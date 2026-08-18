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Ioana Ginghină, mărturisire surprinzătoare. S-a iubit cu un bărbat cu 18 ani mai tânăr decât ea

De: Andreea Stăncescu 18/08/2026 | 12:55
Ioana Ginghină, mărturisire surprinzătoare. S-a iubit cu un bărbat cu 18 ani mai tânăr decât ea
Ioana Ginghină s-a iubit cu un tinerel de 26 de ani / Sursa foto: Facebook
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Ioana Ginghină a oferit detalii picante despre viața sa amoroasă. Înainte de relația cu Cristi Pitulice, vedeta a avut o idilă cu un bărbat cu 18 ani mai tânăr decât ea, despre care a vorbit deschis în urmă cu puțin timp. 

Actrița a rememorat o perioadă din viața sa în care diferența de vârstă dintre ea și partenerul său era una considerabilă. La acel moment, Ioana Ginghină avea peste 40 de ani, în timp ce bărbatul cu care forma un cuplu avea 26 de ani.

Vedeta a povestit cu umor despre una dintre experiențele pe care le-au avut împreună în perioada respectivă. Cei doi au ajuns la Roma, unde au vizitat mai multe obiective turistice și muzee. Tânărul a beneficiat de acces gratuit la anumite muzee datorită vârstei sale, iar situația a rămas în memoria actriței.

„La un moment dat, unul dintre parteneri era foarte tânăr. Cu 18 ani (n.r. era mai mic decât ea). Eu aveam 40 și ceva și el 26. Ne-am dus, la un moment dat, la Roma și el avea gratis la muzee”, a declarat Ioana Ginghină în podcastul Gabrielei Cristea.

Sursa foto: Facebook

Ce spune Ioana Ginghină despre cei care o critică

Ioana Ginghină spune că felul direct în care vorbește despre lucrurile în care crede i-a adus atât aprecierea publicului, cât și critici. Actrița recunoaște că uneori ar fi mai bine să fie mai rezervată, însă susține că nu poate rămâne indiferentă atunci când consideră că cineva este nedreptățit.

Vedeta are tendința de a lua apărarea celor pe care îi consideră vulnerabili, în special tinerilor și colegilor din lumea artistică. Tocmai această atitudine a făcut-o, în glumă, să spună că a ajuns să se comporte precum un lider sindical, fiind mereu gata să își susțină breasla.

„Cred că în continuare mă judecă pentru asumarea mea de a zice tot, dar să știi că tot așa îmi câștig și publicul, adică cumva tot așa se întâmplă. Oamenii cumva mă plac sau nu mă plac, dar într-adevăr sunt oameni care spun că eu caut scandal. E drept că poate câteodată ar trebui să-mi mai țin gura, dar de multe ori iese un justițiar din mine care simte nevoia să facă dreptate. Mai ales când e vorba de tineri, când e vorba de breasla mea, m-am făcut lider de sindicat, tot timpul simt nevoia să apăr oameni.”, a povestit Ioana Ginghină.

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