Ilie Năstase și-a luat tabloul și a plecat! Nasty a ales tăcerea în cazul scandalului cu Ioana

Doamnelor și domnilor, dacă și-a luat tabloul cu el însuși și a plecat, e clar, e groasă! Divorțul pare iminent în cuplul Ilie și Ioana Năstase. CANCAN.RO l-a surprins pe fostul tenismen părăsind locuința sa, cu o pereche de ochelari de soare pe care îi roade nervos și cu un tablou în mână. Tabloul e un poster cu el însuși, dar scandalul e despre cei doi. După dosarul penal și brățara electronică de monitorizare, mai poate fi vorba de o împăcare în mariajul cu numărul cinci?

Câte soții a avut Ilie (până acum, nu excludem că se recăsătorește)? Să le luăm pe rând? Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Năstase, Brigitte Sfăt și acum Ioana Simon (momentan Năstase). Aceasta este lunga listă de soții a lui „Nasty”. Îl ultimele săptămâni, pare că Ilie și Ioana sunt pe cale să divorțeze. După ce s-a ajuns la apeluri la poliție, dosar penal, brățară electronică de monitorizare, e cam greu să mai dai înapoi. Povestea completă cu dosarul penal o găsiți AICI.

Și să nu uităm de cea mai tristă noapte a lui Ilie Năstase, când a băut o bere singur în Mamaia Nord, fără să discute cu nimeni, ca și cum ar fi fost singurul bărbat de pe Pământ. Au fost o seară și o bere demne de o poezie de Bacovia! Imaginile sunt triste, dar disponibile AICI.

Bun, dar din ce s-au luat? – ca să punem o întrebare precum cei de vârsta lui Ilie. Gelozia dusă la extrem pare să fie sursa problemelor din cuplul Ilie și Ioana Năstase. Cel puțin, aceasta este versiunea Ioanei. Alte surse apropiate de Ilie (Brigitte Sfăt) spun că de fapt Ioana ar avea un plan bine pus la punct, și că vinovăția în acest scandal e pe altundeva. Cât despre Ilie, declarațiile sale sunt ușor confuze. Nu neagă violența, dar întreabă retoric de ce s-a făcut prima plângere abia după opt ani. Întreaga declarație o găsiți AICI. Destul de încurcată declarația.

Ca să folosim un termen marca Gen Z, Ilie și Ioana par să fie de ceva timp într-un „situationship”. Ei încearcă de ceva timp să se despartă și chiar să divorțeze, însă nu reușesc. De data asta, Ioana e cea care a preluat inițiativa, după ce Ilie se răzgândise chiar în faza mersului la notar.

Acum, însă, meciul pare să fie jucat. Ilie Năstase pleacă din locuința sa cu posterul „Ilie”, într-o părăsire simbolică a acestei relații. E un poster cu dedicație pentru „Meda”. Probabil un cadou pentru soția lui Virgil Călina, nașa de cununie a lui Ilie. Dar pare că subconștientul său încearcă să se scoată pe sine însuși din acest mariaj. Desigur, vom vedea dacă și reușește. Dacă Brigitte Pastramă are dreptate în afirmațiile ei despre Ioana, va fi un divorț scump pentru Ilie. Dar nici libertate gratis nu se poate!

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