Văduva artistului Tom Parker a născut! Kelsey Parker a ales un nume inedit pentru fetița ei

Kelsey Parker, văduva artistului Tom Parker, a născut o fetiță! Este primul copil alături de partenerul ei actual, Will Lindsay, și a ales un nume drăguț pentru fiica lor. Află detalii!

Văduva artistului Tom Parker a născut

Vedeta TV, care mai are doi copii din căsnicia cu regretatul Tom Parker, solistul trupei The Wanted, a dezvăluit vestea într-o postare realizată duminică pe Instagram.

Kelsey Parker a publicat o imagine cu mânuța fiicei sale, alături de care se afla o plăcuță roz pe care a fost dezvăluit numele acesteia – River.

„Bine ai venit pe lume, River. Micul nostru strop de speranță”, a scris ea în descrierea fotografiei, fără să confirme în mod explicit sexul copilului.

Câți copii are Kelsey Parker

Vedeta TV are o fiică pe nume Aurelia, în vârstă de șase ani, și un fiu pe nume Bodhi, de patru ani, din căsnicia cu regretatul cântăreț Tom Parker.

Acum, a devenit mamă pentru a treia oară alături de iubitul ei, Will Lindsay, care lucrează ca arborist. Cei doi și-au oficializat relația în septembrie 2024, pe rețelele sociale.

Anunțul sarcinii a fost făcut în luna mai 2025, după ce Kelsey a trecut printr-o dramă în iunie 2025: și-a pierdut fiul, Phoenix, care s-a născut fără viață. Când a aflat că a rămas din nou însărcinată după tragedia trăită, vedeta a postat un mesaj de recunoștință.

„Luna viitoare se împlinește un an de când l-am pierdut pe frumosul nostru băiețel, Phoenix. Și, cumva, în mijlocul întregii suferințe, simțim că Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic dar din Rai, micul nostru copil-curcubeu”, a scris ea pe rețelele sociale.

Kelsey Parker, traumatizată de pierderea fiului

La începutul lui 2026, vedeta a vorbit deschis despre trauma trăită în anul anterior, când a fost nevoită să nască acasă în regim de urgență. Era însărcinată în 39 de săptămâni când și-a dat seama că ceva este în neregulă cu bebelușul din burtică.

Kelsey Parker a sunat de urgență la ambulanță pentru a cere ajutorul. Vedeta a mărturisit că a apucat să-și țină fiul în brațe doar 9 minute, apoi echipajul de pe ambulanță i-a luat bebelușul născut fără viață și au sunat la poliție.

„Mi-a luat un an să procesez ceea ce ni s-a întâmplat cu adevărat. Am sunat imediat la ambulanță; au ajuns în nouă minute, iar când au venit – singurul mod în care pot descrie momentul – a fost ca și cum eram într-un film și nimic nu era real, de parcă nu mi se întâmpla mie. Pentru că au intrat și mi l-au luat. Am reușit să îl țin în brațe pe Phoenix doar nouă minute. Acela a fost singurul moment în care am putut să îl țin. Apoi au chemat poliția, poliția a ajuns și au spus că era ca o scenă a unei crime”, a spus Kelsey în emisiunea „Good Morning Britain”.

Tom Parker a murit în 2022

Soțul lui Kelsey Parker, Tom Parker, a murit în anul 2022, la vârsta de doar 33 de ani. Solistul trupei The Wanted fusese diagnosticat cu glioblastom, o formă agresivă și inoperabilă de tumoră cerebrală, cu un prognostic de supraviețuire foarte slab.

Decesul a survenit la doar doi ani după ce cei doi s-au căsătorit, în 2018. În luna martie, la împlinirea a patru ani de la moartea lui Tom, Kelsey i-a dedicat un omagiu emoționant. Aceasta a publicat o compilație de videoclipuri filmate acasă, în perioada în care familia era completă și fericită.

„Dragă Tom, Papi-ul meu… Au trecut patru ani… patru ani întregi fără tine. Cuvintele nici măcar nu pot explica cât de mult îmi este dor de tine. Mi-aș dori să mai putem avea măcar o zi… Să râdem, să cântăm, să bârfim, să fim împreună. Să petrecem împreună. Să rezolvăm problemele lumii, așa cum făceam odinioară la ore imposibile. Să vorbim înainte de culcare… să fim părinți împreună. Mi-aș fi dorit să fi avut mai mult timp alături de copiii tăi… Timp care ți-a fost luat mult prea devreme. Ai avut doar doi ani și jumătate în care ai fost tată, iar viața pare pur și simplu atât de nedreaptă”, a scris Kelsey.

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