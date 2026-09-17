De ce devine mai greu să răspunzi la un mesaj cu cât amâni mai mult. Explicația psihologilor

De ce devine mai greu să răspunzi la un mesaj cu cât amâni mai mult. Explicația psihologilor
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ți s-a întâmplat vreodată să vezi un mesaj, să-ți spui că vei răspunde mai târziu și apoi să treacă ore sau chiar zile? Cu cât amâni mai mult, cu atât poate deveni mai dificil să scrii răspunsul, chiar dacă mesajul inițial nu necesita decât câteva cuvinte. Psihologii spun că în spatele acestui comportament se pot afla mai multe mecanisme.

Pentru unele persoane, simpla acțiune de a răspunde mesajelor poate deveni copleșitoare, mai ales atunci când notificările se acumulează sau când există deja numeroase alte lucruri de rezolvat, potrivit The Guardian.

Problema este că amânarea nu face neapărat mesajul mai ușor de gestionat. Dimpotrivă, pe măsură ce trece timpul, peste răspunsul propriu-zis se pot adăuga vinovăția, teama că cealaltă persoană s-a supărat și senzația că întârzierea trebuie explicată.

De ce ajungem să amânăm răspunsurile

Psihologul clinician Annie Hsueh explică faptul că motivele pentru care oamenii întârzie să răspundă pot fi foarte diferite.

Uneori este vorba pur și simplu despre suprasolicitare. O persoană vede mesajul într-un moment nepotrivit, decide să răspundă mai târziu, iar între timp apar alte sarcini și conversații.

Anxietatea poate juca, de asemenea, un rol. Pentru cineva preocupat de felul în care va fi interpretat mesajul, formularea unui răspuns poate necesita mai multă energie decât ar părea la prima vedere.

Perfecționismul poate complica și el lucrurile. Dorința de a găsi răspunsul potrivit sau de a formula mesajul exact așa cum trebuie poate determina o persoană să amâne momentul în care îl trimite.

The Guardian notează că, în anumite cazuri, dificultatea de a răspunde poate apărea și în contextul burnout-ului sau al ADHD, dar faptul că o persoană răspunde greu la mesaje nu înseamnă automat că există o problemă de sănătate mintală.

Cu cât trece mai mult timp, cu atât mesajul poate părea mai important

După câteva ore sau zile, răspunsul nu mai pare să însemne doar continuarea conversației.

Persoana poate simți că trebuie să explice de ce a răspuns atât de târziu, să-și ceară scuze sau chiar să compenseze întârzierea printr-un mesaj mai elaborat. În acest fel, o sarcină care inițial ar fi putut dura câteva secunde începe să pară mult mai complicată.

Sentimentul de vinovăție poate contribui la continuarea amânării. Cu cât o persoană se simte mai prost pentru că nu a răspuns, cu atât poate fi mai tentată să evite în continuare conversația.

În același timp, lipsa unui răspuns poate fi interpretată diferit de persoana aflată la celălalt capăt al conversației. Chiar dacă întârzierea este provocată de oboseală sau suprasolicitare, cel care a trimis mesajul poate crede că este ignorat.

Ce poți face dacă obișnuiești să răspunzi târziu la mesaje

Specialiștii recomandă, în primul rând, comunicarea sinceră. Dacă prietenii sau membrii familiei știu că nu răspunzi întotdeauna rapid, există mai puțin spațiu pentru interpretări greșite.

O altă soluție poate fi stabilirea unor momente ale zilei în care să verifici și să răspunzi mesajelor, în loc să simți că trebuie să fii disponibil permanent.

Nu toate conversațiile trebuie purtate însă prin mesaje. Pentru persoanele cărora le este greu să mențină mai multe discuții scrise în paralel, un apel telefonic sau o întâlnire față în față poate fi o variantă mai potrivită.

Iar dacă au trecut deja câteva zile, răspunsul nu trebuie neapărat să fie unul elaborat. Recunoașterea simplă a întârzierii și continuarea conversației pot fi mai eficiente decât așteptarea momentului în care vei găsi răspunsul „perfect”.

CITEȘTE ȘI:

De ce dormim mai prost într-un loc necunoscut, chiar dacă patul este confortabil. Ce se întâmplă cu creierul în prima noapte

Este rău să lași telefonul la încărcat peste noapte? Ce se întâmplă, de fapt, cu bateria

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Motivul pentru care Dorin Ioniță și-a luat viața, dezvăluit după înmormântare. Amanta i-ar fi fost infidelă cu un coleg
Motivul pentru care Dorin Ioniță și-a luat viața, dezvăluit după înmormântare. Amanta i-ar fi fost infidelă cu un coleg
Războiul fraților regali a intrat într-o fază glacială! Harry vorbește cu Charles, dar cu William situația este complet diferită
Războiul fraților regali a intrat într-o fază glacială! Harry vorbește cu Charles, dar cu William situația este complet diferită
Vacanța-surpriză a toamnei! Zbori direct din București și descoperi o țară cu temple antice, vin bun și peisaje de pus în ramă
Vacanța-surpriză a toamnei! Zbori direct din București și descoperi o țară cu temple antice, vin bun și peisaje de pus în ramă
Cât timp poți păstra ouăle fierte în frigider. Greșeala care le poate face nesigure pentru consum
Cât timp poți păstra ouăle fierte în frigider. Greșeala care le poate face nesigure pentru consum
Horoscop chinezesc azi, 17 septembrie 2026. Zodia care vrea mai mulți bani și poate găsi soluția! Uranus bagă însă bățul prin gard
Horoscop chinezesc azi, 17 septembrie 2026. Zodia care vrea mai mulți bani și poate găsi soluția! Uranus bagă însă bățul prin gard
Americanii au luat cu asalt Italia. Surpriza uriașă vine însă din sudul țării
Mediafax
Americanii au luat cu asalt Italia. Surpriza uriașă vine însă din sudul țării
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Replica șocantă atribuită Regelui Charles după moartea Prințesei Diana: „O vom uita destul de curând”
Adevarul
Replica șocantă atribuită Regelui Charles după moartea Prințesei Diana: „O vom uita destul de curând”
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Mediafax
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
Click.ro
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Digi 24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
Digi24
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Mediafax Spania
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.