timpul serviciului

Prințul Harry a strâns o sumă fabuloasă la Invictus Spirit Awards. Câți bani a donat personal pentru veteranii răniți în timpul serviciului
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Reușită pentru Prințul Harry la prima ediție Invictus Spirit Awards. Sursa foto: Profimedia / Shutterstock
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Prințul Harry a acordat revistei HELLO! primul interviu după revenirea sa în Marea Britanie. Ducele de Sussex, în vârstă de 42 de ani, a participat joi seară la prima ediție a Invictus Spirit Awards. Află mai multe detalii!

Prințul Harry, prezent la Invictus Spirit Awards

Joi seară, ducele de Sussex a fost în centrul atenției în cadrul Invictus Spirit Awards, eveniment dedicat foștilor militari care au demonstrat curaj și reziliență în fața unor experiențe extrem de dificile.

Acesta a fost gazda serii și s-a deplasat de la o masă la alta, unde a discutat și a făcut poze cu invitații de la eveniment. Cu această ocazie, Harry s-a revăzut cu mai mulți prieteni și vechi colaboratori de-ai săi.

Ce vedete au apărut la Invictus Spirit Awards

Printre persoanele care au bifat apariția la evenimentul lui Harry s-a numărat comediantul James Corden, cel care a deschis seara. În timpul discursului său, fostul prezentator de televiziune a glumit:

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9 poze

„Este o onoare și un favor să fiu aici în această seară”, moment care l-a făcut pe Harry să râdă.

Printre invitați s-au mai aflat Mark Dyer, DJ-ul și cântăreața Sonique, James Haskell și Ross Kemp, membru al consiliului consultativ al Invictus Games.

În cadrul evenimentului, mai multe obiecte și experiențe au fost donate de către vedete pentru licitația serii. Printre numele grele care au făcut astfel de acte caritabile se numără Michael Bublé, Elton John și David Furnish, Ed Sheeran și Chris Martin, solistul trupei Coldplay.

Prima ediție a strâns 1,7 milioane de lire sterline

În cadrul acestui prim eveniment, asociația lui Harry a reușit să strângă aproximativ 1,7 milioane de lire sterline. Ducele de Sussex a contribuit la această sumă cu o donație personală de 10.000 de lire sterline.

„A însemnat totul. Au fost multe săptămâni, multe luni și ani de pregătiri. Așa că să avem o sală plină cu 340 de oameni și concurenți Invictus din întreaga lume și familiile lor, din fiecare fus orar pe care îl oferă lumea… am reușit.

Am avut ocazia să spunem niște povești incredibile și să sărbătorim niște eroi extraordinari. Așa că, da, sunt foarte, foarte fericit că toată lumea a venit și și-a arătat sprijinul. A fost o seară incredibilă”, i-a spus Harry jurnalistei Jessica Callan.

Primele săptămâni ale familiei Sussex în UK

Sursa foto: Instagram

Fiul prințesei Diana a vorbit și despre familia sa, în special despre programul pe care l-au avut în primele două săptămâni de la întoarcerea în Marea Britanie.

„Ultimele două săptămâni au fost… au fost pline de evenimente. Dar, știți, ne-am apucat serios de treabă. Copiii sunt la școală. Suntem fericiți. Și, așa cum am spus, este minunat să mă întorc pe pământ britanic și aștept cu nerăbdare Birmingham anul viitor, pentru Invictus Games care urmează”, a mai spus Harry pentru HELLO!

Soțul lui Meghan Markle s-a arătat încântat de faptul să a revenit acasă, în țara în care s-a născut și a copilărit. Este încântat că familia l-a putut susține de aproape cu ocazia evenimentului Invictus Spirit Awards.

„Este minunat”, a spus el. „Este minunat să mă întorc pe pământ britanic și este foarte plăcut să văd atât de multe fețe vechi și prieteni care au venit aici, dar și fețe noi și donatori noi. Și, mai presus de toate, cred că familia mea Invictus. A fost o călătorie foarte specială în ultimii 12 ani. Așa că, da, toate familiile”, a mai spus ducele.

Discursul Prințului Harry la Invictus Spirit Awards

În timpul ceremoniei, ducele a ținut un discurs, cum era de așteptat. Prințul Harry a vorbit despre semnificația Invictus și despre oamenii care continuă să își reconstruiască viața după ce au trecut prin război, traumă, boală sau accidente.

„Bună seara tuturor și bine ați venit la prima ediție a Invictus Spirit Awards. În această seară este, într-adevăr, o premieră pentru Fundația Invictus Games. Ne-am reunit de multe ori în jurul competiției. În această seară, ne reunim în jurul caracterului. Pentru că există ceva ce am văzut iar și iar în ultimii 12 ani și care merită să fie recunoscut în sine: spiritul Invictus.

Este dificil de definit, dar imposibil de confundat atunci când îl vezi. Curaj fără bravură. Forță fără ego. Serviciu fără așteptări. Înseamnă să fii doborât de ceva ce nu ai văzut venind — o accidentare, o boală, o traumă, o pierdere — și să găsești cumva un motiv pentru a te ridica din nou. Iar apoi, foarte adesea, să te întorci pentru a ajuta pe altcineva să facă același lucru. Despre asta este vorba în această seară.”

Mesajul lui Harry pentru veteranii răniți

Sursa foto: Profimedia

Fiul Regelui Charles a avut, în cadrul discursului său, și un mesaj pentru veteranii care au fost răniți în timpul serviciului.

„Aceste victorii nu vin cu medalii. Dar merită să fie sărbătorite. Ele sunt spiritul Invictus. În această seară veți auzi povești extraordinare, dar sper să nu le aplaudăm pur și simplu. Sper să recunoaștem ce ne cer ele. Pentru că Invictus nu a fost creat pentru ca noi, ceilalți, să stăm deoparte și să admirăm reziliența. A fost creat pentru ca oamenii care au servit să știe că, atunci când viețile lor se schimbă, noi nu dispărem. Ei ne-au servit. Trebuie să continuăm să fim alături de ei și vă garantez că avem cu toții de câștigat atunci când facem acest lucru.

Iar veteranilor aflați în această sală și celor de oriunde din lume vreau să le spun asta, ca un soldat altui soldat: serviciul vostru contează. Ceea ce ați oferit purtând uniforma contează. Iar oamenii din afara comunității militare văd în exemplul vostru cum arată cu adevărat curajul, reziliența și leadershipul.

Oamenii privesc. Colegul de echipă care se luptă cu probleme. Tânărul soldat care se întreabă cum va arăta viața după uniformă. Familia care încearcă să își găsească drumul înainte. Poate că nu mai purtați uniforma, dar continuați să conduceți. De fiecare dată când vă ridicați, când vă întoarceți pentru a ajuta pe altcineva sau când transformați ceea ce vi s-a întâmplat într-un scop pentru ceilalți, serviți din nou — doar într-un mod diferit.

Și asta contează cu mult dincolo de comunitatea noastră militară. Reziliența națională nu este construită doar de guverne. Este construită în comunități — de oameni care știu să reziste, să se adapteze, să conducă sub presiune și să aibă grijă unii de alții atunci când lucrurile devin dificile.”

Câștigătorii Invictus Spirit Awards 2026

  • Premiul pentru reziliență, acordat de Monster: Hari Budha Magar (Marea Britanie)
  • Premiul campionul Invictus, acordat de Macquarie: Ken Fisher (SUA)
  • Premiul comunității Invictus, acordat de Boeing: Francisco Pedraza Osorio (Columbia)
  • Premiul mișcării Invictus, acordat de donatorul James Temerty: Oksana Horbach (Ucraina)
  • Premiul pentru moștenirea Invictus, acordat de ATCO: Nick Booth (Canada)
  • Premiul Henry Worsley, acordat de ATCO: Temuri Dadiani (Georgia)

Juriul a fost format din: Ben Farrell MBE, David Richmond CBE, David Wiseman, Ducele și Ducesa de Sussex, Kelly Koss-Brix, Nancy Southern, Rob Owen OBE.

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