Chirurgul care a renunțat la profesia sa pentru a se angaja pe un vas de croazieră. De ce a luat această decizie

Maike Derenbach, o doctoriță în vârstă de 39 de ani, și-a schimbat complet cariera și lucrează în prezent pe un vas de croazieră care străbate Marea Adriatică. Pentru ea, noul loc de muncă înseamnă nu doar o altă formă de a practica medicina, ci și un stil de viață pe care nu l-ar fi experimentat dacă ar fi rămas în spital.

Timp de zece ani, Derenbach a lucrat ca medic chirurg și de urgență la Spitalul Johanniter din Bonn. În iulie 2026, a făcut însă pasul către industria croazierelor, acceptând un post medical la bordul unei nave. Decizia a venit în ciuda faptului că era atașată de profesia sa și considera activitatea din spital una importantă.

A lăsat spitalul pentru un vas de croazieră

Înainte de această schimbare, doctorița nici măcar nu avusese experiența unei călătorii pe un vas de croazieră. Acum, pe lângă responsabilitățile medicale, face parte din echipaj și are statut de ofițer, raportând direct căpitanului.

În timpul unei zile obișnuite, Maike Derenbach are două sesiuni de consultații, dimineața și seara. În restul timpului, beneficiază de perioade de pauză pe care le poate folosi pentru odihnă sau pentru a descoperi locurile în care ajunge vasul.

„Colegii din echipaj îmi fac loc pe coridoare din respect pentru statutul meu de ofițer. Este ceva cu care încă mă obișnuiesc. Este incredibil să ai timp să respiri, să te relaxezi și să te întorci la muncă odihnită. Este o experiență complet diferită”, a povestit aceasta.

Rolul său presupune o responsabilitate considerabilă, deoarece trebuie să asigure servicii medicale pentru aproximativ 2.500 de pasageri. Cele mai multe situații sunt asemănătoare celor întâlnite în cabinetul unui medic de familie, însă doctorița trebuie să fie pregătită în orice moment pentru o urgență.

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