De ce ne revin în minte momente jenante din trecut. Motivul pentru care gafele rămân întipărite în memorie

De ce ne revin în minte momente jenante din trecut. Motivul pentru care gafele rămân întipărite în memorie
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Aproape oricine a trăit momentul în care, aparent fără niciun motiv, își amintește o gafă făcută cu ani în urmă și simte din nou rușinea de atunci. Deși ceilalți oameni probabil au uitat de mult întâmplarea, pentru noi amintirea poate rămâne surprinzător de vie.

Există mai multe explicații psihologice pentru acest fenomen, iar una dintre ele ține de importanța pe care creierul o acordă experiențelor sociale negative.

Momentele jenante tind să fie memorate mai bine tocmai pentru că sunt însoțite de emoții puternice. Rușinea, teama că am fost judecați sau senzația că am încălcat o regulă socială pot face ca o întâmplare aparent banală să capete o importanță mult mai mare în memorie.

Potrivit Psychology Today, disconfortul pe care îl simțim atunci când ne amintim asemenea episoade poate avea și un rol util. Creierul păstrează informații despre experiențele sociale neplăcute pentru a ne ajuta să evităm repetarea unor comportamente care ne-ar putea pune din nou într-o situație similară.

Cu alte cuvinte, gafa de acum zece ani poate fi complet lipsită de importanță în prezent, dar creierul a păstrat-o ca pe o lecție despre ceea ce ar trebui sau nu ar trebui să facem într-o anumită situație socială.

De ce ni se pare că ceilalți își amintesc gafele noastre

Un alt mecanism important este tendința oamenilor de a supraestima câtă atenție le acordă cei din jur. În psihologie, fenomenul este cunoscut drept „efectul reflectorului”. Avem impresia că greșelile, aspectul sau comportamentul nostru sunt observate de ceilalți într-o măsură mult mai mare decât se întâmplă în realitate.

Astfel, putem păstra ani întregi amintirea unei replici nepotrivite spuse la o petrecere, a unei prezentări nereușite sau a unui moment în care ne-am făcut de râs, presupunând că și cei prezenți și-l amintesc.

În realitate, oamenii sunt de obicei mult mai preocupați de propriile acțiuni și de impresia pe care ei înșiși o lasă. O întâmplare care pentru noi a devenit o amintire jenantă poate să nu fi avut aproape nicio importanță pentru ceilalți.

De ce apar asemenea amintiri aparent din senin

Revenirea unei amintiri jenante nu trebuie să fie provocată de o încercare conștientă de a ne gândi la trecut. Uneori este suficient un detaliu: un loc, o persoană, o melodie, o expresie sau o situație asemănătoare celei din trecut.

În alte cazuri, oamenii ajung să reia mental o conversație sau o întâmplare încercând să stabilească ce ar fi putut spune sau face diferit. Acest proces poate transforma un episod minor într-o preocupare repetitivă.

Specialiștii subliniază însă că senzația de rușine resimțită atunci când ne amintim o situație nu reprezintă în sine dovada că am făcut ceva grav sau că ceilalți ne-au judecat la fel de aspru cum ne judecăm noi.

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