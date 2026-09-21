Prognoza meteo azi, 21 septembrie 2026. ANM a emis cod galben de vânt puternic. Temperaturile vor scădea până la 2 grade în timpul nopții

Prognoza meteo azi, 21 septembrie 2026. ANM a emis cod galben de vânt puternic. Temperaturile vor scădea până la 2 grade în timpul nopții
Cum va fi vremea luni, 21 septembrie, în România. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Vremea se schimbă radical în România începând de luni, 21 septembrie. Aerul rece va pătrunde treptat în țară, iar temperaturile vor scădea cu 8-12 grade. Răcirea va fi resimțită luni în nord, iar marți și miercuri în sudul țării. Află prognoza meteo completă!

Vremea de azi în România

Meteorologii ANM anunță o perioadă cu vânt puternic, ploi și temperaturi mult mai scăzute. La munte, schimbarea va fi și mai bruscă: de la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare.

Luni, răcirea va fi accentuată în jumătatea de nord a țării, iar în următoarele două zile, aerul rece va coborî și în sud. Temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 14 și 21 de grade.

Nopțile vor fi reci. Temperaturile minime din nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor coborî până la 2 grade Celsius, în special în depresiunile intramontane. Aici se vor înregistra cele mai scăzute valori.

Vremea va fi instabilă: sunt așteptate averse însoțite temporar de descărcări electrice. Ploile vor apărea inițial în nord, centru, est și sud-est, după care se vor extinde și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp, însă pe suprafețe restrânse pot ajunge la 20-30 l/mp.

Vremea de azi la munte

Primele semne ale toamnei vor apărea la munte. Începând din noaptea de luni spre marți, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi temporar și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va deveni puternic în anumite zone.

ANM a emis cod galben pentru luni, 21 septembrie, în intervalul 12:00-21:00. Zonele vizate sunt Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. În zonele aflate sub avertizare, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot atinge 80-90 km/h.

Vremea de azi în București

Luni, temperaturile vor fi ridicate, cu maxime de 28-30 de grade și minime de până la 11 grade. Cerul va fi variabil ziua, urmând să se înnoreze temporar în cursul nopții. Sunt posibile averse slabe – 1-3 l/mp de apă.

Vântul se va intensifica după-amiaza și seara – rafalele vor ajunge la aproximativ 45 km/h. Intervalul cu vreme schimbată va fi însoțit în București de vânt, răcire accentuată și ploi.

„În intervalul 21 septembrie, ora 10 (luni) – 24 septembrie, ora 10 (joi), pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ”, a mai transmis ANM.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: temperatura maximă va urca până la 19 grade, iar minima va coborî până la 9 grade Celsius.
  • Timișoara: maxima zilei va indica 25 de grade, iar minima 15 grade Celsius.
  • Iași: maxima zilei urcă până la 20 de grade, iar minima coboară la 12 grade Celsius.
  • Craiova: termometrele indică 30 de grade ziua și 16 grade Celsius noaptea.
  • Constanța: maxima zilei va fi de 24 de grade, iar minima de 20 de grade Celsius, adică noaptea va fi tropicală.
  • Brașov: luni, termometrele vor indica 23 de grade pe timp de zi și 9 grade Celsius noaptea.

Vremea de marți în România

De marți, răcirea va fi evidentă și în Capitală. Temperaturile maxime vor coborî la 18-20 de grade, iar minimele se vor situa între 8 și 10 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar după-amiaza și seara sunt prognozate ploi. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp. Vântul va sufla cu rafale de până la 30-40 km/h.

Vremea de miercuri în România

Miercuri, vremea va rămâne rece pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 20-21 de grade, iar temperaturile minime vor coborî la 6-9 grade. Sunt așteptate și averse slabe în timpul zilei, cu cantități de apă de 1-2 l/mp.

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