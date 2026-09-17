De ce devine mai greu să răspunzi la un mesaj cu cât amâni mai mult. Explicația psihologilor

Ți s-a întâmplat vreodată să vezi un mesaj, să-ți spui că vei răspunde mai târziu și apoi să treacă ore sau chiar zile? Cu cât amâni mai mult, cu atât poate deveni mai dificil să scrii răspunsul, chiar dacă mesajul inițial nu necesita decât câteva cuvinte. Psihologii spun că în spatele acestui comportament se pot afla mai multe mecanisme.

Pentru unele persoane, simpla acțiune de a răspunde mesajelor poate deveni copleșitoare, mai ales atunci când notificările se acumulează sau când există deja numeroase alte lucruri de rezolvat, potrivit The Guardian.

Problema este că amânarea nu face neapărat mesajul mai ușor de gestionat. Dimpotrivă, pe măsură ce trece timpul, peste răspunsul propriu-zis se pot adăuga vinovăția, teama că cealaltă persoană s-a supărat și senzația că întârzierea trebuie explicată.

De ce ajungem să amânăm răspunsurile

Psihologul clinician Annie Hsueh explică faptul că motivele pentru care oamenii întârzie să răspundă pot fi foarte diferite.

Uneori este vorba pur și simplu despre suprasolicitare. O persoană vede mesajul într-un moment nepotrivit, decide să răspundă mai târziu, iar între timp apar alte sarcini și conversații.

Anxietatea poate juca, de asemenea, un rol. Pentru cineva preocupat de felul în care va fi interpretat mesajul, formularea unui răspuns poate necesita mai multă energie decât ar părea la prima vedere.

Perfecționismul poate complica și el lucrurile. Dorința de a găsi răspunsul potrivit sau de a formula mesajul exact așa cum trebuie poate determina o persoană să amâne momentul în care îl trimite.

The Guardian notează că, în anumite cazuri, dificultatea de a răspunde poate apărea și în contextul burnout-ului sau al ADHD, dar faptul că o persoană răspunde greu la mesaje nu înseamnă automat că există o problemă de sănătate mintală.

Cu cât trece mai mult timp, cu atât mesajul poate părea mai important

După câteva ore sau zile, răspunsul nu mai pare să însemne doar continuarea conversației.

Persoana poate simți că trebuie să explice de ce a răspuns atât de târziu, să-și ceară scuze sau chiar să compenseze întârzierea printr-un mesaj mai elaborat. În acest fel, o sarcină care inițial ar fi putut dura câteva secunde începe să pară mult mai complicată.

Sentimentul de vinovăție poate contribui la continuarea amânării. Cu cât o persoană se simte mai prost pentru că nu a răspuns, cu atât poate fi mai tentată să evite în continuare conversația.

În același timp, lipsa unui răspuns poate fi interpretată diferit de persoana aflată la celălalt capăt al conversației. Chiar dacă întârzierea este provocată de oboseală sau suprasolicitare, cel care a trimis mesajul poate crede că este ignorat.

Ce poți face dacă obișnuiești să răspunzi târziu la mesaje

Specialiștii recomandă, în primul rând, comunicarea sinceră. Dacă prietenii sau membrii familiei știu că nu răspunzi întotdeauna rapid, există mai puțin spațiu pentru interpretări greșite.

O altă soluție poate fi stabilirea unor momente ale zilei în care să verifici și să răspunzi mesajelor, în loc să simți că trebuie să fii disponibil permanent.

Nu toate conversațiile trebuie purtate însă prin mesaje. Pentru persoanele cărora le este greu să mențină mai multe discuții scrise în paralel, un apel telefonic sau o întâlnire față în față poate fi o variantă mai potrivită.

Iar dacă au trecut deja câteva zile, răspunsul nu trebuie neapărat să fie unul elaborat. Recunoașterea simplă a întârzierii și continuarea conversației pot fi mai eficiente decât așteptarea momentului în care vei găsi răspunsul „perfect”.

CITEȘTE ȘI:

De ce dormim mai prost într-un loc necunoscut, chiar dacă patul este confortabil. Ce se întâmplă cu creierul în prima noapte

Este rău să lași telefonul la încărcat peste noapte? Ce se întâmplă, de fapt, cu bateria