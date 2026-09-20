Chirurgul care a renunțat la profesia sa pentru a se angaja pe un vas de croazieră. De ce a luat această decizie

Chirurgul care a renunțat la profesia sa pentru a se angaja pe un vas de croazieră. De ce a luat această decizie
S-a decis să renunțe la spital pentru un vas de croazieră / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maike Derenbach, o doctoriță în vârstă de 39 de ani, și-a schimbat complet cariera și lucrează în prezent pe un vas de croazieră care străbate Marea Adriatică. Pentru ea, noul loc de muncă înseamnă nu doar o altă formă de a practica medicina, ci și un stil de viață pe care nu l-ar fi experimentat dacă ar fi rămas în spital.

Timp de zece ani, Derenbach a lucrat ca medic chirurg și de urgență la Spitalul Johanniter din Bonn. În iulie 2026, a făcut însă pasul către industria croazierelor, acceptând un post medical la bordul unei nave. Decizia a venit în ciuda faptului că era atașată de profesia sa și considera activitatea din spital una importantă.

Sursa foto: Pexels

A lăsat spitalul pentru un vas de croazieră

Înainte de această schimbare, doctorița nici măcar nu avusese experiența unei călătorii pe un vas de croazieră. Acum, pe lângă responsabilitățile medicale, face parte din echipaj și are statut de ofițer, raportând direct căpitanului.

În timpul unei zile obișnuite, Maike Derenbach are două sesiuni de consultații, dimineața și seara. În restul timpului, beneficiază de perioade de pauză pe care le poate folosi pentru odihnă sau pentru a descoperi locurile în care ajunge vasul.

„Colegii din echipaj îmi fac loc pe coridoare din respect pentru statutul meu de ofițer. Este ceva cu care încă mă obișnuiesc. Este incredibil să ai timp să respiri, să te relaxezi și să te întorci la muncă odihnită. Este o experiență complet diferită”, a povestit aceasta.

Rolul său presupune o responsabilitate considerabilă, deoarece trebuie să asigure servicii medicale pentru aproximativ 2.500 de pasageri. Cele mai multe situații sunt asemănătoare celor întâlnite în cabinetul unui medic de familie, însă doctorița trebuie să fie pregătită în orice moment pentru o urgență.

CITEȘTE ȘI: Munca ți-a intrat în sufragerie, vacanță și pat? De ce specialiștii spun că work-life balance nu mai funcționează

Cum a reușit Mihail Pautov să slăbească 10 kg. Analizele arătau că are prediabet

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Fragmente microscopice ale unor tehnologii extraterestre ar putea exista pe Lună. Oamenii de știință au un plan pentru a le căuta
Fragmente microscopice ale unor tehnologii extraterestre ar putea exista pe Lună. Oamenii de știință au un plan pentru a le căuta
Creierul ar putea să nu „producă”, de fapt, conștiința. Ipoteza radicală a unui reputat neurolog despre natura realității
Creierul ar putea să nu „producă”, de fapt, conștiința. Ipoteza radicală a unui reputat neurolog despre natura realității
România, în sferturile Campionatului European de volei după o victorie categorică în fața Ucrainei
România, în sferturile Campionatului European de volei după o victorie categorică în fața Ucrainei
De ce vorbim astăzi? Răspunsul s-ar putea ascunde în focurile strămoșilor noștri
De ce vorbim astăzi? Răspunsul s-ar putea ascunde în focurile strămoșilor noștri
Laurențiu Reghecampf este noul antrenor FCSB. Ce primă i-a promis Becali
Laurențiu Reghecampf este noul antrenor FCSB. Ce primă i-a promis Becali
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Mediafax
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Digi24
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Mediafax
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”
Click.ro
Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Digi 24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Digi24
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
go4it.ro
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.