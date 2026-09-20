Remi Dobre nu i-a spus niciodată Biancăi Iotu că o iubește. „Cu termenul ăsta sunt foarte atent”

În cadrul ediției de aseară a emisiunii „Insula Iubirii”, Remi Dobre a fost pus într-o situație delicată. Ispita Sandra a vrut să afle ce sentimente mai are acesta pentru Bianca Iotu. Astfel că, l-a întrebat direct dacă o iubește.

Remi a răspuns fără să evite subiectul, explicând că nu folosește cu ușurință termenul „iubire”. Concurentul a mărturisit că este rezervat când vine vorba despre exprimarea sentimentelor și că îi este dificil să pună în cuvinte ceea ce simte.

Concurentul, rezervat în privința sentimentelor

Discuția dintre Remi Dobre și ispita Sandra a ajuns rapid la un subiect sensibil. Sandra a vrut să afle cât de puternice sunt sentimentele concurentului pentru Bianca Iotu și i-a pus o întrebare fără ocolișuri. Replica lui Remi a schimbat imediat tonul conversației, dezvăluind o latură mai intimă a relației sale.

Sandra a mers direct la esența discuției și a vrut să știe de la Remi ce sentimente are pentru Bianca. Întrebat dacă o iubește, concurentul a explicat că nu folosește cu ușurință acest termen și că acordă o importanță deosebită cuvântului „iubire”.

„O iubești?”, l-a întrebat ispita Sandra. „Sunt foarte atent atunci când folosesc acest termen”, a mărturisit Remi Dobre.

Sandra nu s-a mulțumit cu explicația oferită de Remi și a continuat seria întrebărilor. De această dată, ispita a încercat să afle dacă sentimentele sale sunt exprimate și în relația cu Bianca, întrebându-l dacă îi spune acesteia că o iubește.

„Nu. Revenind la cum sunt eu ca persoană, m-a crescut mama, care e foarte rece. De multe ori mă suna și nici nu știa de mine. Și na, nici măcar ei nu i-am zis. În aproape 24 de ani nu i-am spus că o iubesc, deci mi-e foarte greu să folosesc cuvintele astea”, a mai spus Remi Dobre.

Bianca „ține locul ocupat”

În ediția de vineri seară, la bonfire, Remi Dobre a urmărit pentru prima dată imagini cu iubita sa din vila fetelor. Reacția concurentului a lăsat să se înțeleagă că povestea lor de iubire nu ar fi lipsită de probleme. Remi a sugerat că, în repetate rânduri, i-ar fi spus Biancăi că ar merita să fie alături de cineva care să îi ofere mai mult.

„Vorbim despre ocupatul locului. Chiar sunt curios de câte ori am fost eu cel care ținea locul ocupat și de câte ori a fost ea cea care îl ținea ocupat. Tocmai din faptul că țin așa mult la ea, de multe ori, am considerat că distanța de mine îi va face bine și am încercat, însă, văzând că ea în continuare ține locul ocupat… Bianca pentru mine înseamnă foarte mult. Așa de mult înseamnă, încât, uneori, îmi permit să privesc obiectiv situația și să spun că poate nu sunt eu ce are ea nevoie. Îi spun asta, iar ea insistă să țină locul ocupat”, a declarat Remi Dobre la Insula Iubirii.

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