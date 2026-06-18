Cum arată acum copiii lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Imagine duioasă de la serbarea lui Liam

Fostul Anamariei Prodan, Laurențiu Reghecampf (50 de ani), și Corina Caciuc (34 de ani) trăiesc momente de-a dreptul magice alături de micuții lor. Totul a ieșit la iveală după ce partenera antrenorului a postat o imagine emoționantă de la serbarea lui Liam.

Cei doi îndrăgostiți își trăiesc povestea de dragoste departe de agitația din trecut, concentrați la maximum pe creșterea celor doi copii ai lor, Liam și Landon Abram. Micuții par să fi moștenit multe dintre trăsăturile fostului fotbalist. Recent, cu ocazia încheierii grădiniței, șatena a postat o fotografie cu adevărat impresionantă. Alături de portretul de familie care a strâns mii de aprecieri, ea a adăugat un mesaj emoționant.

„Un băiețel care crește prea repede”, a spus Corina Caciuc.

Laurențiu Reghecampf, despre relația cu Corina Caciuc

Deși începuturile acestei legături amoroase au fost marcate de replici dure și valuri uriașe de critici în spațiul public, cuplul a demonstrat că sentimentele lor sunt de nezdruncinat. Pilonul central al stabilității lor a fost mereu dialogul deschis și sincer. În trecut, antrenorul a povestit fără ocolișuri despre modul în care partenera lui a reușit să reziste presiunii mediatice , explicând că toate obstacolele i-au unit și mai tare, transformându-i într-o echipă imbatabilă.

„Discutăm foarte mult. Comunicare. Discutăm mult chiar pe tema asta. Eu de multe ori o întreb pe Corina cum de a stat cu mine. Orice femeie o lua la fugă. Să te facă cineva zi de zi zob peste tot și să te facă în toate felurile, la un moment dat te plictisești de chestiile astea. Dar tocmai lucrurile astea ne-au apropiat foarte tare. Stăm mult timp împreună și discutăm orice lucru care apare sau care există între noi. Nu exclud nici faptul că cei doi băieți ne-au apropiat foarte mult pentru că ne petrecem mult timp împreună cu ei. Nu am avut chestia asta de relație toxică. Fugim de treaba asta. Dacă există momente în care unul dintre noi e mai afurisit – discutăm imediat”, a spus Reghe în podcastul „Ameritat” cu Ameri Nasrin.

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