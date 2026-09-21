De ce este mai ușor să le dăm sfaturi altora decât să le urmăm noi. Explicația psihologilor

De multe ori putem vedea foarte clar ce ar trebui să facă un prieten aflat într-o situație dificilă, dar lucrurile devin mult mai complicate atunci când aceeași problemă ne privește direct. Nu este neapărat vorba despre ipocrizie sau despre lipsă de voință: distanța față de o problemă poate schimba modul în care o analizăm.

Psihologii au studiat diferența dintre felul în care gândim despre propriile probleme și modul în care le analizăm pe ale altora. Atunci când situația ne privește direct, emoțiile, temerile și interesele personale pot face mai dificilă evaluarea ei dintr-o perspectivă mai largă, potrivit bigthink.com.

În schimb, atunci când îi oferim un sfat unei alte persoane, avem o anumită distanță psihologică față de problemă. Tocmai această distanță ne poate permite să vedem mai ușor alternativele și consecințele diferitelor alegeri.

De ce problemele altora pot părea mai simple

Un fenomen studiat de psihologi este așa-numitul „paradox al lui Solomon”. Cercetările au arătat că oamenii pot judeca mai limpede atunci când analizează problemele altor persoane decât atunci când se confruntă cu propriile conflicte.

Când problema este personală, tindem să fim mult mai implicați emoțional. Putem fi preocupați de ceea ce vom pierde, de felul în care vom fi percepuți sau de consecințele unei decizii.

Privind aceeași situație din exterior, aceste emoții nu mai au aceeași intensitate. Este mai ușor să luăm în calcul mai multe perspective, să acceptăm că nu putem controla toate lucrurile și să căutăm un compromis.

Acesta este unul dintre motivele pentru care un sfat precum „nu te mai preocupa atât de mult de ceea ce cred ceilalți” poate părea perfect rezonabil atunci când îl oferim unui prieten, dar mult mai greu de aplicat în propria viață.

Un truc care ne poate ajuta să ne urmăm propriile sfaturi

Distanța psihologică poate fi folosită și atunci când încercăm să rezolvăm propriile probleme. Una dintre metode este să ne imaginăm că situația prin care trecem îi aparține unui prieten. În loc să ne întrebăm numai „Ce ar trebui să fac?”, putem încerca să răspundem la întrebarea „Ce i-aș spune unui prieten dacă s-ar afla în această situație?”.

O altă variantă studiată de cercetători presupune să ne gândim la propria problemă din perspectiva unei persoane din exterior. Această schimbare de perspectivă poate reduce concentrarea excesivă asupra propriilor emoții și ne poate ajuta să analizăm mai echilibrat situația.

Asta nu înseamnă că sfaturile pe care le oferim altora sunt întotdeauna corecte. Însă distanța față de problemele lor poate explica de ce soluția pare uneori evidentă atunci când este vorba despre altcineva și mult mai greu de văzut atunci când suntem noi cei care trebuie să ia o decizie.

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