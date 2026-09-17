Dezvăluiri dureroase despre ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Care au fost ultimele cuvinte ale femeii

Mădălina Apostol, fosta parteneră a milionarului Nick Rădoi, a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, la vârsta de 40 de ani.

Deși în spațiul public au circulat numeroase speculații, familia la care locuia în România a declarat pentru CANCAN.RO că ziua tragediei a fost una complet obișnuită, fără niciun indiciu că femeia ar fi urmat să recurgă la un gest extrem.

Dezvăluiri dureroase despre ultimele clipe ale Mădălinei Apostol

Potrivit familiei, Mădălina a fost activă pe parcursul întregii zile. A făcut treabă în curte și în casă, comportându-se exact ca în orice altă zi. După ce a terminat, a spus că urcă la baie pentru a se relaxa. Fetița ei se afla la tatăl copilului, iar în dimineața acelei zile fusese dusă la sora Mădălinei, unde urma să petreacă timpul cu bunica. Nimic nu a sugerat o stare critică sau un dezechilibru major.

Familia a explicat că Mădălina nu consuma alcool în România, însă urma un tratament medicamentos. Combinarea pastilelor cu alcool ar fi provocat un dezechilibru fatal. În zilele anterioare, nu au observat schimbări majore în comportamentul ei, doar o ușoară abatere, considerată normală în contextul problemelor prin care trecuse. Nu existau semne care să indice un gest radical.

Care au fost ultimele cuvinte ale femeii

Ultimele cuvinte ale Mădălinei au fost rostite atunci când soția bărbatului a urcat la baie, după ce a auzit centrala funcționând neobișnuit de mult. Întrebată „Mădălina, dar ce faci?”, aceasta i-a răspuns soţiei „Stau și mă relaxez, Kina”. A fost ultima oară când a vorbit. La următoarea verificare, nu a mai răspuns, iar soția a descoperit tragedia.

Cei care o găzduiau au mai spus că Mădălina părea să își refacă viața. Vorbea despre planuri, cumpărarea unei case și stabilitate. Ei considerau că era pe drumul cel bun și nu au avut niciun motiv să creadă că ar putea recurge la un gest extrem. De asemenea, Mădălina nu a lăsat niciun mesaj și nu a transmis nimic care să prevestească tragedia.

Impactul asupra copiilor este profund, în special asupra fetiței mici, care crescuse în casa familiei și care avea nevoie de prezența mamei. Familia a spus că va rămâne un sprijin pentru copil, însă pierderea rămâne una uriașă.

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