Jelly Roll și soția sa, Bunnie Xo, divorțează după aproape 10 ani de căsnicie. Ce gest extrem a făcut blonda după ce s-a aflat vestea

Cântărețul country Jelly Roll și soția sa, Bunnie Xo, s-au separat. După un mariaj de 10 ani, artistul a decis să depună actele de divorț. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi, care nu se așteptau la o asemenea lovitură. Ba mai mult, cuplul își dorea să devină părinți de gemeni prin FIV.

Jelly Roll divorțează de Bunnie Xo

Potrivit E! News, artistul Jason Bradley DeFord a depus cererea de divorț pe 18 mai, în statul Tennessee, după aproape un deceniu de căsnicie. Informația nu a fost confirmată public de cei doi, dar Bunnie Xo, pe numele său real Alisa DeFord, a publicat pe Instagram Story un mesaj enigmatic.

„Își recapătă strălucirea”, a scris aceasta alături de o fotografie în lenjerie intimă, cu câteva ore înainte ca vestea divorțului să fie făcută publică.

Jelly Roll și Bunnie Xo își doreau un copil

Cele două vedete, care s-au căsătorit în august 2016, își doreau copii împreună. În februarie 2026, Bunnie a dezvăluit în volumul său autobiografic, „Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic”, că încercau să aibă gemeni prin intermediul unei mame surogat.

„Acum că suntem, în sfârșit, stabili din punct de vedere financiar și oarecum și emoțional, după toată vindecarea prin care am trecut în acest deceniu împreună, discutăm despre viitor, inclusiv despre extinderea familiei noastre”, scria autoarea.

Cei doi apelaseră la o mamă surogat

Potrivit cărții, Jelly Roll și Bunnie Xo își găsiseră deja o mamă surogat. Cei doi urmau să înceapă procedurile de fertilizare in vitro, în speranța că vor deveni părinți de gemeni cât mai curând.

„Am așteptat atât de mult să am copii cu cineva despre care știam că va fi un tată extraordinar și că le va putea oferi cea mai bună viață posibilă”, mărturisea ea.

Câți copii are Jelly Roll

Cântărețul country este deja tatăl a doi copii din relații anterioare: Bailee, în vârstă de 18 ani, și Noah, în vârstă de 9 ani.

„Fiica mea mi-a salvat viața. Ea nu era suficient de mare nici măcar ca să își dea seama de asta”, a spus Jelly Roll în documentarul său din 2023, „Jelly Roll: Save Me”.

Cum s-au cunoscut Jelly Roll și Bunnie Xo

Cei doi s-au cunoscut în august 2015, când el susținea un concert într-un local din Las Vegas. La momentul respectiv, Jelly nu se bucura de un succes mare. După ce s-au căsătorit, și-au construit împreună carierele și au trecut prin numeroase provocări.

„Soția mea era escortă de lux în Las Vegas. Eu cântam pentru 500 de dolari pe concert și locuiam într-o dubă albă. Nici măcar nu aveam cheia unui apartament”, a povestit el. „Când l-am întâlnit, le-am spus tuturor că este cel mai al naibii clișeu, dar literalmente sufletul meu a zis: «Aici erai»”, a spus Bunnie într-un podcast în 2023. „Și el nu e genul meu. Nici eu nu sunt genul lui. El o iubește pe Taylor Swift. Ăsta e genul lui.”

S-au despărțit și în 2018

Relația lor nu a fost frumoasă tot timpul. Cei doi s-au despărțit temporar în 2018, dar s-au împăcat la scurt timp de la ruptură. Au reușit să depășească o infidelitate a artistului, pe care el a descris-o drept „unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale de adult”.

„Am muncit mult pentru a repara acea relație. Procesul de reconstrucție a fost special. Am ajuns mai puternici decât am fi crezut vreodată”, declara Jelly Roll în 2025.

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