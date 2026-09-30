De ce cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie doar pentru că sunt la reducere. Explicația psihologilor

O reducere consistentă ne poate convinge să cumpărăm un produs pe care, cu doar câteva minute înainte, nici măcar nu intenționam să îl achiziționăm. Nu este vorba doar despre dorința de a economisi bani, ci și despre mecanisme psihologice care ne pot influența deciziile atunci când vedem o ofertă tentantă.

Etichetele cu prețuri tăiate, promoțiile disponibile pentru o perioadă limitată și mesajele care ne avertizează că au mai rămas doar câteva produse sunt folosite frecvent atât în magazine, cât și pe platformele de cumpărături online.

În asemenea situații, atenția cumpărătorului se poate îndrepta către suma pe care aparent o economisește, în loc să se concentreze asupra unei întrebări mai importante: are cu adevărat nevoie de produs?

De ce reducerile ne fac să cumpărăm mai mult

Potrivit The National, ofertele pot declanșa senzația că avem în față o oportunitate pe care ar fi păcat să o ratăm. Astfel, un produs poate deveni brusc mai atrăgător doar pentru că prețul său a fost redus.

Unul dintre mecanismele care contribuie la acest fenomen este efectul de ancorare. Prețul inițial devine un reper în funcție de care evaluăm oferta.

De exemplu, dacă un produs costa 200 de lei și este redus la 120 de lei, atenția se poate concentra asupra celor 80 de lei pe care aparent îi economisim. În realitate, dacă nu intenționam să cumpărăm produsul, nu economisim 80 de lei, ci cheltuim 120 de lei pe ceva ce nu se afla inițial pe lista noastră.

Prețul redus poate crea astfel impresia că am făcut o afacere bună, chiar dacă achiziția în sine nu era necesară.

Teama de a rata o ofertă ne poate influența decizia

Un rol important îl are și FOMO, prescurtarea expresiei „fear of missing out”, adică teama de a pierde o oportunitate.

Mesaje precum „doar astăzi”, „ultimele produse”, „ofertă limitată” sau cronometrele care arată cât timp mai este disponibilă o promoție pot crea un sentiment de urgență. Cumpărătorul simte că trebuie să ia rapid o decizie și are mai puțin timp să analizeze dacă își dorește cu adevărat produsul.

Potrivit specialiștilor, cumpărăturile pot fi asociate și cu eliberarea de dopamină, iar găsirea unei oferte avantajoase poate produce o senzație de recompensă. Aceasta poate contribui la satisfacția resimțită atunci când găsim un produs la un preț mult mai mic decât cel afișat inițial.

Cum putem evita cumpărăturile inutile

O metodă simplă este să ne întrebăm dacă am fi cumpărat produsul și dacă nu ar fi fost la reducere. Dacă răspunsul este nu, atunci oferta este probabil principalul motiv pentru care ne dorim să îl achiziționăm.

De asemenea, este util să ne concentrăm asupra sumei pe care urmează să o cheltuim, nu asupra celei pe care comerciantul spune că o economisim.

Listele de cumpărături pot ajuta la limitarea achizițiilor impulsive, iar în cazul produselor mai scumpe putem amâna decizia pentru o perioadă înainte de a finaliza comanda.

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