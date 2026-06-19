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Arnold Schwarzenegger, apariție rară alături de iubita sa după 13 ani de relație. Cei doi au atras toate privirile la summitul dedicat climei din Austria

De: Paul Hangerli 19/06/2026 | 08:10
Arnold Schwarzenegger, apariție rară alături de iubita sa după 13 ani de relație. Cei doi au atras toate privirile la summitul dedicat climei din Austria
Imagini rare cu Arnold și soția sa, sursa-colaj CANCAN.RO
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Arnold Schwarzenegger și partenera sa de viață, Heather Milligan, au avut una dintre puținele apariții publice împreună din ultimii ani, participând la Austrian World Summit de la Viena. Starul din „Terminator”, cunoscut pentru implicarea sa în lupta împotriva poluării, a fost însoțit de femeia alături de care formează un cuplu de peste un deceniu, iar imaginile cu cei doi au atras atenția participanților și a presei internaționale.

Apariție rară pe covorul roșu

Arnold Schwarzenegger și Heather Milligan au participat pe 16 iunie la Austrian World Summit, conferința internațională dedicată combaterii schimbărilor climatice, organizată la Viena.

Actorul și fostul guvernator al Californiei a fondat evenimentul în 2017 prin intermediul organizației sale, Schwarzenegger Climate Initiative, care promovează reducerea poluării și protejarea mediului.

Pe covorul roșu, cei doi au pozat alături de fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris. La summit au fost prezenți și președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, precum și cancelarul austriac Christian Stocker.

Pentru eveniment, Schwarzenegger a ales un costum gri închis și o cămașă neagră, în timp ce Heather Milligan a optat pentru o ținută într-o nuanță vibrantă de verde, formată dintr-un sacou verde deschis, o cămașă asortată și pantaloni albi.

Mesajul actorului despre poluare

În cadrul summitului, Schwarzenegger și-a reafirmat angajamentul față de protecția mediului, o cauză pe care o susține încă din perioada în care activa în politică.

Deviza inițiativei sale este „Unite in Action-Terminate Pollution” („Uniți în acțiune-eliminați poluarea”), o referire directă la celebrul său personaj din seria „Terminator”.

Într-un interviu acordat emisiunii „Morning Joe”, actorul a transmis un nou mesaj împotriva poluării.

„Trebuie să eliminăm poluarea, asta spun mereu. Folosiți replicile din filmele mele: «Hasta la vista, poluare»”, a declarat Schwarzenegger.

El a subliniat că tema ediției din acest an este ideea că oamenii pot produce schimbări reale la nivel local și regional.

„Tema conferinței este că suntem de neoprit”, a spus actorul, îndemnând comunitățile să acționeze pentru reducerea poluării.

O poveste de dragoste începută după o operație

Arnold Schwarzenegger și Heather Milligan formează un cuplu din 2013, însă s-au cunoscut cu un an mai devreme, într-un context neașteptat.

Actorul a ajuns la terapeuta fizică în 2012, după o intervenție chirurgicală la umăr și în perioada pregătirilor pentru filmul „Escape Plan”, în care a jucat alături de Sylvester Stallone.

Schwarzenegger a povestit că medicul său i-a recomandat-o fără ezitare pe Heather.

„I-am spus: «Trebuie să fac acest film, primesc multe lovituri și am scene de luptă cu Sly și vreau să fiu în cea mai bună formă»”, și-a amintit actorul.

Potrivit acestuia, chirurgul i-a răspuns:

„Există o singură persoană. Heather. Pe orice sportiv îl trimit la ea, pentru că este singura care știe cu adevărat despre ce vorbește.”

După încheierea recuperării și finalizarea filmărilor, Schwarzenegger a invitat-o la prânz pentru a-i mulțumi.

„Am mers la ea, iar după ce terapia s-a încheiat și am terminat filmul, am sunat-o și am invitat-o la prânz ca să-i mulțumesc. Și apoi un lucru a dus la altul”, a povestit el.

O relație discretă, departe de lumina reflectoarelor

Deși actorul participă frecvent la premiere, conferințe și evenimente publice, Heather Milligan apare rar alături de el.

În ultimii ani, cei doi au fost văzuți împreună doar la câteva evenimente importante, printre care premiera sezonului al doilea al serialului „FUBAR”, Austrian World Summit din 2025, conferința „Raising Hope for Climate Justice” de la Vatican și Oktoberfest-ul de la München.

În aprilie, cei doi au fost fotografiați și la o cină în celebrul restaurant Nobu Malibu.

„O admir enorm”

Într-un interviu acordat revistei People în 2023, Schwarzenegger a vorbit deschis despre relația sa cu Heather Milligan și despre motivele pentru care o apreciază atât de mult.

„Avem atât de multe lucruri în comun. O admir enorm. Îmi place că este dedicată muncii. Este clar independentă. Este incredibil de ambițioasă.”, a declarat actorul.

Schwarzenegger a descris relația lor drept „fantastică”, subliniind că tocmai valorile comune și independența partenerei sale au contribuit la soliditatea cuplului.

Viața după Maria Shriver

Înainte de relația cu Heather Milligan, Arnold Schwarzenegger a fost căsătorit timp de 25 de ani cu jurnalista Maria Shriver.

Cei doi au împreună patru copii: Katherine, Christina, Patrick și Christopher. Actorul este și tatăl lui Joseph Baena, rezultat din relația cu fosta menajeră a familiei, Mildred Baena.

După despărțirea de Maria Shriver, Schwarzenegger și-a refăcut viața alături de Heather Milligan, iar cei doi continuă să își trăiască povestea de dragoste departe de atenția publicului, motiv pentru care fiecare apariție împreună devine un eveniment rar și atent urmărit de admiratorii actorului.

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