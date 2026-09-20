Ioana Ginghină a răbufnit după comentariile de pe internet: „Cel mai trist este că vin de la alte femei”

Ioana Ginghină (49 de ani) și-a luat haterii la rost pe o rețea de socializare. După ce o femeie i-a lăsat un comentariu în care i-a spus că este urâtă, actrița i-a dedicat acesteia un videoclip special în care îi declară „război”.

Pe un ton sarcastic, Ioana Ginghină i-a făcut expertiza utilizatoarei care i-a comentat „ești urâtă” la una dintre postări. Actrița nu s-a rezumat la un simplu răspuns, ci a ales să expună public profilul femeii respective. Prin acest gest, ea se alătură artiștilor și persoanelor publice care au declanșat o adevărată campanie împotriva hate-ului gratuit din online.

Ioana Ginghină: „Am aflat de pe Facebook că sunt urâtă”

Prin această postare, în loc să ignore comentariile răutăcioase, Ioana Ginghină și-a dorit ca jignirile din spatele ecranelor să nu rămână nesancționate.

„Am o veste proastă! Am aflat de pe Facebook că sunt urâtă. Am zis să verific sursa, poate femeia știe ceva ce nu știu eu. M-am liniștit. „Așa păcălesc unele femei cu machiajul, iar după bărbatul pleacă” (n.r comentariul unui alt utilizator). Aici avem deja expertiză. Machiaj, bărbat, divorț. Și toate astea la un video cu pisici. Am verificat din nou sursa. M-am liniștit. Și cel mai trist este că toate aceste comentarii vin de la alte femei. Eu am 49 de ani și știu foarte bine cât de frumoasă sunt, cât de deșteaptă sunt și ce am făcut în viața asta. Eu cred că atunci când simțiți nevoia să intrat pe Facebook, Instagram și să comentați la o femeie „ce urâtă ești”, doar că ați văzut-o într-un video, cred că problema nu este la ea. În fine…”, a spus Ioana Ginghină pe Instagram.

Nu este prima dată când actrița le răspunde celor care își permit să o jignească pe social media sau celor care cred că fotografiile ei în costum de baie sunt un semn de disponibilitate. Un episod similar a avut loc în urmă cu doar o lună, când aparițiile ei de pe plajă au stârnit un val de reacții din partea bărbaților. Printre aceștia, un utilizator extrem de îndrăzneț i-a trimis un mesaj prin care îi cere o șansă pentru a-și demonstra calitățile de „bărbat adevărat”. Direct de pe plajă, în costum de baie, Ioana Ginghină i-a închis gura, transmițându-i un mesaj scurt și la obiect.

„Mi-a scris cineva… dă-mi o șansă, să vezi ce fel de bărbat sunt. Cred că trebuie să lămuresc un lucru. Eu nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nu, nici amant. Nici nimic de rezervă. Sunt căsătorită, sunt foarte fericită și îmi place de mine. Mă simt bine în pielea mea”, a spus Ioana Ginghină.

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Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”