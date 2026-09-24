Harry și-a dus copiii în locul în care a copilărit Prințesa Diana! Imaginea care l-a răscolit pe Charles Spencer

Prințul Harry și Meghan Markle au petrecut o săptămână în Marea Britanie alături de copiii lor în luna iulie, cu doar câteva săptămâni înainte de decizia de a reveni în țară. Familia l-a vizitat atunci pe Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, la domeniul Althorp, iar acesta a dezvăluit acum momentul care l-a răscolit. Privindu-i pe Archie și Lilibet alergând prin locul atât de strâns legat de memoria mamei lui Harry, Earl Spencer nu s-a putut opri să se gândească la bunica pe care cei doi copii nu au avut niciodată șansa să o cunoască.

Harry și Meghan l-au vizitat pe fratele Prințesei Diana

Potrivit Express.uk, Charles Spencer a confirmat că Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, l-au vizitat în timpul călătoriei făcute în Marea Britanie la începutul lunii iulie.

Vizita a avut loc cu numai câteva săptămâni înainte ca Ducii de Sussex să decidă să revină în Marea Britanie, după șase ani petrecuți în Statele Unite. Harry și Meghan au stat atunci aproximativ o săptămână în țară împreună cu copiii și au ajuns inclusiv la Althorp, domeniul familiei Spencer din Northamptonshire.

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, a vorbit despre acel moment în emisiunea Lorraine, unde fusese invitat pentru a-și prezenta noua carte, Swan Song.

„Ai menționat că Harry a venit să stea aici în timpul verii, împreună cu familia lui, iar asta a fost minunat”, a spus Earl Spencer.

Imaginea lui Archie și Lilibet l-a făcut să se gândească la Diana

Bucuria de a-i avea pe cei patru la Althorp a venit însă la pachet cu o tristețe profundă. Charles Spencer a mărturisit că, în timp ce îi privea pe Archie și Lilibet alergând, gândul i-a fugit inevitabil la sora lui, Prințesa Diana, care nu a apucat să cunoască niciunul dintre nepoții săi.

Pentru fratele Dianei, imaginea celor doi copii a făcut și mai evidentă absența acesteia din viața familiei.

„Totuși, când mă uit, știi, este atât de trist. I-am văzut pe cei doi copii mici, Archie și Lilibet, alergând și am simțit tristețea faptului că Diana nu este aici. Îți poți imagina ce bunică extraordinară ar fi fost Diana? I-ar fi răsfățat îngrozitor de mult”, a povestit Charles Spencer.

Prințesa Diana a murit în 1997, cu 16 ani înainte de nașterea primului ei nepot, Prințul George, venit pe lume în 2013.

Prințul William și-a imaginat și el cum ar fi fost Diana ca bunică

Charles Spencer nu este singurul membru al familiei care a vorbit despre felul în care Diana s-ar fi comportat alături de nepoții săi. Prințul William a abordat în trecut același subiect și a glumit că mama sa ar fi fost o „bunică de coșmar”, însă într-un sens cât se poate de afectuos.

Pornind probabil de la propriile amintiri despre Diana ca mamă, William spunea că și-o poate imagina apărând exact la ora băii, provocând un adevărat haos cu apă și baloane de săpun, după care ar fi plecat și i-ar fi lăsat pe părinți să facă ordine.

Dincolo de glumă, imaginea descrisă de William contura aceeași idee evocată acum de Charles Spencer, aceea a unei bunici extrem de implicate, jucăușe și gata să-și răsfețe nepoții.

Diana ar fi avut cinci nepoți

Dacă ar fi trăit, Prințesa Diana ar fi astăzi bunica a cinci copii. Prințul William și Kate Middleton au trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, în timp ce Harry și Meghan sunt părinții lui Archie și Lilibet.

Sarah Ferguson, care are la rândul ei cinci nepoți, a vorbit anterior despre acest subiect și a spus că este convinsă că Diana ar fi adorat rolul de bunică. Fosta Ducesă de York chiar a glumit că între cele două ar fi existat o competiție prietenoasă pentru titlul de bunica ce își răsfață cel mai mult nepoții.

Mărturisirea lui Charles Spencer capătă însă o încărcătură aparte prin locul în care s-a petrecut întâlnirea. Althorp este domeniul familiei Spencer și locul în care Diana a copilărit o parte din viață, iar după moartea sa a fost înmormântată pe o insulă aflată pe proprietate.

Astfel, vizita lui Harry împreună cu Meghan, Archie și Lilibet a reunit, pentru câteva zile, generația de astăzi a familiei cu unul dintre locurile cel mai puternic asociate cu memoria Prințesei Diana. Pentru Charles Spencer, imaginea celor doi copii alergând pe domeniul familiei a venit inevitabil cu întrebarea despre cum ar fi arătat acea scenă dacă sora sa ar fi fost încă acolo.

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