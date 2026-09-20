Fragmente microscopice ale unor tehnologii extraterestre ar putea exista pe Lună. Oamenii de știință au un plan pentru a le căuta

Suprafața Lunii ar putea ascunde fragmente microscopice provenite de la tehnologii create de civilizații extraterestre dispărute cu foarte mult timp în urmă. Ipoteza nu înseamnă că oamenii de știință au găsit dovezi ale existenței extratereștrilor. Potrivit Live Science, cercetătorii propun însă o metodă inedită de căutare a așa-numitelor „tehnosemnături”: analizarea unor cantități mari de sol lunar pentru particule artificiale care ar fi putut călători prin spațiul interstelar timp de sute de milioane de ani.

Luna ar putea fi o adevărată arhivă a spațiului

Ideea cercetătorilor pornește de la o caracteristică importantă a satelitului natural al Pământului. Spre deosebire de planeta noastră, Luna nu are o atmosferă funcțională sau un câmp magnetic care să o protejeze, iar suprafața sa este bombardată permanent de meteoriți și particule microscopice venite atât din Sistemul Solar, cât și din afara acestuia.

În plus, lipsa apei și a activității tectonice face ca materialul microscopic ajuns pe suprafața Lunii să rămână acolo perioade extrem de lungi, fără să fie distrus sau reciclat prin procese geologice asemănătoare celor de pe Pământ.

„Luna a acumulat în tăcere material din spațiu timp de miliarde de ani”, explică Lewis Pinault, cercetător în științe planetare la University College London și afiliat SETI Institute. Întrebarea echipei sale este dacă această colecție ar putea conține și urme microscopice ale unor tehnologii apărute cu mult înaintea civilizației umane.

Ar putea ajunge tehnologia unei civilizații extraterestre la noi?

Până acum, căutarea civilizațiilor extraterestre avansate s-a concentrat în mare măsură asupra semnalelor radio sau asupra unor posibile megastructuri, precum ipoteticele sfere Dyson.

Problema este că asemenea metode sunt potrivite în special pentru identificarea unor civilizații care există încă și produc semnale detectabile.

Autorii noului studiu propun să căutăm și urmele civilizațiilor dispărute.

După dispariția unei civilizații tehnologice, fragmente din sateliți, nave sau megastructuri s-ar putea desprinde și ajunge în spațiu. Impactul unor asteroizi cu planete cândva locuite ar putea, de asemenea, proiecta în afara acestora fragmente de materiale artificiale.

Ulterior, particulele ar putea fi împinse în afara sistemelor lor stelare și ar începe o călătorie prin spațiul interstelar.

Particule mai mici decât grosimea unui fir de păr

Cu ajutorul simulărilor computerizate, cercetătorii au calculat că fragmente tehnologice cu dimensiuni de până la aproximativ 3 micrometri, adică trei milionimi de metru și aproximativ 3% din grosimea unui fir de păr, ar putea scăpa din sistemul lor stelar.

Mai spectaculos este intervalul în care asemenea particule ar putea supraviețui călătoriei: modelele sugerează că ar putea traversa spațiul interstelar timp de până la un miliard de ani.

Ideea că particule provenite din afara Sistemului Solar pot ajunge până în vecinătatea Pământului nu este pur ipotetică. Oamenii de știință au identificat deja urme de praf interstelar în mostre colectate de pe asteroidul Bennu de misiunea OSIRIS-REx.

Ar fi nevoie de aproximativ un metru cub de sol lunar

Până în prezent, în mostrele de sol lunar analizate nu a fost identificată nicio tehnosemnătură extraterestră.

Cercetătorii susțin însă că probele analizate până acum au fost prea mici și, mai ales, că oamenii de știință nu căutau în mod special asemenea particule.

Calculele echipei indică faptul că aproximativ un metru cub de regolit lunar ar putea fi suficient pentru a avea șansa de a identifica cel puțin un asemenea fragment tehnologic, dacă ipotezele modelului sunt corecte.

Materialul ar putea fi analizat prin microscopie, tehnici industriale de identificare a materialelor și sisteme de imagistică asistate de inteligență artificială.

Viitoarele misiuni pe Lună ar putea începe căutarea

Mai multe misiuni spațiale viitoare vor colecta noi mostre de pe suprafața Lunii, inclusiv programele Chinei și viitoarele misiuni Artemis ale NASA. Cantitățile recuperate vor fi însă mult mai mici decât volumul propus de cercetători.

Din acest motiv, o căutare la scară suficient de mare ar putea deveni realistă abia după construirea unor baze lunare permanente. În acest scenariu, regolitul nici măcar nu ar trebui transportat pe Pământ, ci ar putea fi analizat direct pe Lună.

Ideea a atras atenția SETI Institute. Bill Diamond, președintele și directorul executiv al organizației, care nu a participat la studiu, a descris căutarea tehnosemnăturilor microscopice în solul lunar drept o idee „extraordinar de originală” și, în același timp, „eminamente rezonabilă”.

Cercetătorii subliniază însă o limită esențială: nu au fost descoperite fragmente de tehnologie extraterestră pe Lună. Lucrarea este una teoretică și propune o nouă metodă prin care acestea ar putea fi căutate. Studiul a fost încărcat pe platforma de preprinturi arXiv și a fost trimis spre publicare în International Journal of Astrobiology, dar nu fusese încă publicat într-o revistă științifică la momentul relatării Live Science.

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