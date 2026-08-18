Un incendiu de proporții a izbucnit luni într-o hală din orașul Băicoi, județul Prahova. În spațiul respectiv erau depozitate și prelucrate deșeuri și mase plastice, iar arderea materialelor a provocat degajări importante de fum. Situația a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert către populația din zonă.

Pompierii au intervenit cu un dispozitiv amplu pentru localizarea și lichidarea incendiului. La operațiune au participat inclusiv echipaje specializate din cadrul ISU București-Ilfov.

Incendiu puternic la o hală din Băicoi

Alarma a fost dată luni după-amiază, când un incendiu a izbucnit la o hală în care se aflau cantități mari de deșeuri și materiale plastice. Din cauza naturii materialelor care au luat foc, incendiul a generat un nor dens de fum, iar intervenția salvatorilor a fost una dificilă. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, la locul incendiului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, iar forțele de intervenție au fost suplimentate pe parcurs. În total, dispozitivul a fost format din nouă autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii au folosit și o autospecială cu roboți

Pentru gestionarea situației, la Băicoi a fost trimisă și o autospecială cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov. Echipamentele de acest tip pot fi utilizate în situații în care accesul direct al pompierilor în zona afectată prezintă riscuri. Prezența deșeurilor și a maselor plastice a făcut ca intervenția să necesite măsuri suplimentare de siguranță.

Salvatorii au acționat pentru localizarea focarelor, stingerea incendiului și împiedicarea propagării flăcărilor către alte zone. Până la momentul comunicărilor inițiale ale autorităților, nu au fost raportate victime.

Fumul dens a determinat emiterea unui mesaj RO-Alert

Una dintre principalele probleme generate de incendiu a fost cantitatea mare de fum. Din acest motiv, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Băicoi și din zonele învecinate. Oamenii au fost informați cu privire la situație și au fost îndemnați să respecte recomandările autorităților pe durata intervenției. Arderea deșeurilor și a materialelor plastice poate produce cantități importante de fum, iar direcția acestuia poate fi influențată de condițiile meteorologice. Tocmai de aceea, persoanele aflate în apropierea zonei afectate trebuie să urmărească mesajele de avertizare și indicațiile transmise de autorități.

Cauza incendiului nu a fost stabilită

Incendiile izbucnite în spații unde sunt depozitate deșeuri pot fi dificil de lichidat, întrucât anumite materiale pot continua să ardă și după ce flăcările vizibile au fost stinse.

La momentul informațiilor disponibile, autoritățile nu comunicaseră cauza izbucnirii incendiului și nici suprafața exactă afectată. Stabilirea împrejurărilor în care s-a produs focul urmează să fie făcută după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor necesare. Până la încheierea operațiunilor, autoritățile le-au recomandat locuitorilor din zonă să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și instrucțiunile echipelor aflate la fața locului.

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