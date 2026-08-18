Acasă » Știri » Incendiu uriaș la o hală din Prahova. Localnicii au primit mesaj RO-Alert din cauza fumului

Incendiu uriaș la o hală din Prahova. Localnicii au primit mesaj RO-Alert din cauza fumului

De: Simona Vlad 18/08/2026 | 13:09
Incendiu uriaș la o hală din Prahova. Localnicii au primit mesaj RO-Alert din cauza fumului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incendiu de proporții a izbucnit luni într-o hală din orașul Băicoi, județul Prahova. În spațiul respectiv erau depozitate și prelucrate deșeuri și mase plastice, iar arderea materialelor a provocat degajări importante de fum. Situația a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert către populația din zonă.

Pompierii au intervenit cu un dispozitiv amplu pentru localizarea și lichidarea incendiului. La operațiune au participat inclusiv echipaje specializate din cadrul ISU București-Ilfov.

Incendiu puternic la o hală din Băicoi

Alarma a fost dată luni după-amiază, când un incendiu a izbucnit la o hală în care se aflau cantități mari de deșeuri și materiale plastice. Din cauza naturii materialelor care au luat foc, incendiul a generat un nor dens de fum, iar intervenția salvatorilor a fost una dificilă. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, la locul incendiului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, iar forțele de intervenție au fost suplimentate pe parcurs. În total, dispozitivul a fost format din nouă autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii au folosit și o autospecială cu roboți

Pentru gestionarea situației, la Băicoi a fost trimisă și o autospecială cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov. Echipamentele de acest tip pot fi utilizate în situații în care accesul direct al pompierilor în zona afectată prezintă riscuri. Prezența deșeurilor și a maselor plastice a făcut ca intervenția să necesite măsuri suplimentare de siguranță.

Salvatorii au acționat pentru localizarea focarelor, stingerea incendiului și împiedicarea propagării flăcărilor către alte zone. Până la momentul comunicărilor inițiale ale autorităților, nu au fost raportate victime.

Fumul dens a determinat emiterea unui mesaj RO-Alert

Una dintre principalele probleme generate de incendiu a fost cantitatea mare de fum. Din acest motiv, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Băicoi și din zonele învecinate. Oamenii au fost informați cu privire la situație și au fost îndemnați să respecte recomandările autorităților pe durata intervenției. Arderea deșeurilor și a materialelor plastice poate produce cantități importante de fum, iar direcția acestuia poate fi influențată de condițiile meteorologice. Tocmai de aceea, persoanele aflate în apropierea zonei afectate trebuie să urmărească mesajele de avertizare și indicațiile transmise de autorități.

Cauza incendiului nu a fost stabilită

Incendiile izbucnite în spații unde sunt depozitate deșeuri pot fi dificil de lichidat, întrucât anumite materiale pot continua să ardă și după ce flăcările vizibile au fost stinse.

La momentul informațiilor disponibile, autoritățile nu comunicaseră cauza izbucnirii incendiului și nici suprafața exactă afectată. Stabilirea împrejurărilor în care s-a produs focul urmează să fie făcută după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor necesare. Până la încheierea operațiunilor, autoritățile le-au recomandat locuitorilor din zonă să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și instrucțiunile echipelor aflate la fața locului.

CITEȘTE ȘI:

O dronă a lovit Republica Moldova! A explodat și a produs un incendiu violent, iar autoritățile s-au mobilizat de urgență

Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat după moartea ei
Știri
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a…
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație
Știri
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în interiorul Deltei. Pericol pentru apa potabilă
Mediafax
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în...
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
Digi24
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Mediafax
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Parteneri
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras toate privirile. Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Digi 24
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a ...
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat după moartea ei
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură ...
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: ...
Mama Alinei Pușcău, grav afectată de lupta fiicei sale cu boala. Ce se întâmplă acum cu femeia: „Parcă nu realizează”
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare
Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare
Claudia Pavel a spus ce a schimbat după 40 de ani. Cum arată viața ei acum
Claudia Pavel a spus ce a schimbat după 40 de ani. Cum arată viața ei acum
Vezi toate știrile