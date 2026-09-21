De ce este mai ușor să le dăm sfaturi altora decât să le urmăm noi. Explicația psihologilor

De ce este mai ușor să le dăm sfaturi altora decât să le urmăm noi. Explicația psihologilor
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

De multe ori putem vedea foarte clar ce ar trebui să facă un prieten aflat într-o situație dificilă, dar lucrurile devin mult mai complicate atunci când aceeași problemă ne privește direct. Nu este neapărat vorba despre ipocrizie sau despre lipsă de voință: distanța față de o problemă poate schimba modul în care o analizăm.

Psihologii au studiat diferența dintre felul în care gândim despre propriile probleme și modul în care le analizăm pe ale altora. Atunci când situația ne privește direct, emoțiile, temerile și interesele personale pot face mai dificilă evaluarea ei dintr-o perspectivă mai largă, potrivit bigthink.com.

În schimb, atunci când îi oferim un sfat unei alte persoane, avem o anumită distanță psihologică față de problemă. Tocmai această distanță ne poate permite să vedem mai ușor alternativele și consecințele diferitelor alegeri.

De ce problemele altora pot părea mai simple

Un fenomen studiat de psihologi este așa-numitul „paradox al lui Solomon”. Cercetările au arătat că oamenii pot judeca mai limpede atunci când analizează problemele altor persoane decât atunci când se confruntă cu propriile conflicte.

Când problema este personală, tindem să fim mult mai implicați emoțional. Putem fi preocupați de ceea ce vom pierde, de felul în care vom fi percepuți sau de consecințele unei decizii.

Privind aceeași situație din exterior, aceste emoții nu mai au aceeași intensitate. Este mai ușor să luăm în calcul mai multe perspective, să acceptăm că nu putem controla toate lucrurile și să căutăm un compromis.

Acesta este unul dintre motivele pentru care un sfat precum „nu te mai preocupa atât de mult de ceea ce cred ceilalți” poate părea perfect rezonabil atunci când îl oferim unui prieten, dar mult mai greu de aplicat în propria viață.

Un truc care ne poate ajuta să ne urmăm propriile sfaturi

Distanța psihologică poate fi folosită și atunci când încercăm să rezolvăm propriile probleme. Una dintre metode este să ne imaginăm că situația prin care trecem îi aparține unui prieten. În loc să ne întrebăm numai „Ce ar trebui să fac?”, putem încerca să răspundem la întrebarea „Ce i-aș spune unui prieten dacă s-ar afla în această situație?”.

O altă variantă studiată de cercetători presupune să ne gândim la propria problemă din perspectiva unei persoane din exterior. Această schimbare de perspectivă poate reduce concentrarea excesivă asupra propriilor emoții și ne poate ajuta să analizăm mai echilibrat situația.

Asta nu înseamnă că sfaturile pe care le oferim altora sunt întotdeauna corecte. Însă distanța față de problemele lor poate explica de ce soluția pare uneori evidentă atunci când este vorba despre altcineva și mult mai greu de văzut atunci când suntem noi cei care trebuie să ia o decizie.

CITEȘTE ȘI:

De ce devine mai greu să răspunzi la un mesaj cu cât amâni mai mult. Explicația psihologilor

De ce uneori nu putem lua nici măcar o decizie simplă. Ce se întâmplă când avem prea multe opțiuni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum te asiguri că ai consumat suficiente fibre? Carmen Brumă: „Aplică zilnic formula mea 5-2-2-1”
Cum te asiguri că ai consumat suficiente fibre? Carmen Brumă: „Aplică zilnic formula mea 5-2-2-1”
Prognoza meteo azi, 21 septembrie 2026. ANM a emis cod galben de vânt puternic. Temperaturile vor scădea până la 2 grade în timpul nopții
Prognoza meteo azi, 21 septembrie 2026. ANM a emis cod galben de vânt puternic. Temperaturile vor scădea până la 2 grade în timpul nopții
Fragmente microscopice ale unor tehnologii extraterestre ar putea exista pe Lună. Oamenii de știință au un plan pentru a le căuta
Fragmente microscopice ale unor tehnologii extraterestre ar putea exista pe Lună. Oamenii de știință au un plan pentru a le căuta
Chirurgul care a renunțat la profesia sa pentru a se angaja pe un vas de croazieră. De ce a luat această decizie
Chirurgul care a renunțat la profesia sa pentru a se angaja pe un vas de croazieră. De ce a luat această decizie
Creierul ar putea să nu „producă”, de fapt, conștiința. Ipoteza radicală a unui reputat neurolog despre natura realității
Creierul ar putea să nu „producă”, de fapt, conștiința. Ipoteza radicală a unui reputat neurolog despre natura realității
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Mediafax
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Digi24
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Mediafax
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”
Click.ro
Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Digi 24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Digi24
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
go4it.ro
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.